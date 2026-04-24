Cosa succede nelle prossime puntate di Tempesta d’Amore? La settimana dal 27 aprile al 1 maggio 2026 al Fürstenhof porta una delle storyline più cupe della stagione: Sophia passa dalle minacce ai fatti e avvelena Maxi durante una sfilata, mettendola in pericolo di vita. Parallelamente, Alexandra pretende che Christoph passi al contrattacco, Greta e Yannik fanno il grande passo, e il piano del trojan informatico nel portatile di Sophia si rivela più fragile del previsto. La soap tedesca va in onda dal lunedì al venerdì alle 10:45 su Rete 4.

Alexandra contro Christoph: un piano per fermare Sophia

Al Fürstenhof la tensione è ai massimi livelli. Alexandra accusa apertamente Christoph di essere troppo passivo nei confronti della rivale Sophia e lo spinge a elaborare una strategia concreta per contrastarla. La donna pretende che il compagno si impegni a riprendersi il controllo dell’hotel al più presto.

La risposta di Christoph arriva sotto forma di piano informatico: insieme ad Alexandra decide di installare un trojan nel portatile di Sophia per spiarla e anticipare le sue mosse. Per farlo si servono dell’aiuto di Markus, convinto di agire come alleato. In realtà, però, è solo una pedina nei loro piani. Il colpo di scena arriva quando Christoph rivela tutto a Sophia, facendole credere di essere passato dalla sua parte: da quel momento, la donna inizia a fidarsi di lui. Un doppio gioco che segnerà le settimane successive.

Maxi e Henry: tornano insieme, ma Sophia scopre tutto

Sul fronte sentimentale, Maxi e Henry riescono finalmente a superare le divergenze e a tornare insieme. Un momento di felicità che però non passa inosservato: Sophia scopre il riavvicinamento e, ferita nell’orgoglio, elabora una vendetta che si rivelerà letale.

La madre di Henry aveva già fatto pressione sul figlio perché lasciasse Maxi, e lui — per proteggerla dalle pericolose verità che Sophia è disposta a rivelare — era arrivato persino a flirtare con Larissa. Ora che il ritorno della coppia è ufficiale, Sophia passa all’azione.

La sfilata di Yvonne e Larissa: Maxi collassa sulla passerella

L’evento centrale della settimana è la sfilata di moda organizzata da Yvonne e Larissa, in cui Maxi sfila come modella. Erik aiuta la moglie a realizzare il grande evento, ma non riceve la gratitudine che si aspettava. Nel momento clou della sfilata, però, Maxi ha un collasso improvviso: viene trasportata d’urgenza in ospedale.

Inizialmente si pensa a un’intossicazione da funghi, ma la verità è ben più grave: dietro il malore c’è Sophia, che ha avvelenato deliberatamente la ragazza. Mentre Maxi lotta tra la vita e la morte in ospedale, Henry capisce che è stata Sophia ad averla avvelenata. Katja, terrorizzata dall’idea di perdere la figlia, trova conforto in Markus, con cui il rapporto sembra di nuovo idilliaco.

Greta e Yannik: dall’incidente in cucina al primo bacio

Sul fronte più romantico, Greta vive una svolta inaspettata. Un imprevisto in cucina dell’hotel la costringe a rivolgersi al pungente dottor Yannik, la cui personalità non le lascia indifferenti. L’attrazione tra i due diventa rapidamente evidente, e quando il medico le propone un appuntamento Greta viene colta di sorpresa.

La serata si conclude con un bacio. Un momento che scatena però la gelosia di Miro, già a disagio nel vedere Greta sempre più coinvolta dal dottor Yannik. Gli equilibri sentimentali al Fürstenhof sono ufficialmente in movimento.

Katja, Vincent e il triangolo che si riapre

Anche Katja vive una settimana intensa. Mentre Maxi è in pericolo, la donna trova nel vicino Markus un grande sostegno. Ma poco dopo Vincent torna a Bichlheim e la sorprende con una dichiarazione d’amore inattesa. Un ritorno che riapre un triangolo sentimentale che sembrava chiuso e che mette Katja davanti a una scelta complicata.

Vincent promette a Katja di non metterle più pressione e di mantenere le distanze. La donna gliene è grata, ma allo stesso tempo si rende conto che il suo cuore non è davvero libero.

Yvonne, Erik e il negozio online: nuove tensioni tra i Klee

Sul fronte Klee, Yvonne ed Erik vivono una nuova fase di frizione. La donna vorrebbe aprire un negozio online, ma Erik è contrario per via dei costi troppo alti. La discussione degenera e i due litigano. Grazie all’intervento di Alexandra, Yvonne si rende conto di aver trascurato il marito e decide di scusarsi. Una riconciliazione che però è destinata a nuove prove: Erik scopre che la moglie intende fare un investimento azzardato nel nuovo shop online.

Quando va in onda Tempesta d’Amore e dove rivederla

Tempesta d’Amore va in onda dal lunedì al venerdì alle 10:45 circa su Rete 4. Tutte le puntate sono disponibili in streaming e on demand gratuitamente su Mediaset Infinity.

Domande frequenti

A che ora va in onda Tempesta d’Amore?

Tempesta d’Amore va in onda dal lunedì al venerdì alle 10:45 circa su Rete 4.

Chi avvelena Maxi in Tempesta d’Amore?

Nelle puntate dal 27 aprile al 1 maggio 2026, Sophia avvelena Maxi durante la sfilata di Yvonne e Larissa. Inizialmente si pensa a un’intossicazione da funghi, ma Henry scopre la verità: è stata sua madre.

Greta e Yannik si mettono insieme?

Nelle puntate di questa settimana l’attrazione tra Greta e Yannik esplode: dopo un incidente in cucina e un appuntamento, i due si baciano per la prima volta, scatenando la gelosia di Miro.

Cosa fanno Alexandra e Christoph contro Sophia?

Alexandra e Christoph decidono di installare un trojan nel portatile di Sophia per spiarla, servendosi di Markus come pedina. Ma Christoph rivela poi tutto a Sophia per conquistare la sua fiducia e giocare un doppio gioco.

Dove vedere Tempesta d’Amore in streaming?

Tutte le puntate di Tempesta d’Amore sono disponibili gratuitamente su Mediaset Infinity, in diretta e on demand.