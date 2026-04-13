Suzuki e-Vitara o Toyota RAV4 Hybrid: quale SUV scegliere nel 2026 per la città

Se state pensando di cambiare auto nel 2026 e cercate un SUV adatto alla vita di tutti i giorni — commissioni, scuola dei figli, weekend fuori porta — le opzioni si sono moltiplicate in modo quasi disorientante. Tra le novità più interessanti ci sono due giapponesi che incarnano due visioni diverse della mobilità moderna: la nuovissima Suzuki e-Vitara, primo SUV 100% elettrico del marchio, e la Toyota RAV4 Hybrid di nuova generazione, che porta avanti la tradizione ibrida più collaudata al mondo. Quale delle due fa al caso vostro? Proviamo a capirlo insieme.

Per chi vive la città ogni giorno

Partiamo da un dato concreto: chi vive e lavora in città percorre mediamente tra i 30 e i 50 km al giorno. Con questo tipo di utilizzo, la Suzuki e-Vitara è in grado di coprire un’intera settimana lavorativa senza mai avvicinarsi a una colonnina di ricarica. L’autonomia dichiarata in ciclo urbano arriva a 526 km per la versione a trazione integrale, che nella guida reale tra semafori, rotatorie e code significano comunque 350-400 km tranquilli. Si ricarica la notte a casa collegandola a una wallbox, come fareste con il telefono. Al mattino l’auto è pronta.

La Toyota RAV4 Hybrid non ha bisogno di colonnine né di prese: si rifornisce alla pompa di benzina come qualsiasi altra auto, e il motore elettrico lavora in automatico per ridurre i consumi. In città riesce a viaggiare in modalità elettrica per brevi tratti — partenze dal semaforo, manovre a bassa velocità — ma il motore termico resta sempre protagonista. I consumi reali in ambito urbano si attestano tra i 5 e i 6 litri per 100 km, un ottimo risultato per un SUV di queste dimensioni.

Quanto costa davvero guidarla: acquisto, energia e gestione

Il primo impatto è sul listino. La Suzuki e-Vitara parte da 36.900 euro per la versione 4WD: è il SUV elettrico a trazione integrale meno caro sul mercato italiano. La Toyota RAV4 Hybrid con trazione integrale parte da 47.700 euro: quasi 11.000 euro in più. Un divario importante che si amplia ulteriormente se si considerano i costi di gestione.

Facciamo due conti pratici per chi percorre 15.000 km all’anno, prevalentemente in città. Con la Suzuki, ricaricando a casa, spenderete circa 50 euro al mese di energia. Con la Toyota, ai prezzi attuali della benzina, il pieno mensile sarà di circa 120 euro. In cinque anni il risparmio sulla sola energia è di oltre 4.000 euro. Aggiungete l’esenzione dal bollo per 5 anni, la manutenzione ridotta (niente olio motore, niente cinghia di distribuzione, niente marmitta) e l’accesso gratuito alle ZTL: il vantaggio economico dell’elettrica è concreto e misurabile.

Spazio, praticità e vita a bordo

Se le dimensioni contano — e in città contano eccome — la Suzuki e-Vitara ha un vantaggio netto: è lunga 4 metri e 27, più di 30 centimetri in meno della RAV4. Significa parcheggiare più facilmente, entrare nei garage senza manovre da pilota e muoversi con disinvoltura nelle strade strette dei centri storici. I sedili posteriori scorrono di 16 cm, una soluzione geniale per scegliere se dare più spazio ai passeggeri o al bagagliaio — perfetto per il passeggino.

La Toyota RAV4, però, gioca in un’altra categoria quando si parla di spazio puro. Con i suoi 4 metri e 60 e un bagagliaio da 580 litri (che diventano 1.690 abbattendo i sedili), è l’auto ideale per la famiglia numerosa che carica bici, valigie e passeggino senza compromessi. Se il sabato mattina fate la spesa all’ingrosso e la domenica partite per la gita fuori porta con tutta la famiglia, la RAV4 non vi farà mai sentire stretti.

Tecnologia e connettività: due scuole a confronto

Entrambe le auto sono generose di tecnologia. La Suzuki offre doppio schermo digitale (10,25” + 10,1”), Apple CarPlay e Android Auto wireless, telecamera a 360°, ricarica wireless per smartphone, illuminazione ambientale a 12 colori e un impianto audio Infinity by Harman con subwoofer. La Toyota risponde con un display touch da 12,9 pollici, aggiornamenti software via internet (OTA), assistente vocale evoluto e la possibilità di visualizzare Google Maps direttamente nel cruscotto digitale da 12,3”. Sul fronte sicurezza attiva, entrambe sono al vertice della categoria: frenata automatica, cruise control adattivo, mantenimento di corsia e monitoraggio angoli ciechi.

Ma l’ansia da ricarica? La risposta onesta

Parliamone senza giri di parole. Se avete un garage o un posto auto con possibilità di installare una wallbox, la Suzuki e-Vitara si ricarica di notte e al mattino è pronta con 400 km di autonomia. Non ci penserete neanche più, esattamente come non pensate a ricaricare lo smartphone. Se invece vivete in un condominio senza posto auto, non avete colonnine sotto casa e non potete ricaricare al lavoro, la Toyota RAV4 Hybrid elimina completamente il problema: fate il pieno di benzina una volta ogni due settimane e non ci pensate più. È un aspetto pratico che vale quanto tutte le schede tecniche del mondo.

Il nostro consiglio: quale scegliere

La Suzuki e-Vitara è la scelta giusta se guidate prevalentemente in città, avete accesso a una ricarica domestica o aziendale, volete risparmiare concretamente sul costo d’acquisto e di gestione e vi piace l’idea di guidare un’auto silenziosa, compatta e a zero emissioni. Per una famiglia con un figlio piccolo che vive in città e fa qualche gita nel weekend, è probabilmente il miglior SUV elettrico del momento per rapporto qualità-prezzo.

La Toyota RAV4 Hybrid è la scelta giusta se macinate tanti chilometri misti, fate spesso lunghi viaggi, avete bisogno di un bagagliaio da famiglia allargata o semplicemente non volete pensare alla ricarica. Costa di più, ma offre un’affidabilità comprovata da milioni di esemplari e una versatilità che non richiede alcun cambiamento nelle abitudini.

Domande frequenti

Quanto costa ricaricare la Suzuki e-Vitara a casa?

Con una tariffa domestica media di 0,25 €/kWh, una ricarica completa della batteria da 61 kWh costa circa 15 euro e offre oltre 400 km di autonomia in città. Molto meno di un pieno di benzina.

La Toyota RAV4 Hybrid consuma davvero poco?

In città i consumi reali si attestano tra 5 e 6 litri per 100 km, un risultato eccellente per un SUV da 4,60 metri. In autostrada i consumi salgono a circa 7-8 litri.

Posso fare un viaggio lungo con la Suzuki e-Vitara?

Sì, ma dovrete pianificare le soste di ricarica. Con 395 km di autonomia WLTP e ricarica rapida DC in 45 minuti dal 10 all’80%, un viaggio di 600 km richiede una sosta di circa 45 minuti. Per chi viaggia spesso, la RAV4 Hybrid offre più libertà.

Quale delle due ha la garanzia più lunga?

Suzuki offre il programma 10&Lode con copertura fino a 10 anni o 250.000 km. Toyota risponde con Relax Plus, attivabile fino al 15° anno o 250.000 km con tagliandi regolari nella rete ufficiale.