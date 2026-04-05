Storie al bivio Weekend segna un nuovo traguardo. La puntata di sabato 4 aprile 2026 del programma condotto da Monica Setta ha raggiunto il 5,9% di share su Rai 2, stabilendo il record assoluto della stagione e confermando il format come il programma di intrattenimento più visto del sabato pomeriggio sulla seconda rete. Un dato straordinario per una fascia oraria tradizionalmente difficile, che certifica la crescita costante di un programma diventato un punto di riferimento nel palinsesto Rai.

Il risultato supera il precedente record di 5,6% registrato il 17 gennaio e il 5% dello speciale dedicato a Crans-Montana dell’11 gennaio. Un percorso di crescita che, settimana dopo settimana, ha trasformato Storie al bivio da scommessa di palinsesto a certezza del sabato pomeriggio di Rai 2.

La crescita costante: dal 4,7% al 5,9% in quattro mesi

I numeri raccontano una parabola ascendente che pochi programmi nella fascia pomeridiana di Rai 2 possono vantare. A inizio gennaio il format aveva sfiorato il 5% con circa 500.000 spettatori e il 4,7% di share, doppiando già il traino di Playlist. Il 17 gennaio era arrivato il primo grande exploit: 5,6%, battendo i notiziari e diventando il programma più visto dell’intera giornata sulla seconda rete.

Il 31 gennaio, Monica Setta aveva consolidato il risultato con circa 600.000 spettatori e uno share vicino al 6%, superando in alcune fasce perfino Rai 1. Dopo la pausa per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina e la ripresa a fine febbraio, il programma aveva mantenuto una media stabile sopra il 3,5-4%. Il 5,9% del 4 aprile rappresenta dunque il culmine di un percorso che ha visto il format triplicare gli ascolti della fascia, che prima dell’arrivo di Storie al bivio era ferma intorno all’1,8%.

Un format che ha trovato la sua formula

Il segreto di Storie al bivio è nella capacità di coniugare approfondimento giornalistico e racconto intimo. Monica Setta intervista personaggi del mondo dello spettacolo, della cronaca e della vita pubblica, portandoli a raccontare i momenti di svolta della propria esistenza: le scelte che hanno cambiato tutto, i bivi che ognuno di noi prima o poi affronta. Un taglio che non si limita alla superficie del gossip ma scava nelle storie personali, nelle difficoltà e nelle rinascite.

Il programma, prodotto dalla Direzione Approfondimenti della Rai guidata da Paolo Corsini, è scritto e condotto da Monica Setta con Simone di Carlo, con la collaborazione di Pietro Capella e la regia di Giacomo Necci. Un team compatto che ha saputo costruire un format riconoscibile, coerente e capace di fidelizzare il pubblico.

Monica Setta, volto chiave del palinsesto Rai del weekend

Il risultato di Storie al bivio si inserisce in una stagione particolarmente positiva per Monica Setta, ormai tra i volti più presenti e apprezzati del palinsesto del weekend. La giornalista brindisina è in onda ogni sabato mattina con Il Confronto su Rai 2, ed è presenza fissa di Unomattina in famiglia su Rai 1 la domenica. Tre appuntamenti settimanali che dimostrano una versatilità rara nel panorama televisivo attuale.

La conduttrice, forte di una carriera trentennale nel giornalismo con esperienze al Corriere della Sera e al Messaggero, ha saputo creare uno stile riconoscibile: empatico ma mai invadente, capace di far emergere i racconti più autentici degli ospiti. Un approccio che il pubblico premia con ascolti in crescita costante e con un forte seguito sui social, dove clip e commenti accompagnano ogni puntata generando discussione e curiosità per gli ospiti della settimana successiva.

Il dato nel contesto di Rai 2: un’ancora nel sabato pomeriggio

Per Rai 2, che nel sabato pomeriggio fatica storicamente a superare il 3% di share, mantenere un programma stabilmente sopra il 4% con punte del 5,9% è un risultato significativo. Storie al bivio doppia regolarmente il traino di Playlist, il programma musicale che lo precede, e tiene testa anche alla concorrenza agguerrita delle altre reti nella fascia pomeridiana.

Il 5,9% del 4 aprile conferma che il format ha intercettato un bisogno del pubblico: storie vere, raccontate con garbo, in un’ora e mezza che scorre veloce. Un risultato che rafforza la posizione del programma nel palinsesto e apre prospettive interessanti anche in chiave di rinnovo per la prossima stagione.

Domande frequenti

Quanto ha fatto Storie al bivio il 4 aprile 2026?

Storie al bivio Weekend ha raggiunto il 5,9% di share su Rai 2, segnando il nuovo record stagionale del programma condotto da Monica Setta.

Qual era il precedente record di Storie al bivio?

Il precedente record stagionale era il 5,6% di share, registrato il 17 gennaio 2026.

Quando va in onda Storie al bivio?

Il programma va in onda ogni sabato pomeriggio su Rai 2 dalle 15:30 circa, nella versione Weekend. Esiste anche una versione in seconda serata il mercoledì e puntate speciali in prima serata.

Chi conduce Storie al bivio?

Monica Setta, giornalista brindisina, conduce il programma prodotto dalla Direzione Approfondimenti della Rai guidata da Paolo Corsini.