Storie al bivio, il programma ideato e condotto da Monica Setta, conferma anche ieri il primato del sabato di Rai 2 con il 4,5% di share e 400mila spettatori. Un dato che consolida il programma come il punto di riferimento della giornata sulla seconda rete Rai, superando tutti gli altri appuntamenti del palinsesto del sabato.

Storie al bivio traina il sabato di Rai 2: i numeri della giornata

Il dato di Monica Setta è ancora più significativo se letto nel contesto dell’intera giornata di Rai 2. Playlist, in onda prima di Storie al bivio, si è fermato al 2,61%. Top di Enzo Miccio, in onda subito dopo e beneficiando del traino del programma della Setta, ha chiuso al 3,24%. Un effetto traino evidente che dimostra la capacità di Storie al bivio di alzare la soglia di attenzione del pubblico sulla rete e trascinare verso l’alto anche i programmi adiacenti.

La mattina e il pomeriggio di Rai 2: tutti gli ascolti del sabato

Nella fascia mattutina, Il Confronto ha raccolto l’1,65% di share, seguito da Punti di vista all’1%. Bene Citofonare Rai 2 con il 3,68% e 285mila spettatori, confermandosi tra i programmi più solidi della mattina del sabato sulla seconda rete. In mattinata anche Pets – Animali del cuore con Lorella Boccia ha ottenuto un buon 2,17%, consolidando l’interesse per il nuovo format dedicato al mondo animale.

Monica Setta, una conferma costante su Rai 2

Il dato di Storie al bivio non è un caso isolato ma la conferma di una tendenza: il programma di Monica Setta si è imposto settimana dopo settimana come il top share del sabato di Rai 2, dimostrando la capacità della conduttrice di intercettare un pubblico fedele e coinvolto. Un risultato che premia la formula del programma, costruita su storie personali raccontate con empatia e la capacità della Setta di creare un rapporto diretto con gli ospiti e il pubblico a casa.