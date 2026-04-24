Da venerdì 24 aprile a lunedì 27 aprile 2026 va in scena la 34ª giornata di Serie A, uno dei turni decisivi per dare verdetti in cima e in coda alla classifica. L’Inter di Cristian Chivu è a un passo dal ventunesimo scudetto, con nove punti di vantaggio sul Napoli secondo e la possibilità di avvicinare ulteriormente la matematica. Ma il programma offre molto altro: un big match di cartello a San Siro tra Milan e Juventus, tre partite salvezza che valgono una stagione, e una corsa Champions che coinvolge ancora cinque-sei squadre.

Il turno si apre con l’anticipo del Maradona, con Napoli-Cremonese, e si chiude con il lunedì sera dell’Olimpico tra Lazio e Udinese. In mezzo, il sabato delle emozioni con Bologna-Roma e Verona-Lecce, la domenica con il lunch match Fiorentina-Sassuolo, Genoa-Como, Torino-Inter e Milan-Juventus, e il posticipo del lunedì con Cagliari-Atalanta. Dieci partite, tante storie, una sola certezza: mancano cinque giornate al termine e ogni punto pesa.

I temi della 34ª giornata

Scudetto: l’Inter può avvicinare il 21° tricolore

L’Inter guida la classifica con ampio margine e arriva alla 34ª giornata dopo la rimonta spettacolare di Como (4-3, con doppietta di Thuram e Dumfries). I nerazzurri hanno 9 punti di vantaggio sul Napoli secondo e cinque giornate alla fine: una vittoria all’Olimpico Grande Torino contro i granata di Vanoli, combinata con un eventuale passo falso del Milan contro la Juventus, avvicinerebbe ulteriormente la matematica del ventunesimo tricolore.

La squadra di Chivu dovrà fare a meno ancora di Lautaro Martinez e Bastoni, ma ritrova Bisseck in difesa. Davanti, Pio Esposito è in vantaggio su Bonny per affiancare Thuram. Il Torino, già salvo, potrebbe giocare senza pressioni: un’insidia più di quanto il valore tecnico suggerisca, ma a oggi la differenza tra le due formazioni appare netta.

Corsa Champions: Milan, Napoli, Juve, Roma, Atalanta e Como in lotta

Allegri (Depositphotos)

La corsa al piazzamento Champions League è ancora apertissima. Il Milan di Allegri è secondo e ospita a San Siro la Juventus di Spalletti in un big match che vale tantissimo: i rossoneri possono dare una spinta decisiva al proprio cammino, i bianconeri hanno l’obbligo di vincere per non perdere terreno. Attenzione in casa Juve alle assenze in attacco: senza Vlahovic e Milik, Spalletti potrebbe lanciare Boga come riferimento offensivo.

Antonio Conte (depositphotos)

Il Napoli, reduce dal ko interno con la Lazio, cerca riscatto contro la Cremonese per blindare il terzo posto. La Roma di Gasperini, quinta insieme alla Juve, va a Bologna in uno scontro europeo diretto: due squadre che giocano un calcio offensivo, in una delle partite più intriganti del turno. L’Atalanta di Palladino tenta la rincorsa in trasferta a Cagliari, la Lazio di Sarri chiude il turno contro l’Udinese. E poi c’è il Como di Fabregas, quarto a sorpresa con 57 punti e con l’ambizione, per ora silenziosa, di confermarsi tra le prime quattro.

Salvezza: Verona-Lecce è una finale, Fiorentina e Cremonese obbligate

La zona calda è un intreccio drammatico. Il Pisa è già matematicamente retrocesso e va a Parma per chiudere dignitosamente una stagione che lo ha visto subire il livello del campionato. Il Verona ultimo in classifica con 18 punti si gioca praticamente tutto al Bentegodi contro il Lecce di Di Francesco, che con 27 punti è anch’esso in piena emergenza. Una sconfitta degli scaligeri significherebbe, di fatto, dire addio alla Serie A.

La Fiorentina è la delusione più pesante dell’anno: nata per l’Europa, si trova a 29 punti con il fiato sul collo della zona retrocessione. Il lunch match domenicale contro il Sassuolo è già decisivo. La Cremonese di Giampaolo è a 28 punti e deve sperare nella vittoria al Maradona per rialzarsi dopo tre risultati negativi. Il Cagliari di Pisacane, con 30 punti, ha un margine ma ancora non si può rilassare: all’Unipol Domus affronta l’Atalanta in una gara complicata.

Il programma completo della 34ª giornata

Venerdì 24 aprile

La 34ª giornata si apre venerdì 24 aprile alle ore 20:45 al Maradona con Napoli-Cremonese. Conte cerca riscatto dopo il ko casalingo con la Lazio e recupera Rrahmani dopo oltre due mesi; Giampaolo arriva con una Cremonese in crisi di risultati, ma sa che al Maradona serve un’impresa. Diretta DAZN.

Sabato 25 aprile

Il sabato si apre alle 15:00 al Tardini con Parma-Pisa: i ducali di Cuesta possono chiudere matematicamente il discorso salvezza, i toscani giocano per l’onore. Alle 18:00 al Dall’Ara scontro europeo tra Bologna e Roma: Italiano contro Gasperini, due filosofie di gioco ma lo stesso obiettivo. La serata si chiude alle 20:45 con Verona-Lecce al Bentegodi, partita che vale una stagione per gli scaligeri. Le prime tre sfide in esclusiva DAZN, Verona-Lecce in co-diffusione con Sky.

Domenica 26 aprile

La domenica parte alle 12:30 con il lunch match del Franchi: Fiorentina-Sassuolo, con la viola obbligata a vincere per allontanare la zona retrocessione. Alle 15:00 a Marassi Genoa-Como, il rinato De Rossi contro il talento di Nico Paz e Fabregas. Alle 18:00 all’Olimpico Grande Torino il big match Torino-Inter: i nerazzurri possono avvicinare il tricolore. In serata, alle 20:45, a San Siro il derby d’Italia Milan-Juventus: Allegri contro il suo passato bianconero, in palio una fetta di Champions.

Lunedì 27 aprile

Il lunedì propone gli ultimi due posticipi. Alle 18:30 all’Unipol Domus Cagliari-Atalanta: Pisacane cerca i punti per la matematica salvezza, Palladino quelli per restare in corsa Europa. Il turno si chiude alle 20:45 all’Olimpico con Lazio-Udinese: Sarri ha bisogno di tornare al successo per riaprire la corsa europea, contro un’Udinese già salva ma sempre fastidiosa per le big.

Dove vedere la 34ª giornata in TV e streaming

Tutte le partite della 34ª giornata saranno trasmesse in diretta su DAZN, con streaming sull’app disponibile per smartphone, tablet, smart TV, PC e console. Tre match saranno anche in co-diffusione su Sky: Verona-Lecce (sabato 20:45), Torino-Inter (domenica 18:00) e Lazio-Udinese (lunedì 20:45), disponibili sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. Per gli abbonati Sky con Zona DAZN, le partite DAZN si possono vedere anche sul canale 214 del decoder Sky Q.

Numeri, uomini e curiosità

Thuram, in doppietta a Como, è tornato trascinatore dell’Inter proprio nel momento decisivo. Krstovic dell’Atalanta è in doppia cifra in Serie A, continuando la tradizione dei bomber bergamaschi. Nico Paz del Como resta uno dei giocatori più osservati del campionato, Yildiz è il talento puro della Juventus. Tra le curiosità statistiche, la Cremonese non ha mai vinto al Maradona in 17 visite ufficiali; il Pisa è a una sola vittoria dall’eguagliare una delle sue peggiori stagioni in Serie A; il Verona ha perso le ultime sette partite di campionato e rischia una retrocessione senza appello.