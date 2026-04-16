Il venerdì del Mapei Stadium apre la 33ª giornata di Serie A con una sfida dai pesi specifici molto diversi. Da una parte il Sassuolo di Fabio Grosso, neopromossa con la salvezza ormai in cassaforte e la voglia di chiudere nella metà sinistra della classifica; dall’altra il Como di Cesc Fàbregas, reduce dal ko interno con l’Inter e costretto a vincere per non vedere allontanarsi il sogno Champions. Calcio d’inizio venerdì 17 aprile 2026 alle ore 18:30, con diretta DAZN.

Un anticipo che nella forma può sembrare sbilanciato, ma che nasconde più di un’insidia per i lariani: il Sassuolo al Mapei ha spesso fatto soffrire le squadre di vertice, e all’andata al Sinigaglia i neroverdi avevano giocato la loro parte prima di cedere al talento di Nico Paz e al cinismo di Douvikas.

Il momento delle due squadre

Il Sassuolo arriva all’appuntamento con 42 punti e l’undicesima posizione in classifica, in una zona ormai pacifica dopo la lunga rincorsa della prima parte di stagione. La squadra di Grosso viene però da un momento non brillante: una sola vittoria nelle ultime cinque giornate e la sconfitta pesante di Genova, che oltre al risultato ha lasciato strascichi importanti sul fronte disciplinare. Domenico Berardi, espulso nel tunnel dello stadio Ferraris, è stato squalificato per due giornate dal Giudice Sportivo, mentre Josh Doig sconterà un turno di stop. Due assenze che pesano soprattutto sulla qualità offensiva neroverde.

Grosso in conferenza ha comunque ribadito l’ambizione di chiudere più in alto possibile: il nono posto dista pochi punti e, con un calendario gestibile da qui alla fine, i neroverdi hanno intenzione di non fare regali a nessuno. Il progetto tecnico dell’allenatore laziale resta uno dei più apprezzati della stagione, con la difesa guidata dal duo Idzes-Muharemovic considerata tra le rivelazioni del campionato e il portiere Arijanet Muric fra i migliori del torneo nel ruolo.

Il Como di Fàbregas vive invece una settimana di tensione agonistica. Dopo il pareggio a reti bianche con l’Udinese, la sconfitta casalinga contro l’Inter nell’ultimo turno ha fatto scivolare i lariani al quinto posto, a -2 dalla Juventus quarta e con Milan e Roma alle calcagna. Una frenata brusca per una squadra che per diverse settimane si era insediata stabilmente nella zona Champions League, e che ora deve ritrovare in fretta il ritmo smarrito. Il talento di Nico Paz resta il punto di riferimento assoluto: l’argentino è a quota cinque gol da fuori area, primato condiviso con Hakan Çalhanoglu nei cinque principali campionati europei. Dietro di lui, la regia di Perrone e le accelerazioni di Diao e Baturina. In attacco, Douvikas vuole dare continuità al gol dell’andata proprio contro il Sassuolo.

I precedenti tra Sassuolo e Como

La storia degli scontri diretti è cortissima: Sassuolo e Como non si erano mai affrontate in Serie A prima di questa stagione, e il bilancio complessivo dei confronti ufficiali è nettissimo a favore dei lariani.

Il primo incrocio stagionale è andato in scena il 24 settembre 2025 al Sinigaglia, nel secondo turno di Coppa Italia Frecciarossa: una serata senza storia, con il Como che ha travolto 3-0 gli emiliani grazie alla doppietta di Jesus Rodriguez (al 2’ e al 41’) intervallata dal gol di Douvikas al 24’. In pratica, partita chiusa dopo quarantacinque minuti.

Due mesi più tardi, il 28 novembre 2025, è arrivato il primo confronto di campionato, sempre sulle rive del Lario, valido per la 13ª giornata. Finisce Como-Sassuolo 2-0: al 14’ Douvikas sblocca il risultato con una zampata su sviluppi di corner, dopo un cross-tiro di Alberto Moreno; al 53’ il raddoppio porta la firma proprio dello spagnolo, servito da un assist visionario di Nico Paz. Da segnalare la grande parata di Muric sulla rovesciata dell’argentino al 39’, che sarebbe valsa un posto in classifica Puskas. Il match è costato caro anche a Berardi, uscito nella ripresa per un problema muscolare.

Per il Sassuolo, dunque, questo venerdì al Mapei rappresenta l’occasione per invertire finalmente il trend contro una squadra che finora ha semplicemente dominato gli scontri diretti. Tre precedenti, tre vittorie del Como: fuori dal campo il calcio ha sempre bisogno di una prima volta.

Le probabili formazioni

Sassuolo, Grosso rivoluziona il tridente

Con Berardi e Doig squalificati, il tecnico neroverde dovrà rivedere due caselle fondamentali. Davanti a Muric, confermata la linea a quattro con Walukiewicz a destra, la coppia centrale Idzes-Muharemovic e Wisdom Coulibaly a sinistra a sostituire Doig. A centrocampo il trio tipo con Matic in regia, Thorstvedt mezzala destra e Koné (cinque gol in stagione, terzo centrocampista più prolifico del campionato) a sinistra.

Nel tridente offensivo, al posto di Berardi si candida Cristian Volpato, con Pinamonti riferimento centrale e Laurienté sulla corsia mancina. Il francese è in grande condizione: sette assist in stagione, secondo solo a Dimarco nella classifica specifica del campionato.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Coulibaly; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.

Como, Fàbregas cerca nuove soluzioni

Il tecnico spagnolo dovrebbe affidarsi al consueto 4-2-3-1. Tra i pali Butez, mentre in difesa torna titolare Ramon al centro insieme a Kempf, con Smolcic pronto a rientrare sulla destra e Valle confermato a sinistra. Mediana a due con Maximo Perrone ed Assane Diao potenziale jolly sulla trequarti: più probabile però la conferma di Lucas Da Cunha come mezzala di equilibrio accanto al regista argentino.

Sulla trequarti, invece, tutto ruota attorno a Nico Paz, supportato dagli strappi di Diao e dalla qualità tecnica di Martin Baturina, il colpo più costoso nella storia del club. Davanti, Anastasios Douvikas è pronto a confermarsi come punto di riferimento offensivo dopo il gol dell’andata e la maglia da titolare ritrovata nelle ultime uscite.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fàbregas.

Diffidati, squalificati e indisponibili

Come anticipato, il Sassuolo si presenta al Mapei con due assenze pesanti per squalifica: Domenico Berardi (due giornate di stop dopo l’espulsione di Genova) e Josh Doig, già diffidato e fermato dal Giudice Sportivo. A loro si aggiunge una lunga lista di indisponibili per infortunio: Boloca, Pieragnolo, Candé, Romagna, Uroš Garcia, Vranckx e Bakola non saranno a disposizione di Grosso.

Sul fronte Como, Fàbregas dovrebbe ritrovare l’intero gruppo dei titolari, con la possibilità di ruotare qualche pedina in difesa per gestire il ritmo verso il rush finale di campionato. Da monitorare, nelle ore che precedono il fischio d’inizio, le condizioni di Alberto Moreno dopo i carichi settimanali.

Dove vedere Sassuolo-Como in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, piattaforma detentrice dei diritti di tutte le 380 gare stagionali del massimo campionato italiano. Il match è visibile su smart TV compatibili, app DAZN su decoder Sky Q e TimVision Box, oltre che in streaming su computer, smartphone e tablet tramite browser o app dedicata.

Per gli abbonati Sky, l’accesso avviene tramite l’applicazione DAZN preinstallata sul decoder Sky Q, attivabile dalla sezione “Il mio account” di DAZN. Non è prevista in questo caso la doppia trasmissione su Sky Sport o NOW, diversamente da altre gare di giornata: si tratta di un anticipo in esclusiva DAZN.

Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18:30 di venerdì 17 aprile 2026. Collegamento pre-partita a partire dalle 18:00 con le formazioni ufficiali, analisi e approfondimenti tattici.

Stadio, arbitro e curiosità

Si gioca al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia, impianto da 21.584 posti che da anni ospita le partite interne del Sassuolo. La curva neroverde sarà al suo posto, con il settore ospiti che dovrebbe registrare la presenza dei tifosi lariani arrivati da Como.

Tra le curiosità statistiche più interessanti, c’è una simmetria affascinante: Como e Inter sono le due migliori squadre per gol realizzati dalla distanza in questa Serie A, entrambe a quota dieci reti da fuori area. Nico Paz e Çalhanoglu guidano la speciale classifica dei top cinque campionati europei con cinque gol a testa da oltre i sedici metri. Una statistica che il Sassuolo dovrà tenere d’occhio, perché l’argentino ha già dimostrato nell’andata che basta un secondo di libertà sul vertice dell’area per accendere la scintilla.

Dall’altra parte, va segnalata la solidità difensiva di Muric: tra i migliori portieri del campionato per parate decisive, il kosovaro è stato spesso determinante nelle prestazioni del Sassuolo contro le big e anche nell’andata aveva evitato un passivo più pesante con la parata clamorosa sulla rovesciata di Nico Paz.

Il pronostico

Il Como parte leggermente favorito nelle quote dei principali bookmaker, forte della classifica e della qualità individuale superiore nei reparti chiave. Ma il Sassuolo al Mapei ha dimostrato nelle ultime settimane di poter dare fastidio a chiunque, e le assenze di Berardi e Doig potrebbero paradossalmente compattare ulteriormente la squadra di Grosso, abituata a rialzarsi nei momenti complicati.

La chiave tattica sarà la gestione di Nico Paz: se la linea mediana neroverde riuscirà a togliergli spazio tra le linee, come parzialmente riuscito nell’andata prima della magia per Moreno, allora il Sassuolo potrà giocarsi le proprie carte. Occhio anche al duello tra Pinamonti e la coppia Ramon-Kempf e al ballottaggio offensivo tra Laurienté e il terzino Smolcic, meno esperto rispetto ai compagni del reparto arretrato.

Una partita aperta, dunque, con il Como che deve vincere a tutti i costi per non perdere contatto dalla zona Champions e un Sassuolo che può giocare senza pressioni ma con l’orgoglio di chi vuole regalare ai propri tifosi un venerdì da ricordare. L’anticipo del Mapei promette divertimento: l’appuntamento è per venerdì 17 aprile alle 18:30, con diretta DAZN.