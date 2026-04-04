Sassuolo Cagliari 2-1: rimonta decisiva con Garcia e Pinamonti

Il Sassuolo ha conquistato una vittoria cruciale per la salvezza battendo il Cagliari 2-1 al Mapei Stadium nella 31esima giornata di Serie A. I neroverdi di Fabio Grosso hanno ribaltato il risultato nella ripresa dopo essere andati sotto nel primo tempo.

Il primo tempo del Cagliari e il rigore di Esposito

La partita si è aperta con un predominio territoriale del Cagliari, che ha gestito meglio il possesso e creato le occasioni migliori. Il Cagliari dimostra maggiore piglio e voglia di provare a gestire l’incontro fin dai primi minuti, creando diverse opportunità.

L’episodio chiave del primo tempo è arrivato al 26°, quando Folorunsho crossa al centro dell’area, Sebastiano Esposito si inserisce con i tempi giusti, ma l’intervento di Idzes sventa il pericolo. Il difensore del Sassuolo tocca però con una mano, come ravvisato dal controllo VAR.

Calcio di rigore che Sebastiano Esposito trasforma alla mezzora, portando i rossoblù in vantaggio. Il giovane attaccante ha mostrato grande freddezza dal dischetto, siglando il suo quinto gol stagionale.

La rimonta del Sassuolo nella ripresa

Il secondo tempo ha visto una reazione immediata dei neroverdi. Nella ripresa il Sassuolo ristabilisce subito la parità. Calcio d’angolo per i neroverdi, Mina respinge di testa, sulla respinta c’è Garcia che calcia con precisione da fuori area: palla all’angolino e Caprile battuto per l’1-1 al 50′.

Il pareggio di Ulisses Garcia ha rappresentato la prima rete in Serie A per il difensore svizzero, che ha trovato un gol di pregevole fattura dalla distanza. La squadra di Grosso ha completamente cambiato atteggiamento rispetto al primo tempo.

Il gol decisivo è arrivato al 78° minuto grazie ad Andrea Pinamonti. Bakola serve Pinamonti che è bravissimo a proteggere la palla, girarsi e calciare in rete per il goal del 2-1. L’attaccante ha siglato così il suo ottavo gol stagionale, confermandosi decisivo per la causa neroverde.

Le sostituzioni decisive di Grosso

Fondamentale per la vittoria è stato l’impatto dei cambi operati da Fabio Grosso. Quella di un inconcludente Laurientè per Bakola. Il giovane talento francese propizia il gol di un prontissimo Pinamonti, che fa otto in stagione e firma il 2-1.

Il giovane Bakola, classe 2007, ha dimostrato personalità e qualità, fornendo l’assist decisivo per la rete della vittoria. I cambi hanno dato maggiore freschezza e incisività alla manovra offensiva dei padroni di casa.

Classifica e obiettivi: Sassuolo verso la salvezza

Con questa vittoria, il Sassuolo sale a 42 punti in classifica, consolidando la decima posizione e allontanandosi definitivamente dalla zona retrocessione. Attualmente il Sassuolo si trova 10° in classifica con 42 punti (frutto di 12 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte).

Il Cagliari, invece, rimane fermo a 30 punti e vede complicarsi notevolmente la corsa salvezza. Il Cagliari si trova 16° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 15 sconfitte). I rossoblù hanno subito la quarta sconfitta consecutiva di Serie A per la prima volta dal dicembre 2024.

La situazione per i sardi si fa preoccupante, considerando il margine sempre più ridotto sulla zona retrocessione e il calendario ancora impegnativo che li attende nelle prossime giornate.