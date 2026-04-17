Sanremo 2026 riprende l’airplay: Samurai Jay vola, Sal Da Vinci resta fuori

Solo una settimana fa la classifica airplay radio raccontava un paradosso: i brani del Festival di Sanremo 2026, dopo quasi due mesi dalla chiusura dell’Ariston, sembravano quasi scomparsi dalle rotazioni radiofoniche italiane. Una lettura che nel giro di sette giorni si è rovesciata. La nuova rilevazione EarOne relativa alla settimana 16 del 2026, con rilevazione dal 10 al 16 aprile, registra una netta inversione di tendenza: sei brani targati Sanremo tornano a popolare la top 20 airplay, con tre titoli stabilmente nelle prime cinque posizioni. Una rimonta che riscrive la narrazione post-Festival e che porta con sé almeno due elementi clamorosi: la scalata di Samurai Jay, diciassettesimo all’Ariston e oggi secondo in radio, e la contestuale assenza dalla top 20 del vincitore Sal Da Vinci.

La top 20 airplay del 10-16 aprile 2026: Sanremo torna protagonista

La classifica EarOne airplay della settimana 16 segna il ritorno del Festival al centro della programmazione radiofonica italiana. Su venti brani più trasmessi, sei arrivano direttamente dall’Ariston: un terzo esatto della top 20, percentuale significativa a quasi due mesi dall’evento. La distribuzione non è casuale: la metà di questi brani occupa posizioni tra il secondo e il quarto posto, segno che il traino radiofonico del Festival si sta concentrando su un gruppo ristretto di titoli ad altissima rotazione.

Il dato è tanto più significativo se letto in continuità con le settimane precedenti, quando il peso dei brani sanremesi in radio sembrava essersi quasi completamente dissolto. La fotografia attuale suggerisce invece che il Festival, più che scomparso, stava semplicemente concentrando la sua eredità radiofonica su pochi titoli capaci di reggere la distanza del tempo.

I sei brani sanremesi nella top 20 airplay

Pos. airplay Brano Artista Pos. Sanremo Etichetta 2 Ossessione Samurai Jay 17° Island 3 Tu mi piaci tanto Sayf 2° Warner 4 Che fastidio! Ditonellapiaga 3° BMG 14 I romantici Tommaso Paradiso 10° Sony 16 Stupida sfortuna Fulminacci 7° Maciste / Warner 18 Italia Starter Pack J-Ax 15° Sony

Fonte: EarOne Airplay Radio per punteggio, settimana 16/2026 (10-16 aprile 2026).

Il caso Samurai Jay: 17° a Sanremo, 2° in radio

Il caso più clamoroso della settimana è rappresentato da Samurai Jay con Ossessione. L’artista napoletano, esordiente all’Ariston, ha chiuso il Festival di Sanremo 2026 al diciassettesimo posto della classifica finale, ben lontano dalle zone alte. Eppure oggi il suo brano è il secondo più trasmesso dalle radio italiane, a un soffio dalla vetta occupata da Rolling Stones di The Kolors.

È la dimostrazione più evidente di come il verdetto dell’Ariston sia solo uno dei tanti termometri del successo reale di una canzone. Già nelle settimane immediatamente successive al Festival, Samurai Jay guidava la classifica streaming di Sanremo 2026 su Spotify con oltre sei milioni di ascolti, pur non riuscendo inizialmente a tradurre lo stesso peso in radio. Oggi la curva radiofonica ha completato la sua scalata: Ossessione è diventata uno dei brani simbolo della primavera 2026.

Sayf e Ditonellapiaga: il podio di Sanremo tiene anche in radio

Sanremo 2026 riprende l’airplay: Samurai Jay vola, Sal Da Vinci resta fuori

Molto più lineare il percorso dei due artisti che hanno occupato il podio finale dell’Ariston alle spalle del vincitore Sal Da Vinci. Sayf con Tu mi piaci tanto, secondo classificato a Sanremo 2026, occupa oggi la terza posizione della classifica airplay. Ditonellapiaga con Che fastidio!, terza all’Ariston, tiene il quarto posto radiofonico.

Sanremo, 76° Festival della Canzone Italiana – quarta serata

Nella foto Ditonellapiaga, TonyPitony | Maurizio D’Avanzo / IPA

Per entrambi si tratta di una conferma importante: il piazzamento al Festival ha retto il test del tempo radiofonico, che è notoriamente molto più severo delle giurie in gara. Per Ditonellapiaga in particolare, la posizione attuale è il coronamento di un dominio iniziato subito dopo il Festival, quando Che fastidio! guidava stabilmente la classifica EarOne dei brani sanremesi. Per Sayf, esordiente, il risultato è una consacrazione: il televoto di Sanremo lo aveva addirittura premiato come primo, e la tenuta radiofonica conferma che il pubblico lo ha davvero eletto.

Tommaso Paradiso, Fulminacci e J-Ax: il centro classifica tiene

Sanremo, 76° Festival della canzone italiana. Seconda Serata. Nella Foto Tommaso Paradiso | Maurizio D’Avanzo / IPA

Gli altri tre brani sanremesi presenti nella top 20 airplay raccontano traiettorie coerenti con i rispettivi piazzamenti finali al Festival. Tommaso Paradiso con I romantici (decimo all’Ariston) occupa il quattordicesimo posto radiofonico, confermando una solida tenuta nel segmento cantautorale-pop. Il brano si conferma uno dei più programmati delle radio a target adulto.

Fulminacci_ph. Filiberto Signorello

Fulminacci con Stupida sfortuna – settimo a Sanremo 2026 e vincitore del Premio Assomusica per la migliore esibizione live – tiene il sedicesimo posto airplay, in linea con il profilo indie-cantautorale che tradizionalmente ha una programmazione radiofonica più selettiva ma molto fedele nel tempo.

Sanremo 2026 riprende l’airplay: Samurai Jay vola, Sal Da Vinci resta fuori

Chiude il gruppo J-Ax con Italia Starter Pack, quindicesimo al Festival e diciottesimo in radio: una collocazione coerente per un brano che, dopo il ritorno da solista dell’artista milanese all’Ariston, ha saputo ritagliarsi uno spazio stabile nelle rotazioni pomeridiane.

Il grande assente: Sal Da Vinci fuori dalla top 20 airplay

Sanremo, 76° Festival della Canzone Italiana – quinta serata finale

Nella foto Sal Da Vinci | Alberto Terenghi / Pool Sanremo 02 / IPA

La notizia più controintuitiva della settimana riguarda il vincitore del Festival. Sal Da Vinci con Per sempre sì, trionfatore dell’Ariston 2026, non figura tra i primi venti brani più trasmessi dalle radio italiane nella settimana 10-16 aprile. Un dato che fotografa in maniera netta il disallineamento tra il verdetto della gara e la realtà della programmazione radiofonica post-Festival.

Il trend era già visibile nelle settimane immediatamente successive al Festival: nonostante un numero molto elevato di passaggi radiofonici accumulati, il punteggio EarOne del brano del cantante napoletano non era mai riuscito a entrare stabilmente nelle prime posizioni, fermandosi al massimo al quarto posto nella seconda settimana post-Sanremo. Oggi, a due mesi dalla vittoria, l’uscita dalla top 20 airplay segna un nuovo capitolo di questa traiettoria anomala, dove il successo popolare all’Ariston non si è tradotto in una presenza radiofonica duratura.

Gli altri sanremesi fuori dalla top 20: una lunga lista

Oltre a Sal Da Vinci, non figurano nella top 20 airplay del 10-16 aprile 2026 numerosi Big di Sanremo 2026 che avevano occupato posizioni alte nella classifica finale dell’Ariston. Tra gli assenti più significativi: Arisa con Magica favola (quarta al Festival), Fedez & Marco Masini con Male necessario (quinti), Nayt con Prima che (sesto), Ermal Meta con Stella stellina (ottavo) e Serena Brancale con Qui con me (nona).

Il dato conferma una tendenza ormai strutturale: il traino radiofonico del Festival di Sanremo si concentra, a distanza di qualche settimana, su un gruppo ristretto di brani – tipicamente tra i cinque e gli otto titoli – mentre gli altri vengono progressivamente assorbiti dal turnover delle rotazioni. La settimana 16 del 2026 mostra che questo gruppo ristretto è oggi composto da sei brani, con un forte sbilanciamento verso le sonorità urban (Samurai Jay, Sayf) e il cantautorato pop (Ditonellapiaga, Paradiso, Fulminacci).

Cosa racconta il confronto tra Sanremo 2026 e classifica airplay

L’analisi incrociata tra classifica finale del Festival e airplay del 10-16 aprile restituisce tre indicazioni chiare per chi osserva il mercato musicale italiano. Primo: il verdetto dell’Ariston è un punto di partenza, non di arrivo. I brani che riescono davvero a consolidarsi in radio sono spesso diversi da quelli premiati dalle giurie, come dimostrano il caso Samurai Jay (17° a Sanremo, 2° in radio) e l’assenza del vincitore Sal Da Vinci dalla top 20.

Secondo: le sonorità urban e pop-contemporanee mostrano una resistenza radiofonica più lunga rispetto ad altri generi. I primi tre brani sanremesi in classifica airplay (Samurai Jay, Sayf, Ditonellapiaga) appartengono tutti a questo segmento espressivo, confermando l’evoluzione del gusto radiofonico italiano verso produzioni più ritmate e dal profilo internazionale.

Terzo: il Festival continua a funzionare come acceleratore di visibilità per artisti emergenti. Sayf e Samurai Jay, entrambi esordienti all’Ariston, oggi stanno capitalizzando l’esposizione del palco con un ciclo radiofonico di lunga durata che difficilmente avrebbero potuto raggiungere senza il passaggio da Sanremo. Un dato che rafforza il ruolo del Festival come piattaforma di lancio per le nuove voci della musica italiana.

Cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Sulla base dei trend della settimana 16, il gruppo dei brani sanremesi in top 20 airplay potrebbe leggermente contrarsi nelle prossime rilevazioni, man mano che la programmazione radiofonica si apre ai titoli della stagione estiva. La crescita già visibile di Canzone estiva di Annalisa (dal sesto al quinto posto) e di Vacci piano di Emma e Rkomi (nuova entrata in top 10) lascia prevedere un progressivo riassorbimento di alcuni brani sanremesi verso il centro-bassa classifica.

I brani più solidi, perù, hanno buone probabilità di tenere le posizioni attuali almeno fino a fine primavera: in particolare Ossessione di Samurai Jay, Tu mi piaci tanto di Sayf e Che fastidio! di Ditonellapiaga appaiono oggi i candidati naturali a prolungare la loro permanenza ai vertici radiofonici anche nel cuore della stagione estiva, quando tipicamente la classifica airplay subisce il ricambio più intenso dell’anno.

Domande frequenti su Sanremo 2026 nella classifica radio

Quanti brani di Sanremo 2026 sono nella top 20 airplay radio del 10-16 aprile 2026?

Nella top 20 della classifica airplay EarOne del 10-16 aprile 2026 sono presenti sei brani portati in gara al Festival di Sanremo 2026: Ossessione di Samurai Jay (2°), Tu mi piaci tanto di Sayf (3°), Che fastidio! di Ditonellapiaga (4°), I romantici di Tommaso Paradiso (14°), Stupida sfortuna di Fulminacci (16°) e Italia Starter Pack di J-Ax (18°).

Qual è il brano di Sanremo 2026 più trasmesso in radio in questa settimana?

Il brano di Sanremo 2026 più trasmesso dalle radio italiane nella settimana 10-16 aprile 2026 è Ossessione di Samurai Jay, al secondo posto della classifica airplay EarOne generale, nonostante il diciassettesimo posto finale al Festival.

Perché Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo 2026, non è nella top 20 airplay?

Il brano Per sempre sì di Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026, è fuori dalla top 20 airplay del 10-16 aprile. Nonostante un numero elevato di passaggi radiofonici registrati subito dopo Sanremo, il brano non è mai riuscito a entrare stabilmente nelle prime posizioni del punteggio EarOne, fermandosi al massimo al quarto posto nelle settimane immediatamente successive al Festival.

Chi ha vinto Sanremo 2026?

Il Festival di Sanremo 2026 è stato vinto da Sal Da Vinci con Per sempre sì. Al secondo posto si è classificato Sayf con Tu mi piaci tanto, al terzo Ditonellapiaga con Che fastidio!. La 76esima edizione del Festival si è svolta al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026, con la conduzione di Carlo Conti affiancato da Laura Pausini.

Quali sono i brani di Sanremo 2026 con maggiori possibilità di tenere l’airplay anche in estate?

In base ai trend della settimana 16, i tre brani sanremesi con la maggiore solidità radiofonica e le più alte probabilità di tenere l’airplay anche nella stagione estiva sono Ossessione di Samurai Jay, Tu mi piaci tanto di Sayf e Che fastidio! di Ditonellapiaga, tutti stabilmente collocati tra le prime cinque posizioni della classifica airplay.