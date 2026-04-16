Roma-Atalanta all’Olimpico: Gasperini contro il suo passato per non perdere la Champions
Lo Stadio Olimpico di Roma ospita uno degli appuntamenti più attesi della 33ª giornata di Serie A. La Roma di Gian Piero Gasperini, reduce dalla vittoria netta per 3-0 sul Pisa con tripletta di Malen, affronta l’Atalanta di Raffaele Palladino, ferita dal ko interno contro la Juventus. Per Gasperini, una sfida dal fortissimo significato emotivo: il ritorno contro quella che è stata la sua squadra per nove stagioni indimenticabili. Calcio d’inizio sabato 18 aprile 2026 alle ore 20:45.
Un match che pesa tantissimo in chiave europea: la Roma deve vincere per non perdere terreno nella corsa al quarto posto, l’Atalanta cerca punti per restare agganciata alla zona Champions. Nel mezzo, un’emergenza infortuni che costringerà entrambi gli allenatori a scelte obbligate.
Il momento delle due squadre
La Roma arriva all’appuntamento con il morale alto dopo il 3-0 casalingo sul Pisa, una prestazione in cui Donyell Malen ha firmato la sua prima tripletta stagionale. L’olandese ex Aston Villa, arrivato in invernale, ha trovato una continuità impressionante: da gennaio ha già raggiunto quota 10 reti, secondo solo a Harry Kane nello stesso periodo nei top cinque campionati europei. I giallorossi sono sesti con 57 punti, a tre lunghezze dalla Juventus quarta.
Il ritorno di Gasperini a Roma è uno dei temi del campionato: il tecnico piemontese ha trasferito alla squadra giallorossa molti dei principi di gioco che avevano reso grande la sua Atalanta, portando la Roma a competere ad alto livello. Nell’ultima settimana Svilar ha agganciato Sommer al secondo posto nella speciale classifica dei clean sheet stagionali: un indicatore della solidità difensiva ritrovata.
L’Atalanta di Palladino, subentrato in corso d’anno, ha vissuto momenti contrastanti. La sconfitta casalinga per 1-2 contro la Juventus nell’ultimo turno ha fermato una mini-striscia positiva e ha portato i bergamaschi al settimo posto con 53 punti. In chiave Coppa Italia, la squadra è in piena corsa per una finale: la settimana successiva i nerazzurri giocheranno la semifinale di ritorno proprio contro la Lazio di Sarri.
Palladino recupera pedine importanti: Isak Hien è ancora in dubbio, ma il vero ritorno è quello di Gianluca Scamacca, che si gioca una maglia da titolare con Nikola Krstovic. In casa bergamasca resta l’assenza di Kamaldeen Sulemana, fuori per infortunio.
I precedenti tra Roma e Atalanta
Il bilancio storico tra le due squadre nei 141 confronti ufficiali in Serie A pende leggermente a favore dei giallorossi: 61 vittorie romaniste contro le 37 dei nerazzurri, con 43 pareggi a completare il quadro. Anche sul piano realizzativo la Roma è avanti: 213 gol contro i 165 dell’Atalanta.
Il confronto più recente all’Olimpico risale al 2 dicembre 2024, quando la Dea di Gasperini (allora sulla panchina atalantina) si impose 2-0 sulla Roma. Il match di andata di questa stagione, giocato il 3 gennaio 2026 alla New Balance Arena, è stata la prima volta da “ex” di Gasperini contro l’Atalanta: un ritorno emotivamente intenso per il tecnico, che adesso replica la sfida in casa. Da segnalare che la Roma all’Olimpico ha ottenuto 11 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte in questa stagione, un rendimento casalingo tra i migliori del campionato.
Le probabili formazioni
Roma, Gasperini si affida a Malen con Soulé ed El Shaarawy
Il tecnico giallorosso deve fare i conti con un’infermeria pesantissima: out Dovbyk (lesione miotendinea), Ferguson (problema alla caviglia), Paulo Dybala (lesione al menisco), Manu Koné (bicipite femorale), Lorenzo Pellegrini (flessore, fuori circa un mese), Niccolò Pisilli (distorsione caviglia) e Wesley (in dubbio).
Davanti a Svilar, difesa a tre con Mancini recuperato, N’Dicka ed Hermoso. Sulle corsie esterne Celik a destra e Rensch a sinistra (in ballottaggio con Tsimikas, con Wesley in dubbio). In mediana la coppia Cristante-El Aynaoui, al posto degli infortunati Koné e Pellegrini. Sulla trequarti Soulé e El Shaarawy alle spalle di Donyell Malen, unica punta.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
Atalanta, Palladino ritrova Scamacca
Il tecnico nerazzurro dovrebbe confermare il 3-4-2-1 di partenza. Tra i pali Carnesecchi, in difesa la linea a tre Scalvini-Djimsiti-Kolasinac (con Kossounou alternativa a Scalvini). Sulle corsie esterne Zappacosta a destra e Bernasconi a sinistra (concorrenza con Bellanova), in mediana De Roon ed Ederson (in ballottaggio con Pasalic).
Sulla trequarti De Ketelaere (in ballottaggio con Samardzic) e Zalewski (con Raspadori pronto al rientro). In attacco il ballottaggio più caldo è tra Krstovic (al 55%) e Scamacca (al 45%), con il centravanti azzurro in crescita di condizione dopo il lungo infortunio.
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino.
Diffidati, squalificati e indisponibili
La Roma non ha squalificati ma un’infermeria in piena emergenza: come anticipato, fuori Dovbyk, Ferguson, Dybala, Koné, Pellegrini, Pisilli, Wesley in dubbio. Una lista impressionante che costringe Gasperini a improvvisare diverse scelte, specialmente sulla trequarti dove il recupero di Soulé è fondamentale.
Anche l’Atalanta non ha squalificati. Indisponibili Kamaldeen Sulemana e in dubbio Isak Hien. Palladino recupera invece Scamacca e ha diversi ballottaggi aperti in attacco, con Raspadori ancora in crescita e candidato a ritagliarsi spazio a gara in corso.
Dove vedere Roma-Atalanta in TV e in streaming
Roma-Atalanta sarà trasmessa in diretta su DAZN, piattaforma detentrice dei diritti sulla Serie A. Il match è visibile su smart TV compatibili, app DAZN su decoder Sky Q, TimVision Box, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e tramite console come PlayStation e Xbox. Streaming anche su computer, smartphone e tablet via app o browser.
La telecronaca è affidata al team DAZN, con studio pre e post partita. Calcio d’inizio alle ore 20:45 di sabato 18 aprile 2026. Arbitro designato Marcenaro di Genova.
Stadio, arbitro e curiosità
Si gioca allo Stadio Olimpico di Roma, impianto da oltre 70.000 posti dove la Roma ha costruito molto del suo cammino stagionale. L’arbitro della sfida è Matteo Marcenaro, al VAR designato un fischietto di primaria esperienza per gestire la complessità del big match.
Tra le curiosità più rilevanti, c’è il confronto diretto tra Gian Piero Gasperini e la sua ex Atalanta, una squadra con cui ha vinto l’Europa League nel 2024 e portato a livelli europei mai visti prima. Dall’altra parte, Raffaele Palladino è al suo primo confronto da avversario contro il suo vecchio mentore, in una sfida che può valere molto in chiave europea. Donyell Malen, dopo la tripletta al Pisa, è uno dei calciatori più in forma del campionato e proverà a colpire anche i nerazzurri.
Il pronostico
Il pronostico è aperto, con quote molto vicine tra segno 1 e segno 2, mentre il pareggio resta una possibilità concreta. La Roma parte leggermente favorita per il fattore campo e la condizione di Malen, ma l’Atalanta ha dalla sua la qualità di un collettivo collaudato e il ritorno di Scamacca, che può fare la differenza.
La chiave tattica sarà la gestione delle transizioni: entrambe le squadre amano giocare uomo contro uomo a tutto campo, quindi gli spazi che si apriranno potranno premiare gli attaccanti più in forma. Occhio anche ai calci piazzati, con Mancini pericoloso su palla inattiva e Djimsiti tra i difensori più prolifici del campionato.
Una sfida che può scrivere una pagina importante della corsa europea. Appuntamento per sabato 18 aprile alle 20:45, con diretta DAZN.