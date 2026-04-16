Lo Stadio Olimpico di Roma ospita uno degli appuntamenti più attesi della 33ª giornata di Serie A. La Roma di Gian Piero Gasperini, reduce dalla vittoria netta per 3-0 sul Pisa con tripletta di Malen, affronta l’Atalanta di Raffaele Palladino, ferita dal ko interno contro la Juventus. Per Gasperini, una sfida dal fortissimo significato emotivo: il ritorno contro quella che è stata la sua squadra per nove stagioni indimenticabili. Calcio d’inizio sabato 18 aprile 2026 alle ore 20:45.

Un match che pesa tantissimo in chiave europea: la Roma deve vincere per non perdere terreno nella corsa al quarto posto, l’Atalanta cerca punti per restare agganciata alla zona Champions. Nel mezzo, un’emergenza infortuni che costringerà entrambi gli allenatori a scelte obbligate.

Il momento delle due squadre

La Roma arriva all’appuntamento con il morale alto dopo il 3-0 casalingo sul Pisa, una prestazione in cui Donyell Malen ha firmato la sua prima tripletta stagionale. L’olandese ex Aston Villa, arrivato in invernale, ha trovato una continuità impressionante: da gennaio ha già raggiunto quota 10 reti, secondo solo a Harry Kane nello stesso periodo nei top cinque campionati europei. I giallorossi sono sesti con 57 punti, a tre lunghezze dalla Juventus quarta.

Il ritorno di Gasperini a Roma è uno dei temi del campionato: il tecnico piemontese ha trasferito alla squadra giallorossa molti dei principi di gioco che avevano reso grande la sua Atalanta, portando la Roma a competere ad alto livello. Nell’ultima settimana Svilar ha agganciato Sommer al secondo posto nella speciale classifica dei clean sheet stagionali: un indicatore della solidità difensiva ritrovata.

L’Atalanta di Palladino, subentrato in corso d’anno, ha vissuto momenti contrastanti. La sconfitta casalinga per 1-2 contro la Juventus nell’ultimo turno ha fermato una mini-striscia positiva e ha portato i bergamaschi al settimo posto con 53 punti. In chiave Coppa Italia, la squadra è in piena corsa per una finale: la settimana successiva i nerazzurri giocheranno la semifinale di ritorno proprio contro la Lazio di Sarri.

Palladino recupera pedine importanti: Isak Hien è ancora in dubbio, ma il vero ritorno è quello di Gianluca Scamacca, che si gioca una maglia da titolare con Nikola Krstovic. In casa bergamasca resta l’assenza di Kamaldeen Sulemana, fuori per infortunio.

I precedenti tra Roma e Atalanta

Il bilancio storico tra le due squadre nei 141 confronti ufficiali in Serie A pende leggermente a favore dei giallorossi: 61 vittorie romaniste contro le 37 dei nerazzurri, con 43 pareggi a completare il quadro. Anche sul piano realizzativo la Roma è avanti: 213 gol contro i 165 dell’Atalanta.

Il confronto più recente all’Olimpico risale al 2 dicembre 2024, quando la Dea di Gasperini (allora sulla panchina atalantina) si impose 2-0 sulla Roma. Il match di andata di questa stagione, giocato il 3 gennaio 2026 alla New Balance Arena, è stata la prima volta da “ex” di Gasperini contro l’Atalanta: un ritorno emotivamente intenso per il tecnico, che adesso replica la sfida in casa. Da segnalare che la Roma all’Olimpico ha ottenuto 11 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte in questa stagione, un rendimento casalingo tra i migliori del campionato.

Le probabili formazioni

Roma, Gasperini si affida a Malen con Soulé ed El Shaarawy

Il tecnico giallorosso deve fare i conti con un’infermeria pesantissima: out Dovbyk (lesione miotendinea), Ferguson (problema alla caviglia), Paulo Dybala (lesione al menisco), Manu Koné (bicipite femorale), Lorenzo Pellegrini (flessore, fuori circa un mese), Niccolò Pisilli (distorsione caviglia) e Wesley (in dubbio).

Davanti a Svilar, difesa a tre con Mancini recuperato, N’Dicka ed Hermoso. Sulle corsie esterne Celik a destra e Rensch a sinistra (in ballottaggio con Tsimikas, con Wesley in dubbio). In mediana la coppia Cristante-El Aynaoui, al posto degli infortunati Koné e Pellegrini. Sulla trequarti Soulé e El Shaarawy alle spalle di Donyell Malen, unica punta.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Atalanta, Palladino ritrova Scamacca

Scamacca (Depositphotos)

Il tecnico nerazzurro dovrebbe confermare il 3-4-2-1 di partenza. Tra i pali Carnesecchi, in difesa la linea a tre Scalvini-Djimsiti-Kolasinac (con Kossounou alternativa a Scalvini). Sulle corsie esterne Zappacosta a destra e Bernasconi a sinistra (concorrenza con Bellanova), in mediana De Roon ed Ederson (in ballottaggio con Pasalic).

Sulla trequarti De Ketelaere (in ballottaggio con Samardzic) e Zalewski (con Raspadori pronto al rientro). In attacco il ballottaggio più caldo è tra Krstovic (al 55%) e Scamacca (al 45%), con il centravanti azzurro in crescita di condizione dopo il lungo infortunio.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino.

Diffidati, squalificati e indisponibili

La Roma non ha squalificati ma un’infermeria in piena emergenza: come anticipato, fuori Dovbyk, Ferguson, Dybala, Koné, Pellegrini, Pisilli, Wesley in dubbio. Una lista impressionante che costringe Gasperini a improvvisare diverse scelte, specialmente sulla trequarti dove il recupero di Soulé è fondamentale.

Anche l’Atalanta non ha squalificati. Indisponibili Kamaldeen Sulemana e in dubbio Isak Hien. Palladino recupera invece Scamacca e ha diversi ballottaggi aperti in attacco, con Raspadori ancora in crescita e candidato a ritagliarsi spazio a gara in corso.

Dove vedere Roma-Atalanta in TV e in streaming

Roma-Atalanta sarà trasmessa in diretta su DAZN, piattaforma detentrice dei diritti sulla Serie A. Il match è visibile su smart TV compatibili, app DAZN su decoder Sky Q, TimVision Box, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e tramite console come PlayStation e Xbox. Streaming anche su computer, smartphone e tablet via app o browser.

La telecronaca è affidata al team DAZN, con studio pre e post partita. Calcio d’inizio alle ore 20:45 di sabato 18 aprile 2026. Arbitro designato Marcenaro di Genova.

Stadio, arbitro e curiosità

Si gioca allo Stadio Olimpico di Roma, impianto da oltre 70.000 posti dove la Roma ha costruito molto del suo cammino stagionale. L’arbitro della sfida è Matteo Marcenaro, al VAR designato un fischietto di primaria esperienza per gestire la complessità del big match.

Tra le curiosità più rilevanti, c’è il confronto diretto tra Gian Piero Gasperini e la sua ex Atalanta, una squadra con cui ha vinto l’Europa League nel 2024 e portato a livelli europei mai visti prima. Dall’altra parte, Raffaele Palladino è al suo primo confronto da avversario contro il suo vecchio mentore, in una sfida che può valere molto in chiave europea. Donyell Malen, dopo la tripletta al Pisa, è uno dei calciatori più in forma del campionato e proverà a colpire anche i nerazzurri.

Il pronostico

Il pronostico è aperto, con quote molto vicine tra segno 1 e segno 2, mentre il pareggio resta una possibilità concreta. La Roma parte leggermente favorita per il fattore campo e la condizione di Malen, ma l’Atalanta ha dalla sua la qualità di un collettivo collaudato e il ritorno di Scamacca, che può fare la differenza.

La chiave tattica sarà la gestione delle transizioni: entrambe le squadre amano giocare uomo contro uomo a tutto campo, quindi gli spazi che si apriranno potranno premiare gli attaccanti più in forma. Occhio anche ai calci piazzati, con Mancini pericoloso su palla inattiva e Djimsiti tra i difensori più prolifici del campionato.

Una sfida che può scrivere una pagina importante della corsa europea. Appuntamento per sabato 18 aprile alle 20:45, con diretta DAZN.