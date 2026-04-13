Con l’arrivo della primavera torna sulle nostre tavole la regina indiscussa della stagione: la fragola. Profumata, versatile e irresistibilmente rossa, è il frutto perfetto per dare vita a dolci freschi e cocktail raffinati, ideali per un pranzo domenicale, un aperitivo tra amici o una cena che sa di bella stagione. Dalle preparazioni più classiche della tradizione italiana a drink dal sapore internazionale, la fragola si presta a infinite combinazioni che mettono d’accordo il palato e l’estetica del piatto.

Abbiamo selezionato cinque ricette — tre dolci e due cocktail — che sfruttano al meglio le fragole di stagione, dal campo al bicchiere. Ricette semplici ma d’effetto, perfette anche per chi non ha una grande esperienza in cucina. L’unica regola? Scegliere fragole italiane, mature e profumate, meglio se di varietà locali come le celebri fragole di Candonga pugliesi o le fragole di Terracina.

I tre dolci alla fragola da provare subito

1. Crostata di fragole e crema pasticcera

La crostata di fragole è il dolce primaverile per eccellenza, un grande classico della pasticceria italiana che non passa mai di moda. La base è una frolla croccante e friabile, cotta in bianco e poi farcita con uno strato generoso di crema pasticcera alla vaniglia. Sopra, le fragole fresche tagliate a metà e disposte a cerchi concentrici creano un effetto visivo spettacolare.

Ingredienti per la frolla: 300 g di farina 00, 150 g di burro freddo, 100 g di zucchero a velo, 3 tuorli, scorza di limone grattugiata, un pizzico di sale.

Ingredienti per la crema: 500 ml di latte intero, 4 tuorli, 120 g di zucchero, 40 g di amido di mais, 1 bacca di vaniglia.

Per guarnire: 500 g di fragole fresche, gelatina per dolci o confettura di albicocche per lucidare.

Il segreto della crostata perfetta sta nella cottura della frolla: deve essere dorata e asciutta, per evitare che la crema la renda molle. Un consiglio: spennellate il fondo con un velo di cioccolato bianco fuso prima di aggiungere la crema, creerà una barriera impermeabile che mantiene la frolla croccante per ore. Servitela fresca, tirandola fuori dal frigorifero una ventina di minuti prima.

2. Tiramisù alle fragole

Una rivisitazione primaverile del dolce italiano più amato al mondo. Il tiramisù alle fragole sostituisce il caffè con un succo di fragole zuccherato in cui inzuppare i savoiardi, e il cacao amaro con fragoline di bosco e scaglie di cioccolato bianco. Il risultato è un dessert delicato, elegante e perfetto anche per chi non ama il gusto del caffè.

Ingredienti: 500 g di mascarpone, 4 uova, 120 g di zucchero, 400 g di fragole, 200 ml di succo di fragola, savoiardi q.b., cioccolato bianco a scaglie, fragoline di bosco per decorare.

Preparate la crema montando i tuorli con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso, poi incorporate il mascarpone. A parte, montate gli albumi a neve ferma e uniteli al composto con movimenti delicati dal basso verso l’alto. Inzuppate velocemente i savoiardi nel succo di fragola e disponeteli in una pirofila, alternando strati di crema e fragole tagliate a fettine. Lasciate riposare in frigorifero almeno 4 ore prima di servire, decorando con fragoline di bosco e scaglie di cioccolato bianco.

3. Panna cotta con coulis di fragole

La panna cotta è il dessert al cucchiaio più versatile che ci sia, e con un coulis di fragole diventa un fine pasto elegante e leggero, pronto in pochi minuti di lavoro attivo. La dolcezza della panna si sposa alla perfezione con l’acidità delle fragole, creando un equilibrio di sapori che conquista al primo assaggio.

Ingredienti per la panna cotta (4 porzioni): 500 ml di panna fresca, 80 g di zucchero, 1 bacca di vaniglia, 6 g di gelatina in fogli.

Per il coulis: 300 g di fragole mature, 50 g di zucchero, succo di mezzo limone.

Ammollate la gelatina in acqua fredda. Scaldate la panna con lo zucchero e la vaniglia senza farla bollire, poi spegnete il fuoco e sciogliete la gelatina strizzata. Versate negli stampini e lasciate raffreddare prima di metterli in frigorifero per almeno 4 ore. Per il coulis, frullate le fragole con lo zucchero e il limone, poi filtrate con un colino per eliminare i semini. Sformate la panna cotta e nappatela con il coulis al momento di servire. Un tocco in più? Qualche foglia di basilico fresco in abbinamento: il profumo aromatico si sposa meravigliosamente con le fragole.

Due cocktail alla fragola per l’aperitivo di primavera

4. Campari Strawberry Sour

Il Campari Strawberry Sour è la versione primaverile del classico sour, rivisitata con l’amaro iconico italiano e la dolcezza delle fragole fresche. Un drink che sta spopolando nei cocktail bar di tutta Italia e che è sorprendentemente facile da replicare a casa. Il colore rosso intenso lo rende anche esteticamente perfetto per un aperitivo al tramonto.

Ingredienti (1 drink): 40 ml di Campari, 20 ml di succo di limone fresco, 15 ml di sciroppo di zucchero, 3-4 fragole mature, 1 albume d’uovo (opzionale, per la schiuma), ghiaccio.

Muddlate le fragole nello shaker, aggiungete il Campari, il succo di limone e lo sciroppo di zucchero. Se volete la classica schiuma del sour, unite l’albume e fate un dry shake (senza ghiaccio) per 15 secondi, poi aggiungete il ghiaccio e shakerate energicamente per altri 15 secondi. Filtrate con un doppio colino in un bicchiere old fashioned con ghiaccio fresco. Guarnite con una fettina di fragola e una scorza di limone. L’amaro del Campari bilancia la dolcezza delle fragole in modo magistrale, creando un aperitivo dal gusto complesso e sofisticato.

5. Spritz alla fragola

Lo Spritz alla fragola è la variante fruttata del cocktail più bevuto d’Italia, perfetto per chi cerca qualcosa di diverso dal classico Aperol Spritz ma non vuole rinunciare a quel rito sacro dell’aperitivo italiano. Fresco, leggermente dolce e con un profumo che sa di primavera, è il drink ideale per un pomeriggio in terrazza.

Ingredienti (1 drink): 90 ml di Prosecco, 60 ml di Aperol, 30 ml di soda, 4-5 fragole mature, ghiaccio, una fetta d’arancia.

Tagliate le fragole a pezzetti e mettetele direttamente nel bicchiere da Spritz (meglio un calice ampio). Aggiungete il ghiaccio, versate l’Aperol e poi il Prosecco ben freddo. Completate con un goccio di soda e mescolate delicatamente con un cucchiaio da bar. La fetta d’arancia e qualche fragola intera nel bicchiere completano la presentazione. Per una versione ancora più intensa, potete preparare uno sciroppo di fragole fatto in casa: basta cuocere 200 g di fragole con 100 g di zucchero e 100 ml d’acqua per 10 minuti, filtrare e lasciar raffreddare. Sostituite la soda con un cucchiaio di questo sciroppo per uno Spritz dal sapore più marcato.

Come scegliere le fragole migliori per dolci e cocktail

Non tutte le fragole sono uguali, e la scelta del frutto giusto fa la differenza tra una ricetta buona e una memorabile. Per i dolci, prediligete fragole mature ma ancora sode, dal colore rosso intenso e uniforme e dal profumo deciso. Le varietà italiane di stagione — come la Candonga dalla Basilicata e dalla Puglia, la Sabrina dall’Emilia-Romagna o la Sabrosa dal Trentino — sono di qualità superiore rispetto a quelle importate fuori stagione. Per i cocktail, le fragole devono essere molto mature (anche leggermente morbide), perché rilasciano più succo quando vengono muddlate nello shaker.

Un ultimo consiglio: lavatele sempre rapidamente sotto l’acqua corrente senza lasciarle in ammollo, e togliete il picciolo solo dopo averle lavate, per evitare che assorbano acqua e perdano sapore. Conservatele in frigorifero e consumatele entro 2-3 giorni dall’acquisto per gustarle al meglio.

Domande frequenti sulle ricette con le fragole

Qual è il periodo migliore per le fragole italiane?

Le fragole italiane di pieno campo sono disponibili da aprile a giugno, con il picco di qualità e sapore tra metà aprile e fine maggio. Le fragole in serra anticipano la stagione a marzo, ma quelle coltivate all’aperto hanno un profumo e un gusto decisamente superiori.

Si possono preparare i dolci alle fragole con le fragole surgelate?

Per coulis e creme sì, le fragole surgelate funzionano bene perché vengono frullate o cotte. Per decorazioni e guarnizioni è preferibile usare fragole fresche, che mantengono forma, consistenza e colore. Per i cocktail, le fragole surgelate possono sostituire parte del ghiaccio, rendendo il drink più denso e cremoso.

Posso preparare la crostata di fragole il giorno prima?

La frolla e la crema possono essere preparate il giorno prima e conservate separatamente in frigorifero. L’assemblaggio con le fragole fresche va fatto il giorno stesso, preferibilmente poche ore prima di servire, per evitare che il succo delle fragole renda la crema troppo liquida.

Cosa posso usare al posto del Campari nel Strawberry Sour?

Per una versione meno amara potete sostituire il Campari con l’Aperol, ottenendo un drink più dolce e accessibile. In alternativa, il Select veneziano o un bitter artigianale alle erbe offrono sfumature diverse ma altrettanto interessanti.