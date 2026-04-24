Comunicato ufficiale del club: “Il rapporto con Claudio Ranieri è terminato”. Si chiude l’avventura del senior advisor dopo dieci mesi di tensioni crescenti con l’allenatore. Lo strappo definitivo è nato dalle dichiarazioni di Sir Claudio prima di Roma-Pisa, quando ha replicato pubblicamente alle lamentele di Gasperini sul mercato. In bilico anche il ds Massara. Una stagione da giocatore, tre da allenatore, dieci mesi da dirigente: ma soprattutto una vita da tifoso romanista

Stavolta è davvero finita. Claudio Ranieri non è più un uomo della Roma. Il comunicato ufficiale del club è arrivato nella mattinata di oggi, giovedì 24 aprile 2026, dopo una notte di riunioni tra legali e rappresentanti della proprietà a Trigoria: “L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato”. Si chiude così, con una nota di poche righe, l’avventura di Sir Claudio come senior advisor dei Friedkin, un ruolo che ricopriva dal 1° luglio 2025 – data del suo ritiro da allenatore – e con un contratto che sarebbe dovuto durare fino al 30 giugno 2027. Dieci mesi invece di due anni. E una storia d’amore lunga una vita che si chiude con l’amaro in bocca.

Il comunicato: i Friedkin scelgono Gasperini

Gasperini (depositphotos)

Le parole del club sono state misurate ma inequivocabili: “Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’AS Roma verrà sempre al primo posto. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini”. Il messaggio è cristallino: tra Ranieri e Gasperini, i Friedkin hanno scelto Gasperini. Nessun riferimento a dimissioni, risoluzioni o licenziamenti nel comunicato: una formula diplomatica che lascia intuire una separazione consensuale ma tutt’altro che indolore.

Lo strappo: le dichiarazioni prima di Roma-Pisa

La frattura definitiva ha una data e un luogo precisi: il prepartita di Roma-Pisa, quando Ranieri, intervistato da Sky Sport, ha risposto pubblicamente alle lamentele di Gasperini sul mercato. L’allenatore si era lamentato della qualità dei rinforzi arrivati: “Negli ultimi due anni alla Roma sono arrivati 30 giocatori e ne giocano stabilmente solo 4 o 5”. Ranieri non le ha mandate a dire: “Tutti i giocatori che sono arrivati sono stati visionati da me e dall’allenatore. Abbiamo scelto anche Ferguson, si è forse perso tempo con Sancho”. E poi la stoccata finale: “Io ho scelto 5-6 allenatori, 3 non sono venuti. La società ha scelto Gasperini”.

Claudio Ranieri (depositphotos)

Parole che hanno fatto il giro d’Italia e che hanno reso pubblica una frattura che covava da mesi. Da quel momento Ranieri e Gasperini non si sono più parlati per dieci giorni. I Friedkin hanno ascoltato separatamente entrambi, ma la decisione era già presa: Gasperini ha un contratto triennale firmato l’estate scorsa e gode della piena fiducia della proprietà, che lo aveva scelto dopo un incontro segreto a Firenze per avviare il nuovo corso. Ranieri, il garante del romanismo, era diventato un corpo estraneo.

Le tensioni sotterranee: mercato, staff medico, visioni opposte

Lo strappo pubblico è stato solo l’ultimo atto di una convivenza mai decollata. Le tensioni tra Ranieri e Gasperini erano strutturali e riguardavano tre aree. La prima è il mercato: Gasperini voleva rinforzi mirati e non era soddisfatto di alcune scelte, nonostante arrivi importanti come Malen e Wesley. La seconda è lo staff medico, portato a Trigoria da Ranieri: Gasperini contestava i tempi di recupero post-infortuni e non apprezzava la gestione di alcuni giocatori in infermeria. La terza è la visione complessiva del progetto: Ranieri voleva costruire con pazienza, Gasperini pretendeva risultati immediati e un’organizzazione più verticale, con meno intermediari tra lui e la proprietà.

Con l’addio di Ranieri, anche la posizione del direttore sportivo Riky Massara è in bilico. Massara era stato scelto proprio da Ranieri e il suo destino sembra legato a quello del senior advisor. Se anche Massara dovesse lasciare, Gasperini diventerebbe la figura più potente del club: più responsabilità, più voce, più peso nelle scelte di mercato. Un accentramento che può essere un’opportunità o un rischio, a seconda di come andranno le ultime giornate di campionato.

Una vita da romanista: giocatore, allenatore, dirigente, tifoso

L’addio di oggi chiude un legame unico nel calcio italiano. Claudio Ranieri, nato e cresciuto tra Testaccio e San Saba, nel cuore della Roma popolare, ha vissuto il club in ogni veste possibile. Una stagione da giocatore (1973-74, prima di partire per la provincia). Tre esperienze da allenatore: nel 2009-2011, quando sfiora lo scudetto perso contro l’Inter di Mourinho dopo una rimonta leggendaria e quel derby che resta il più bello dell’era moderna (Lazio avanti, Floccari sbaglia il rigore, doppietta di Vucinic, Totti e De Rossi in panchina all’intervallo); nel 2019, quando corre in soccorso durante l’era Pallotta nell’ultimo anno da calciatore di De Rossi; e nel 2024-2025, quando prende una Roma devastata dalla gestione Juric in piena zona salvezza e la porta a -1 dalla Champions. Poi il ritiro da allenatore e il ruolo di senior advisor. Dieci mesi da dirigente finiti oggi.

Il filo rosso è sempre lo stesso: Ranieri nel momento del bisogno è sempre venuto in soccorso della Roma. Lo ha fatto per amore, non per calcolo. E ogni volta il pubblico dell’Olimpico lo ha ringraziato con un affetto che non ha eguali nel calcio italiano. La Curva Sud lo considera uno di famiglia. La notizia di oggi ha fatto il giro d’Europa, da L’Équipe ai siti inglesi ai media spagnoli: tutti parlano di un “rapporto deteriorato”. Ma per i romanisti è qualcosa di più profondo: è la sensazione che il club abbia scelto un progetto tecnico rispettabile ma abbia perso un pezzo di anima.

Claudio Ranieri (depositphotos)

Totti: “Non vorrei entrare in questa dinamica, però…”

Anche Francesco Totti era intervenuto nei giorni scorsi sulle tensioni tra Ranieri e Gasperini, con la diplomazia che lo contraddistingue: “Io non vorrei entrare in questa dinamica, però…”. Un “però” che dice tutto senza dire nulla, come solo Er Pupone sa fare. La comunità romanista, dai tifosi della Curva Sud ai commentatori, è divisa: c’è chi capisce la scelta dei Friedkin di dare priorità all’allenatore e chi non perdona il modo in cui Ranieri è stato accompagnato alla porta, con un comunicato freddo dopo una vita al servizio del club.

Cosa succede ora: Gasperini in conferenza, domani Bologna-Roma

Nel pomeriggio di oggi Gasperini terrà la conferenza stampa a Trigoria in vista della trasferta di domani a Bologna (sabato 25 aprile, ore 18, 34ª giornata di Serie A). Le domande sull’addio di Ranieri saranno inevitabili. La Roma deve ancora blindare il quarto posto per la qualificazione in Champions League, e Gasperini sa che ora ogni risultato peserà il doppio: senza Ranieri a fare da cuscinetto con la proprietà, tutta la responsabilità è sulle sue spalle.

Per Ranieri, invece, si apre un futuro ancora da scrivere. Le voci lo accostano a un possibile ruolo nella FIGC, nel Club Italia, là dove la sua esperienza e la sua umanità potrebbero essere preziose per ricostruire un movimento in crisi (l’Italia è fuori dai Mondiali per la terza volta consecutiva). Ma oggi non è il giorno delle ipotesi: oggi è il giorno in cui Roma e Ranieri si sono detti addio. Stavolta, probabilmente, per sempre.