Quasar Rai 2: additivi alimentari e biorobotica del futuro

La tecnologia alimentare torna protagonista su Rai 2 con una nuova puntata di “Quasar”, il programma che sabato 18 aprile alle 9 vedrà ancora una volta Valerio Rossi Albertini, Fabio Gallo e Marita Langella esplorare i confini della scienza contemporanea.

Gli additivi alimentari sotto la lente scientifica

Il primo focus della trasmissione riguarda un tema che spesso genera paure ingiustificate: gli additivi alimentari. Rossi Albertini analizza questi componenti partendo dalle basi: definizione, processi di valutazione e soprattutto il perché di tanto allarmismo sociale. L’approccio si fa più tecnico con la professoressa Daniela Martini, che chiarisce l’importanza dell’etichettatura, mentre il professor Corrado Lodovico Galli entra nel vivo delle procedure di sicurezza.

Il punto centrale della discussione? La differenza sostanziale tra rischio e pericolo, concetti troppo spesso confusi nel dibattito pubblico. Galli illustra anche i meccanismi di monitoraggio nel tempo di questi composti.

Oceani e intelligenza predittiva

Fabio Gallo cambia registro e, insieme al professor Ferdinando Boero, si tuffa nei modelli matematici applicati agli ecosistemi marini. La domanda è ambiziosa: si può davvero prevedere lo stato di salute degli oceani? La risposta esplora sia le potenzialità degli strumenti matematici disponibili sia i loro inevitabili limiti operativi.

Biorobotica e protesi di nuova generazione

Marita Langella sposta l’attenzione sulla bioelettronica, incontrando Silvestro Micera, docente di Neuroingegneria. Il tema è affascinante: come l’intelligenza artificiale sta trasformando il mondo delle protesi e della riabilitazione motoria. Non si tratta solo di tecnologia, ma di una vera rivoluzione nell’interazione tra esseri umani e macchine.

Dal Gran Sasso alla biomeccanica sportiva

Il viaggio scientifico di Rossi Albertini tocca poi l’Abruzzo, precisamente il massiccio del Gran Sasso. Qui, accompagnato da Alessia Cognitti e Pierangelo Stirpe, racconta il ciclo dell’acqua del territorio. Un percorso che parte dalle sorgenti storiche, passa per le falde scoperte durante la realizzazione delle gallerie autostradali e arriva fino ai moderni laboratori di analisi chimica.

Ma la fisica non dimentica lo sport. Sempre Rossi Albertini analizza la biomeccanica del lancio del disco insieme a Daisy Osakue, atleta olimpica e recordwoman italiana della specialità. Un esempio concreto di come la scienza possa spiegare la performance atletica.

Nucleare: fissione, fusione e prospettive future

Il secondo intervento di Marita Langella chiude il programma con una riflessione sul futuro del nucleare. Insieme al professor Giuseppe Calabrò, fa il punto sulle differenze tra fissione e fusione, ma soprattutto sulle innovazioni tecnologiche che oggi rendono questa fonte energetica più sicura rispetto al passato.

A concludere la puntata, il consueto “Glossario Scientifico” di Rossi Albertini dedicato all’espressione “buco nero”, termine che continua a catturare l’immaginazione collettiva pur rimanendo spesso frainteso.