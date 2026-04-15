Dalla Valle d’Itria al Gargano, dalle Murge in fiore al Salento degli ipogei: la guida completa per vivere la Puglia più autentica tra aprile e maggio, quando i borghi tornano ai pugliesi e i prezzi sono ancora umani

C’è una Puglia che chi arriva ad agosto non vedrà mai. È quella dei papaveri che dipingono di rosso le Murge, degli ulivi che profumano nell’aria tiepida di aprile, dei borghi bianchi dove puoi sederti al bar senza aspettare venti minuti. È la Puglia della primavera: temperature miti tra i 15 e i 22 gradi, luce dolce e dorata, cieli enormi e zero code ai belvedere di Polignano. Se stai pensando a un viaggio in questa regione tra aprile e maggio 2026, stai facendo la scelta migliore dell’anno. La strategia turistica regionale punta proprio su questo: portare i flussi fuori dai circuiti saturi, verso i borghi dell’entroterra, un turismo che lascia qualcosa al territorio invece di consumarlo. Ecco la nostra guida completa.

Perché la primavera è il momento migliore per visitare la Puglia

La risposta è semplice: tutto quello che in estate è affollato, caro e bollente, in primavera è accessibile, autentico e godibile. Le calette di Polignano a Mare, uno dei borghi sul mare più fotografati d’Italia, in aprile sono vuote e l’acqua è già cristallina. Alberobello mostra il suo lato più vero senza le trenta persone in ogni foto dei trulli. I ristoranti propongono i veri piatti della stagione – fave e cicorie, carciofi, lampascioni – e i gestori hanno ancora voglia di raccontarti la storia dietro ogni piatto. Le masserie aprono le porte ai visitatori con calma, i mercati del mattino traboccano di prodotti freschissimi e le strade tra un borgo e l’altro sono un piacere da percorrere in auto o in bicicletta.

I borghi segreti: la Puglia che non trovi nelle guide

Oltre alle mete classiche – Ostuni, Lecce, Alberobello – esistono borghi che il turismo di massa non ha ancora saturato e che in primavera danno il meglio di sé.

Gravina in Puglia: forse la cosa più sottovalutata dell’intera regione. Il canyon con il ponte dell’acquedotto è uno spettacolo naturale che toglie il fiato, le chiese rupestri scavate nella roccia raccontano secoli di storia e il centro storico ha una vitalità autentica. In primavera le Murge circostanti esplodono di colori.

Vico del Gargano: nel cuore del promontorio, custodisce un centro medievale di vicoli, archi e case in pietra. I passaggi più stretti sono chiamati “vicoli dell’amore”. In primavera l’aria si riempie del profumo degli agrumi e la Foresta Umbra, a pochi minuti d’auto, offre escursioni tra faggi centenari senza il caldo asfissiante estivo.

Presicce-Acquarica: nel basso Salento, sotto le case bianche si nasconde un mondo affascinante. I frantoi ipogei, antichi ambienti scavati nella roccia dove si produceva l’olio, sono un’esperienza unica. Tour guidati disponibili tutto l’anno, ma in primavera il ritmo è più lento e la posizione è comoda per raggiungere le spiagge ioniche.

Pietramontecorvino: sui Monti Dauni, il quartiere Terravecchia con le case incastonate nella roccia e la torre normanna è un set cinematografico naturale. Colline verdissime, caciocavallo podolico e silenzio assoluto: perfetto per chi cerca autenticità lontano dal mare.

Cisternino: le strade bianche, le macellerie che preparano le bombette al momento e le terrazze panoramiche sulla Valle d’Itria ne fanno un borgo dove puoi tornare ogni anno e trovare sempre qualcosa di nuovo. In primavera i cortili sono fioriti e la sera in piazza c’è gente vera, non solo turisti.

Monopoli: il nostro borgo del cuore, e non solo perché ci viviamo. Il centro storico affacciato sul mare è un gioiello di vicoli, chiese barocche e piazzette nascoste. In primavera il porto vecchio vive i suoi ritmi autentici con i pescatori che rientrano all’alba, e le calette a sud della città – Cala Porta Vecchia, Porto Ghiacciolo, Cala Paradiso – sono paradisi accessibili senza folla.

La Valle d’Itria in bicicletta: l’itinerario perfetto

Tra aprile e maggio la Valle d’Itria si presta a essere esplorata su due ruote come in nessun altro momento dell’anno. I trulli, i muretti a secco e i vigneti che si risvegliano compongono un paesaggio che sembra dipinto. L’itinerario ideale parte da Locorotondo (case bianche e tetti a cummerse, balconi fioriti in primavera), attraversa le campagne fino a Martina Franca (palazzi barocchi, centro storico elegante, il Festival della Valle d’Itria a luglio ma i preparativi si sentono già) e arriva a Cisternino per una sosta obbligata a base di bombette, capocollo e un bicchiere di Verdeca fresca. Le strade provinciali sono poco trafficate, il dislivello è dolce e le soste per fotografare sono infinite.

Le Murge in fiore: lo spettacolo che scompare in estate

C’è un paesaggio che pochi italiani hanno visto e che vale il viaggio da solo: le Murge in fiore. Da aprile le campagne dell’Alta Murgia si tingono di un rosso intenso grazie ai papaveri, con distese che si estendono a perdita d’occhio tra Gravina in Puglia e Altamura. L’altopiano aperto, i cieli enormi, gli ulivi secolari e le masserie in pietra compongono un paesaggio che in estate scompare, bruciato dal sole. Percorrere la strada provinciale tra i due centri in auto o in bici è un’esperienza sensoriale unica. Da non perdere Castel del Monte, il misterioso castello ottagonale di Federico II patrimonio UNESCO, e Altamura con il suo pane DOP cotto nel forno a legna – il migliore d’Italia, senza discussione.

Il Gargano segreto: foreste, agrumi e mare selvaggio

Il Gargano in primavera è una rivelazione. La Foresta Umbra, con i suoi faggi e querce centenari, esplode di verde: i sentieri sono percorribili senza il caldo asfissiante di luglio, gli animali si muovono e il bosco profuma di resina e erba bagnata. Le spiagge di Vieste, Peschici e Mattinata sono accessibili senza folla, e aprile è il mese giusto per prenotare le prime escursioni in barca alle Isole Tremiti senza trovare tutto esaurito. A Vieste la Fanoja, legata alla festa di San Giuseppe, accende falò spettacolari sulla marina, mentre a Monte Sant’Angelo il Santuario di San Michele Arcangelo (patrimonio UNESCO) va visitato nella quiete primaverile.

Dove mangiare: i sapori della primavera pugliese

La cucina pugliese in primavera è un capitolo a parte. È la stagione dei carciofi (non perdete le sagre di paese), delle fave e cicorie (il piatto contadino per eccellenza, servito ovunque ma buono davvero solo nelle trattorie di campagna), dei lampascioni (cipolle selvatiche dal sapore amarognolo, sott’olio o fritte), delle orecchiette con le cime di rapa (ancora nel pieno della stagione fino a metà aprile). E poi il pane di Altamura con l’olio nuovo, la focaccia barese con pomodorini e olive, le bombette di Cisternino preparate al momento nelle macellerie del centro storico, il crudo di pesce nei ristoranti sul porto di Monopoli e Polignano. Per i dolci: i pasticciotti leccesi e le cartellate con il vincotto. Per il vino: Primitivo di Manduria, Negroamaro del Salento, Verdeca della Valle d’Itria. In primavera i prezzi dei ristoranti sono ancora quelli veri, non quelli gonfiati per il turista frettoloso di agosto.

Gli eventi da non perdere tra aprile e maggio 2026

La primavera pugliese è costellata di eventi che meritano una deviazione. La Settimana Santa di Taranto con la processione dei Perdoni è tra le più antiche e intense d’Italia: i confratelli sfilano scalzi per le vie della città vecchia in un rito che si ripete da secoli. Il BIF&ST – Bari International Film Festival (già svoltosi a marzo) apre la stagione culturale del capoluogo. La Festa di San Nicola a Bari (7-9 maggio) con la suggestiva processione a mare è un evento che unisce Oriente e Occidente. E poi le sagre di paese: dell’olio nuovo, del carciofo, dei lampascioni, ognuna in un borgo diverso, ognuna un’occasione per scoprire un angolo di Puglia che non conoscevi.

Tre itinerari per un weekend o una settimana

Gargano autentico (2-3 giorni): Vico del Gargano, Monte Sant’Angelo, Foresta Umbra, Vieste. Natura, spiritualità e mare selvaggio.

Valle d’Itria e Murge (3 giorni): Locorotondo, Cisternino, Martina Franca, Alberobello, Monopoli, Gravina in Puglia, Castel del Monte, Altamura. Trulli, borghi bianchi, canyon e il miglior pane d’Italia.

Salento slow (3-4 giorni): Lecce, Otranto, Castro, Presicce-Acquarica, Specchia, Gallipoli. Barocco, mare cristallino, frantoi ipogei e Negroamaro.

Consigli pratici per il viaggio

La Puglia è raggiungibile comodamente in auto lungo l’A14 Adriatica. Gli aeroporti di Bari Palese e Brindisi Casale sono collegati con le principali città italiane ed europee (Ryanair, easyJet, Wizz Air con tariffe primaverili spesso sotto i 30 euro). Per muoversi tra i borghi l’auto è quasi indispensabile: le distanze sono brevi (Bari-Lecce 150 km, Bari-Vieste 170 km) ma i trasporti pubblici tra i centri minori sono limitati. Nei weekend di ponte e nei ponti primaverili conviene prenotare in anticipo, soprattutto agriturismi e masserie. Per il resto, la primavera pugliese è fatta di improvvisazione: una deviazione non prevista, un cartello che indica una sagra di paese, una caletta scoperta per caso. È così che si vive la Puglia vera.