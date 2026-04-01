Playoff Mondiali 2026: Turchia, Svezia, Rep. Ceca e Bosnia qualificate

Mentre l’Italia sprofondava nel buio di Zenica, le altre finali dei playoff europei per i Mondiali 2026 hanno completato il quadro delle 48 squadre che parteciperanno alla Coppa del Mondo in USA, Canada e Messico dall’11 giugno al 19 luglio. Tra gol al 88′, triplette decisive e supplementari, la notte del 31 marzo 2026 ha regalato emozioni in tutto il continente.

Kosovo-Turchia 0-1: Montella porta la mezzaluna al Mondiale

Vincenzo Montella – LiveMedia/Matteo Papini

A Pristina, davanti a un pubblico che sognava la prima qualificazione mondiale della storia del Kosovo, la Turchia di Vincenzo Montella ha spento i sogni dei padroni di casa con un gol di Kerem Aktürkoglu al 53′. Una partita tesa e combattuta, con il Kosovo che aveva eliminato la Slovacchia in semifinale con un incredibile 4-3 e sperava di ripetere l’impresa. La Turchia torna al Mondiale dopo un’assenza che durava dal 2002, quando arrivò terza in Giappone-Corea del Sud. Con Çalhanoğlu, Yıldız e un ct italiano in panchina, la nazionale del Bosforo sarà inserita nel Gruppo D con USA, Paraguay e Australia.

Svezia-Polonia 3-2: Gyökeres la decide al 88′

La partita più spettacolare della serata si è giocata a Solna. Una montagna russa da cinque gol con la Svezia che passa in vantaggio con Elanga al 20′, la Polonia che pareggia con Zalewski (dell’Atalanta) al 33′, poi la Svezia di nuovo avanti con Lagerbielke al 44′. Świderski ristabilisce la parità al 55′ e tutto sembra destinato ai supplementari. Ma all’88′ Viktor Gyökeres, l’attaccante dell’Arsenal che aveva già segnato una tripletta contro l’Ucraina in semifinale, firma il 3-2 che manda la Svezia al Mondiale. La Polonia di Lewandowski e Zieliński resta a casa. La Svezia finirà nel Gruppo F con Olanda, Giappone e Tunisia.

Repubblica Ceca-Danimarca 2-2 (3-2 dcr): cechi al Mondiale dopo 20 anni

Dramma anche a Praga, dove la Repubblica Ceca ha eliminato la Danimarca ai calci di rigore dopo un 2-2 maturato nei 120 minuti. Šulc aveva sbloccato il risultato già al 3′, ma Andersen aveva pareggiato nel secondo tempo. Nei supplementari il copione si è ripetuto: Krejčí ha riportato avanti i cechi nel primo tempo extra, Høgh ha ristabilito la parità nel secondo. Ai rigori, decisivo l’errore di Rasmus Højlund che ha centrato la traversa: 3-2 Repubblica Ceca dal dischetto. I cechi tornano al Mondiale dopo vent’anni dall’ultima partecipazione nel 2006 in Germania e saranno nel Gruppo A con Messico, Sudafrica e Corea del Sud. La Danimarca, presente nelle ultime due edizioni, resta a casa.

Bosnia-Italia 1-1 (4-2 dcr): l’Italia fuori per la terza volta

La Bosnia elimina l’Italia ai rigori dopo 120 minuti di battaglia e si qualifica al Mondiale per la seconda volta nella sua storia dopo Brasile 2014. La squadra di Barbarez entrerà nel Gruppo B con Canada, Qatar e Svizzera, il posto che era destinato agli azzurri. Una beffa che amplifica il dolore italiano.

Spareggi intercontinentali: in programma stanotte e domani

Oltre ai quattro playoff europei, restano da definire gli ultimi due posti al Mondiale attraverso gli spareggi intercontinentali. RD Congo-Giamaica si gioca nella notte del 31 marzo a Monterrey (Messico) alle 23 italiane. Iraq-Bolivia è in programma mercoledì 1 aprile alle 5 del mattino italiane a Guadalajara (Messico). Le vincenti completeranno il tabellone delle 48 partecipanti alla prima Coppa del Mondo della storia con questo formato allargato.

Le 16 europee al Mondiale 2026

Con i risultati di stasera, le 16 nazionali europee qualificate alla Coppa del Mondo 2026 sono: Austria, Belgio, Bosnia, Croazia, Francia, Germania, Inghilterra, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Scozia, Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia. L’Italia non c’è.