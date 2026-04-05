Pisa Torino 0-1: Adams decide nel finale, granata in zona tranquilla

Nel pomeriggio pasquale del 5 aprile, l’Arena Garibaldi di Pisa ha visto il Torino imporsi per 1-0 sui padroni di casa grazie a una rete di Ché Adams all’80’ minuto. Una partita che ha rappresentato uno scontro diretto tra due squadre in difficoltà, entrambe alla ricerca di punti preziosi per i rispettivi obiettivi.

La domenica di Pasqua non ha riservato una bella sorpresa al Pisa, che ha giocato alla pari del Torino per ampi tratti della partita, mostrandosi anche superiore per intensità e orgoglio. Sul più bello però i nerazzurri si sono persi: Tramoni ha sprecato una clamorosa occasione da gol, arrivando a tu per tu con Paleari ma offrendo un assist sbagliato per Stojilkovic invece di calciare.

Una partita combattuta fino al finale

La prima frazione si è chiusa senza particolari emozioni, con entrambi i portieri spettatori non paganti e le due squadre che hanno faticato a esprimere il loro stile di gioco. Sul piano dell’intensità ha fatto meglio il Pisa, con il Torino spesso impegnato a opporsi ai nerazzurri nella propria metà campo, mentre l’incontro ha mostrato un ritmo elevato con entrambe le formazioni in difficoltà nell’impostazione a causa del pressing avversario.

Nella ripresa gli ospiti sono usciti meglio dagli spogliatoi in termini di intensità e precisione nel palleggio, ma è stato il Pisa a costruire la migliore opportunità del match con una folata improvvisa. L’unico cartellino giallo del primo tempo è andato ad Aebischer al 14′ per aver fermato un’azione granata con un fallo di mano.

Il gol decisivo di Adams

Il Torino ha ringraziato per l’errore di Tramoni e ha passato alla cassa a dieci minuti dal termine: cross profondo sul secondo palo, che Pedersen ha riciclato in un assist rasoterra dalla parte opposta, dove Adams da due passi ha ribadito in rete. Il gol è arrivato precisamente all’80’ su assist di Pedersen.

Poco prima della rete decisiva, c’era stato l’errore clamoroso di Tramoni: dopo aver portato via il pallone a Coco, lui e Stojilkovic si sono diretti verso la porta di Paleari, ma il numero 10 ha sbagliato in maniera assurda il passaggio a porta vuota per il compagno.

Situazione di classifica e conseguenze

L’ennesima sconfitta stagionale, la 17ª, lascia i toscani ultimi in classifica insieme al Verona a 18 punti, con sette giornate dalla fine che rendono la rimonta praticamente impossibile. Il Pisa occupa infatti l’ultimo posto con soli 20 punti, frutto di due vittorie, dodici pareggi e sedici sconfitte, con un bilancio di ventitré gol realizzati e ben cinquantaquattro subiti.

I granata con questa decima vittoria, la prima in trasferta da gennaio, scavalcano il Parma e si portano in una zona tranquilla, raggiungendo la 12ª posizione a quota 36 punti. Con sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione, il Torino ha aumentato il margine di sicurezza in vista del rush finale di stagione.

Le formazioni e i cambi

Nel 3-4-2-1 scelto per fronteggiare il Torino, Hiljemark ha deciso di affidarsi praticamente in blocco alla vecchia guardia della Serie B, con l’unico volto ‘nuovo’ rappresentato da Aebischer e con Leris e Angori incaricati di spingere sulle corsie laterali. Durante la partita sono entrati Loyola e Stojilkovic per il Pisa al 58′, mentre per il Torino Adams e Casadei hanno preso il posto di Kulenovic e Prati al 62′.

La domenica di Pasqua all’Arena Garibaldi ha visto circa 10mila cuori nerazzurri pronti a spingere capitan Caracciolo e compagni, ma la squadra toscana dovrà ora concentrarsi sul salvare l’onore e giocare per l’orgoglio nell’ultima parte della stagione.