L’Arena Garibaldi di Pisa ospita una sfida di pomeriggio dai significati radicalmente diversi. Il Pisa di Jonas Hiljemark arriva all’appuntamento con le spalle al muro, ormai in zona retrocessione e reduce dalla pesante sconfitta 3-0 all’Olimpico contro la Roma; il Genoa di Daniele De Rossi, invece, naviga in acque più tranquille e vuole chiudere la stagione in crescendo. Calcio d’inizio domenica 19 aprile 2026 alle ore 18:00, diretta DAZN in esclusiva.

Per i toscani questa partita rappresenta forse l’ultima vera chiamata per sperare ancora di restare agganciati al treno salvezza. Per il Genoa, con 36 punti e la salvezza praticamente in cassaforte, è un’occasione di consolidare un 2026 nel complesso positivo nonostante qualche oscillazione.

Il momento delle due squadre

Il Pisa vive il momento peggiore della sua stagione in Serie A. Sette sconfitte nelle ultime nove giornate sotto la gestione Hiljemark sono un dato che certifica una crisi conclamata: la squadra toscana non riesce più a produrre prestazioni convincenti e sul piano del gioco appare in grande difficoltà. Con 18 punti dopo 32 partite, il Pisa è appaiato al Verona nelle ultime due posizioni, a sette lunghezze dal Cagliari quartultimo.

Per i nerazzurri di Pisa è un ritorno in Serie A dopo 34 anni che si sta trasformando in un’esperienza amara. La squadra, allestita in estate con un mix di elementi esperti e giovani promettenti, non è riuscita a reggere il livello del campionato e rischia ora un ritorno immediato in cadetteria. Hiljemark ha bisogno di un’impresa: vincere contro il Genoa è l’unico modo per mantenere vive, anche solo aritmeticamente, le speranze di salvezza.

Il Genoa di De Rossi, invece, ha costruito un cammino solido e in crescita. Reduce dalla vittoria 2-1 sul Sassuolo a Marassi con i decisivi contributi di Aaron Martin e un decisivo colpo di Andrea Colombo (autore del suo nono gol stagionale), i liguri sono tredicesimi con 36 punti e hanno già raggiunto la salvezza. Da notare che De Rossi ha costruito un’identità chiara, con un Genoa che produce gioco e ripartenze veloci.

Alla vigilia del match però il tecnico giallorosso deve affrontare una vera emergenza a centrocampo: diverse squalifiche lo costringeranno a rivedere la mediana. Il Grifone si presenterà comunque all’Arena con la voglia di chiudere la stagione con un altro risultato utile, forte della consapevolezza di aver già centrato l’obiettivo.

I precedenti tra Pisa e Genoa

Il bilancio storico tra le due squadre è limitato alle stagioni condivise in Serie A, poche negli ultimi decenni. Il Pisa è tornato nella massima serie dopo 34 anni, mentre il Genoa è una presenza storicamente stabile. Il confronto di andata al Luigi Ferraris, giocato nella prima parte della stagione, si era risolto a favore dei liguri in un match comunque combattuto.

Tra gli anni Ottanta e Novanta, quando entrambe le squadre militavano stabilmente in Serie A, ci sono stati diversi scontri diretti con bilancio equilibrato. Oggi la situazione è molto diversa, con il Genoa in salute e il Pisa che lotta per non retrocedere.

Le probabili formazioni

Pisa, Hiljemark si affida al 3-4-2-1

Il tecnico svedese dovrebbe confermare il 3-4-2-1 di partenza. Tra i pali Semper, difesa a tre con Calabresi, Caracciolo e Canestrelli. Sulle corsie esterne Leris e Angori, in mediana la coppia Hojholt-Aebischer.

Sulla trequarti Tramoni e Moreo a supporto dell’unica punta Daniel Durosinmi. Il Pisa ha bisogno di trovare gol: in questo momento complicato, i tre attaccanti nerazzurri sono chiamati a fare la differenza per provare a ribaltare la tendenza negativa.

Pisa (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Durosinmi. Allenatore: Jonas Hiljemark.

Genoa, De Rossi in emergenza a centrocampo

Il Genoa dovrà fare i conti con una vera emergenza a centrocampo a causa di diverse squalifiche. De Rossi è costretto a ridisegnare la mediana, pur mantenendo il 3-4-2-1 di riferimento. In porta Bijlow, difesa a tre con Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Sulle corsie esterne Sabelli a destra e Martin a sinistra.

In mediana la coppia Amorim-Masini, soluzione obbligata per le squalifiche che hanno ridotto drasticamente le opzioni del Grifone. Sulla trequarti Baldanzi e il ballottaggio tra Vitinha e Junior Messias. In attacco Andrea Colombo, punto di riferimento offensivo del Genoa, che ha già messo a segno nove gol in stagione.

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Amorim, Masini, Martin; Baldanzi, Vitinha; Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi.

Diffidati, squalificati e indisponibili

Il Pisa non dovrebbe avere squalificati di rilievo, ma deve gestire un ambiente diventato particolarmente pesante sul piano emotivo. L’eventuale sconfitta contro il Genoa potrebbe di fatto sancire la retrocessione aritmetica già nel prossimo turno di campionato.

Il Genoa, come anticipato, ha un’emergenza a centrocampo con diverse squalifiche che hanno svuotato il reparto. De Rossi dovrà ridisegnare la mediana con le opzioni rimaste, affidandosi a elementi come Amorim e Masini. La squadra ligure arriva comunque al match con la tranquillità di chi ha già raggiunto l’obiettivo stagionale.

Dove vedere Pisa-Genoa in TV e in streaming

Pisa-Genoa sarà trasmessa in diretta su DAZN e anche in co-diffusione su Sky. Il match è disponibile sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, oltre che in streaming su Sky Go, NOW e DAZN. Pre-partita a partire dalle 17:30.

Calcio d’inizio fissato per le ore 18:00 di domenica 19 aprile 2026, con telecronaca affidata ai team DAZN e Sky.

Stadio, arbitro e curiosità

Si gioca all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di Pisa, impianto storico da oltre 25.000 posti che accoglie in modo calorosissimo il rientro del Pisa in Serie A. I tifosi nerazzurri, pur delusi dal cammino della squadra, hanno comunque confermato il loro sostegno durante tutta la stagione.

Tra le curiosità più interessanti, c’è il dato sul Pisa: in casa i toscani hanno raccolto un numero bassissimo di punti, confermando le difficoltà al Garibaldi. Dall’altra parte, il Genoa di De Rossi ha trovato in Andrea Colombo (9 gol stagionali) uno degli attaccanti più decisivi della parte bassa della classifica: un vero attaccante d’area di rigore, capace di risolvere partite con poche giocate. Anche Aaron Martin sta vivendo una stagione di costanza, con cross precisi e gestione dei piazzati affidabile.

Il pronostico

Il pronostico è leggermente a favore del Genoa nonostante la trasferta, forte della maggiore tranquillità di classifica e della forma individuale di alcuni elementi chiave. Il Pisa è chiamato a giocare con l’acqua alla gola, con la pressione che può tradursi in nervosismo e scelte affrettate.

La chiave tattica sarà la gestione del pressing ligure: se il Genoa riuscirà a sporcare la costruzione bassa del Pisa, i toscani faticheranno a trovare sbocchi offensivi. Dall’altra parte, Hiljemark dovrà sperare in una prestazione sopra le righe di Tramoni e Moreo per cercare di impensierire Bijlow.

Una partita che, nonostante le posizioni di classifica, ha un peso emotivo importante. Appuntamento per domenica 19 aprile alle 18:00, con diretta DAZN e Sky.