Ultimo appuntamento stasera, giovedì 16 aprile in prima serata su Canale 5, con “Stanno Tutti Invitati”, lo show che celebra i 25 anni di carriera di Pio e Amedeo. La terza e ultima puntata del programma che ha ripercorso i momenti più significativi del duo comico foggiano – tra televisione, cinema e teatro – si chiude con un parterre di ospiti di altissimo livello.

Gli ospiti dell’ultima puntata: da Sal Da Vinci ai Pooh

Sul palco di Pio e Amedeo saliranno Sal Da Vinci, reduce dal successo travolgente di “Rossetto e caffè” che lo ha rilanciato come fenomeno pop, Belen Rodriguez, Lino Banfi – il nonno d’Italia più amato della tv – Selvaggia Lucarelli, Michele Zarrillo, Francesco Renga e i Pooh, la band che ha scritto la storia della musica italiana. Un mix di generazioni e mondi diversi che rispecchia lo stile di Pio e Amedeo: irriverenti, trasversali, capaci di mettere insieme sacro e profano.

Venticinque anni dal palco di Foggia ai palchi di tutta Italia

Lo show, prodotto da RTI in collaborazione con FriendsTV e diretto da Luigi Antonini, è stato un grande racconto corale dei 25 anni del duo. Pio D’Antini e Amedeo Grieco, partiti da Foggia con i video virali e le incursioni comiche, sono diventati negli anni protagonisti della prima serata Mediaset con Emigratis e Felicissima Sera, hanno riempito teatri e arene e si sono affermati come due dei comici più popolari d’Italia. Per noi pugliesi, vederli su quel palco è un orgoglio particolare: dalla Capitanata alla prima serata di Canale 5, senza mai perdere l’accento e lo spirito del Sud.

Quando e dove vedere l’ultima puntata

Stanno Tutti Invitati va in onda stasera, giovedì 16 aprile, in prima serata su Canale 5. Il programma è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.