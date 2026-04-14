Il Nissan Juke è stato il crossover che ha cambiato le regole del gioco. Quando arrivò nel 2010, con quel design che divideva (lo ami o lo odi, vie di mezzo poche), ridisegnò il concetto stesso di auto compatta: non più solo un mezzo per spostarsi, ma un oggetto di personalità e carattere. In 15 anni ha conquistato 1,5 milioni di clienti in Europa. Ora arriva la svolta più grande della sua storia: il nuovo Juke 100% elettrico, svelato da Nissan in Giappone e atteso nelle concessionarie nella primavera 2027.

Perché il Juke elettrico è una notizia che riguarda tutti

Il Juke non è un’auto qualsiasi: è il crossover compatto per eccellenza, quello che si parcheggia in città senza impazzire, che porta la famiglia al mare e che ha un carattere riconoscibile a cento metri. Portarlo nel mondo dell’elettrico significa rendere accessibile la mobilità a zero emissioni a una fascia enorme di automobilisti: quelli che cercano un’auto agile, con personalità e a un prezzo ragionevole. Non un’ammiraglia da 50mila euro, non un SUV gigante, ma un’auto vera per la vita di tutti i giorni.

Nissan Juke diventa elettrico: il crossover più venduto d’Europa si reinventa per il 2027

Un’auto che può restituire energia a casa tua

Tra le tecnologie più interessanti del nuovo Juke c’è il Vehicle-to-Grid: in pratica, l’auto non si limita a ricaricarsi dalla presa di casa o dalla colonnina, ma può anche restituire energia alla rete elettrica quando non la usi. Immagina di tornare dal lavoro, collegare l’auto e usarla come una batteria domestica per alimentare casa la sera, quando l’energia costa di più, e ricaricarla di notte quando costa meno. Con un impianto fotovoltaico sul tetto, l’auto diventa un pezzo del tuo sistema energetico domestico. Nissan è stata la prima a portare questa tecnologia sulla Leaf e ora la estende al Juke.

Design che non si confonde: il terzo capitolo di un’icona

Nissan promette che il nuovo Juke resterà “agile, compatto e inconfondibilmente Nissan”. La terza generazione porta nel mondo elettrico lo spirito che ha reso il Juke un’icona del design automobilistico: quel mix di audacia e anticonformismo che lo ha sempre distinto nel mare di crossover tutti uguali. Per chi ama le auto con carattere, la promessa è chiara: il Juke elettrico non sarà l’ennesima scatoletta su ruote, ma un oggetto con personalità.

Prodotto in Europa, per chi vive in Europa

Il nuovo Juke elettrico sarà prodotto nello stabilimento Nissan di Sunderland, in Inghilterra, lo stesso che produce la Leaf da oltre un decennio. Non è un dettaglio: significa filiera corta, posti di lavoro europei e un’auto pensata per le strade, i parcheggi e le esigenze di chi vive nel nostro continente. Nissan mantiene in Europa anche centri di design e ingegneria in Regno Unito, Spagna e Germania.

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Chi aspetta il Juke e chi nel frattempo può scegliere l’ibrido

Il lancio è previsto per la primavera 2027: manca ancora un anno e prezzi e specifiche tecniche dettagliate (autonomia, tempi di ricarica, dimensioni della batteria) saranno comunicati nei prossimi mesi. Nel frattempo, chi non vuole aspettare può orientarsi sul Juke ibrido e-POWER, già disponibile nelle concessionarie: un sistema che offre la guida fluida e silenziosa dell’elettrico senza bisogno di colonnine, perché il motore a benzina ricarica la batteria in autonomia. Un ponte ideale verso il futuro full electric.