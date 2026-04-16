Torna su RaiPlay da giovedì 16 aprile il programma di Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense tra le più note in Italia. È disponibile il secondo boxset della terza stagione di “Nella mente di Narciso”, il viaggio definito dalla stessa Bruzzone “disturbante ma necessario” nella realtà del narcisista patologico. Due i casi al centro: l’omicidio dell’insegnante Gloria Rosboch per mano dell’ex allievo Gabriele Defilippi, e il femminicidio di Alessandra Matteuzzi da parte dell’ex fidanzato Giovanni Padovani.

Il caso Gloria Rosboch: la truffa, i 187mila euro e l’omicidio nel bosco

Il primo caso analizzato è quello di Gabriele Defilippi, che il 13 gennaio 2016 ha appena 22 anni ma tutta la lucidità per stringere una corda al collo della sua ex insegnante Gloria Rosboch e ucciderla. Tutto era iniziato con una truffa amorosa: Defilippi era riuscito a farsi consegnare dalla donna 187 mila euro, presentando l’operazione come un investimento remunerativo. Quando Gloria comprende di essere stata ingannata e chiede la restituzione del denaro, i due si incontrano. La donna viene strangolata e il suo corpo gettato nel fondo di una cisterna in una discarica tra i boschi di Rivara, in provincia di Torino.

Secondo l’analisi di Roberta Bruzzone, Defilippi costruisce un’identità seduttiva e vittimistica dietro cui cela la sua natura di manipolatore seriale. Sta attualmente scontando una pena di trent’anni nel penitenziario Lorusso e Cutugno di Torino.

Il caso Alessandra Matteuzzi: lo stalking e la furia di Giovanni Padovani

La seconda puntata è dedicata a Giovanni Padovani, ex calciatore e modello, che il 13 agosto 2022 a Bologna ha ucciso a calci, pugni e martellate l’ex fidanzata Alessandra Matteuzzi dopo mesi di stalking e minacce. Una vicenda che ha scosso l’Italia e che si è imposta come uno dei femminicidi simbolo degli ultimi anni, anche per la rete di segnali ignorati che precedeva il delitto.

Secondo l’analisi della profiler, l’incapacità di Padovani di accettare la fine della relazione è sfociata in una violenza inaudita. L’uomo è stato condannato all’ergastolo per omicidio premeditato.

Il format: profili criminologici e strategie investigative

“Nella mente di Narciso” è un viaggio nella realtà del narcisista patologico, attraverso le coscienze di chi ama solo sé stesso e causa l’annientamento psicologico e talvolta fisico dell’altro. Roberta Bruzzone disegna i profili criminologici dei protagonisti dei casi di cronaca, decodificando comportamenti ambigui e pericolosi per la vita stessa, e si concentra sulle migliori strategie investigative.

Un format che si inserisce nel filone del true crime di taglio scientifico, dove l’analisi della personalità dell’autore del delitto diventa strumento di comprensione – e di prevenzione. Bruzzone, una delle profiler più conosciute in Italia, porta sullo schermo la sua esperienza di consulente in alcuni dei casi più complessi della cronaca nera nazionale.

Quando e dove vedere la nuova stagione

“Nella mente di Narciso” è disponibile da giovedì 16 aprile su RaiPlay. Il programma è una produzione di La Casa Rossa per Rai Contenuti Digitali e Transmediali – direttore Marcello Ciannamea – con la regia di Serena Pasquali Lasagni e la conduzione di Roberta Bruzzone.