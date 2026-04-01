Il 1° aprile è il giorno del Pesce d’Aprile, la festa degli scherzi, delle burle e delle notizie false che ogni anno rimbalzano sui social e nei giornali. Ma il 1° aprile non è affatto uno scherzo quando si guardano i personaggi straordinari nati in questa data: una delle regine della televisione italiana, il presidente della più grande holding industriale del paese, l’allenatore che ha rivoluzionato il calcio mondiale, il fantasista più elegante della storia della Fiorentina e lo scrittore che ha raccontato l’insostenibile leggerezza dell’essere.

I personaggi famosi nati il 1° aprile appartengono al segno dell’Ariete, il segno dell’energia e della determinazione. Scopriamo tutti i vip nati il 1° aprile, tra celebrità italiane e star internazionali.

Vip italiani nati il 1° aprile

Simona Ventura: la signora della televisione italiana

Nati il 1° aprile: da Simona Ventura a Milan Kundera, vip e celebrities famosi

Simona Ventura, nata a Bentivoglio, in provincia di Bologna, il 1° aprile 1965, nel 2026 compie 61 anni. È una delle conduttrici più iconiche della storia della televisione italiana, un volto che ha attraversato tre decenni di TV con un’energia, un carisma e una capacità di reinventarsi che poche colleghe possono vantare.

Il suo nome è legato a programmi che hanno segnato epoche: Quelli che il calcio (dove portò il calcio al pubblico femminile con ironia e competenza), L’isola dei famosi (di cui condusse otto edizioni, trasformandola nel reality più seguito d’Italia), il Festival di Sanremo 2004 e X Factor. Più recentemente è tornata protagonista con Citofonare Rai 2 e nuovi progetti che confermano la sua centralità nel panorama televisivo. Super Simo — come la chiamano i fan — è la dimostrazione che il talento televisivo autentico non ha data di scadenza.

John Elkann: il presidente della dinastia Agnelli

John Elkann, nato a New York il 1° aprile 1976, nel 2026 compie 50 anni. È il presidente di Exor, la holding della famiglia Agnelli che controlla Stellantis (il quarto gruppo automobilistico mondiale, nato dalla fusione di FCA e PSA), Ferrari, la Juventus, The Economist, la Repubblica e La Stampa. Nipote dell’Avvocato Gianni Agnelli, figlio di Alain Elkann e Margherita Agnelli, Elkann è stato scelto personalmente dal nonno come erede designato della dinastia industriale più potente d’Italia.

Sotto la sua guida, la FIAT è diventata Stellantis, Ferrari è stata quotata in borsa raggiungendo una capitalizzazione da record, e la Juventus ha vissuto un ciclo di nove scudetti consecutivi. Elkann è un uomo riservato in un mondo di riflettori, un manager che preferisce i numeri alle parole e che porta avanti l’eredità dell’Avvocato con uno stile diverso ma altrettanto determinato.

Arrigo Sacchi: l’uomo che reinventò il calcio

Arrigo Sacchi, nato a Fusignano, in provincia di Ravenna, il 1° aprile 1946, nel 2026 compie 80 anni. È l’allenatore che ha rivoluzionato il calcio mondiale con il suo Milan degli immortali (1987-1991). Mai stato un calciatore professionista — vendeva scarpe prima di allenare — Sacchi dimostrò che il calcio è un’idea prima che un mestiere.

Il suo Milan vinse 2 Coppe dei Campioni consecutive (1989 e 1990), 2 Supercoppe europee e 2 Coppe Intercontinentali con un gioco di pressing, fuorigioco e verticalizzazioni che nessuno aveva mai visto prima. Van Basten, Gullit, Rijkaard, Baresi, Maldini, Costacurta, Donadoni, Ancelotti: la squadra che Sacchi costruì con Berlusconi è considerata una delle più grandi della storia del calcio. Quando gli dissero che non aveva mai giocato in Serie A, rispose: “Non sapevo che per essere un fantino bisognasse essere stati un cavallo”. Come CT della Nazionale italiana raggiunse la finale del Mondiale 1994, persa ai rigori contro il Brasile. Il “sacchismo” ha influenzato tutti gli allenatori venuti dopo, da Guardiola a Klopp.

Giancarlo Antognoni: il poeta del calcio fiorentino

Giancarlo Antognoni, nato a Marsciano, in provincia di Perugia, il 1° aprile 1954, nel 2026 compie 72 anni. È stato il fantasista più elegante della storia della Fiorentina e uno dei calciatori italiani più talentuosi degli anni Settanta e Ottanta. Il suo tocco di palla, la sua visione di gioco e la sua classe innata lo resero un idolo assoluto a Firenze, dove è ancora oggi venerato come un dio del calcio.

Con la Nazionale italiana fu campione del mondo nel 1982 in Spagna, anche se un infortunio al ginocchio nella semifinale contro la Polonia lo costrinse a vivere la finale dalla panchina. Il gol annullato contro il Brasile nella fase a gironi — una rete regolare cancellata dall’arbitro — resta una delle ingiustizie più clamorose della storia dei Mondiali. Per i fiorentini, Antognoni è il Giocatore più grande della storia viola, l’Unico 10.

Secondo Casadei: il re del liscio

Secondo Casadei (1906-1971), nato a Sant’Angelo di Gatteo, in provincia di Forlì-Cesena, il 1° aprile, è stato il padre della musica da ballo romagnola e il creatore del liscio come genere musicale popolare. La sua composizione più celebre, Romagna mia (1954), è diventata l’inno non ufficiale della Romagna e una delle canzoni italiane più conosciute al mondo — cantata nelle balere, nelle feste di piazza e nelle serate d’estate da milioni di persone. L’Orchestra Casadei, fondata da lui e poi guidata dal nipote Raoul, è un’istituzione della cultura popolare italiana.

Giulia Salemi: l’influencer tra TV e social

Giulia Salemi, nata a Piacenza il 1° aprile 1993, nel 2026 compie 33 anni. Modella, conduttrice e influencer italo-iraniana, è diventata uno dei volti più seguiti della televisione e dei social italiani. Dopo le partecipazioni al Grande Fratello Vip (2018 e 2020) e a Pechino Express, ha costruito una presenza digitale da milioni di follower. La sua relazione con Pierpaolo Pretelli e la nascita del figlio nel 2024 l’hanno resa protagonista della cronaca rosa. Dal 2024 è anche conduttrice del GF Party su Mediaset.

Ghemon: il rapper poeta di Avellino

Nati il 1° aprile: da Simona Ventura a Milan Kundera, vip e celebrities famosi

Ghemon, nato come Giovanni Luca Picariello ad Avellino il 1° aprile 1982, nel 2026 compie 44 anni. Rapper, cantautore e scrittore, è uno degli artisti più originali e colti della scena musicale italiana. Ha partecipato al Festival di Sanremo 2019 con Rose viola e nel 2021 con Momento perfetto, portando sul palco dell’Ariston un rap elegante e riflessivo. Il suo libro Le cose belle ha raccontato la sua battaglia contro la depressione con una sincerità coraggiosa.

Celebrities internazionali nate il 1° aprile

Milan Kundera: l’insostenibile leggerezza del genio

Milan Kundera (1929-2023), nato a Brno, nell’allora Cecoslovacchia, il 1° aprile, è stato uno dei più grandi scrittori del Novecento. Il suo romanzo L’insostenibile leggerezza dell’essere (1984) è un capolavoro della letteratura mondiale: un’esplorazione filosofica dell’amore, della libertà, del destino e dell’eterno ritorno ambientata nella Praga della Primavera del 1968.

Dissidente del regime comunista cecoslovacco, Kundera si trasferì in Francia nel 1975, dove visse fino alla morte. Lo scherzo, Il libro del riso e dell’oblio, L’immortalità e L’identità hanno costruito un’opera che interroga il lettore sulla natura della memoria, del potere e dell’esistenza. In modo quasi ironico, l’uomo che scrisse il romanzo più “leggero” della letteratura mondiale nacque proprio il giorno del Pesce d’Aprile.

Clarence Seedorf: l’unico con quattro Champions League

Clarence Seedorf, nato a Paramaribo, in Suriname, il 1° aprile 1976, nel 2026 compie 50 anni. Centrocampista olandese naturalizzato surinamese, è l’unico calciatore nella storia ad aver vinto la Champions League con tre club diversi: Ajax (1995), Real Madrid (1998) e Milan (2003 e 2007) — per un totale di 4 Champions League, un record che probabilmente non sarà mai eguagliato.

Al Milan, Seedorf giocò per dieci stagioni (2002-2012), diventando uno dei giocatori più amati della storia rossonera. Il suo tiro da fuori area — potente, preciso, devastante — era un’arma letale. La sua intelligenza tattica e la sua leadership lo resero un punto di riferimento nello spogliatoio. Seedorf è anche stato allenatore del Milan nel 2014 e successivamente del Deportivo La Coruña e della nazionale del Camerun.

Toshiro Mifune: il samurai del cinema mondiale

Toshiro Mifune (1920-1997), nato a Tsingtao, in Cina, il 1° aprile, è stato il più grande attore giapponese della storia del cinema e il protagonista dei capolavori di Akira Kurosawa. I sette samurai (1954), Rashomon (1950, Leone d’Oro a Venezia), La fortezza nascosta (che ispirò Star Wars), Yojimbo (che ispirò Per un pugno di dollari di Sergio Leone): ogni film è un monumento del cinema. Mifune incarnava il samurai con una ferocia, una nobiltà e un carisma che influenzarono tutto il cinema d’azione occidentale.

Altre star internazionali del 1° aprile

Debbie Reynolds (1932-2016), attrice americana, protagonista di Singin’ in the Rain (1952), il musical più amato della storia di Hollywood, e madre di Carrie Fisher (la principessa Leia di Star Wars) — morta il giorno dopo la figlia, in una coincidenza che commosse il mondo

Asa Butterfield (1997), attore britannico, protagonista di Il bambino con il pigiama a righe, Hugo Cabret di Scorsese e Otis Milburn nella serie Netflix Sex Education, uno dei volti più amati della sua generazione

Nati il 1° aprile: l’Ariete che non scherza mai

Il 1° aprile è il giorno del Pesce d’Aprile, ma i nati in questa data non scherzano affatto. Simona Ventura ha dominato la televisione italiana per tre decenni. John Elkann guida l’impero Agnelli con la visione di chi è nato per comandare. Arrigo Sacchi ha reinventato il calcio con un’idea geniale: non serve essere stato un cavallo per fare il fantino. Giancarlo Antognoni ha incantato Firenze con un tocco di palla che era pura poesia. Milan Kundera — nato il giorno degli scherzi — ha scritto il romanzo più serio e leggero del Novecento. Clarence Seedorf ha vinto 4 Champions League, un record che sembra uno scherzo ma è pura realtà. E Secondo Casadei ha regalato alla Romagna il suo inno eterno.Una data da Ariete autentico: talento, determinazione e la capacità di trasformare ogni sfida in un trionfo. Buon Pesce d’Aprile a tutti — ma i compleanni sono tutti veri!