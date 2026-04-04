Napoli-Milan: dove vederla, formazioni e precedenti

Il gran finale della 31ª giornata è lo scontro diretto che può decidere la corsa al titolo: Napoli-Milan allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Calcio d’inizio alle 20:45 di lunedì 6 aprile 2026, il monday night che chiude un turno pasquale memorabile.

Dove vedere Napoli-Milan in tv e streaming

Diretta esclusiva su DAZN dalle 20:15. Streaming su app e sito ufficiale DAZN su smart tv, pc, tablet e smartphone. Non è prevista la trasmissione su Sky.

Come arrivano le due squadre

Il Napoli di Antonio Conte è terzo con 62 punti, a -7 dall’Inter capolista e a -1 dal Milan secondo. I partenopei vivono un momento straordinario: quattro vittorie consecutive (Cremonese, Genoa, Pisa e Cagliari) nonostante un’infermeria affollata. Il caso Lukaku tiene banco: il belga è fuori rosa e la sua convocazione è improbabile. Ma Hojlund ha dimostrato di essere un degno sostituto, garantendo peso offensivo e profondità. Indisponibili anche Neres, Rrahmani e Vergara, mentre il capitano Di Lorenzo potrebbe forzare il rientro per il big match.

Il Milan di Massimiliano Allegri è secondo con 63 punti, a -6 dall’Inter. I rossoneri hanno conquistato 16 punti nelle ultime 7 giornate e puntano a mantenere la seconda posizione e restare in scia per lo scudetto. All’andata il Milan si impose a San Siro. La trasferta del Maradona è sempre complicatissima, ma la rosa di Allegri — con Modric, Rabiot, Pulisic e Fofana — ha la qualità per giocarsela ovunque. Leao è in dubbio per un fastidio all’adduttore.

Nota di colore: dopo la terza mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali, sia Conte che Allegri sono finiti nel mirino per la panchina della nazionale, aggiungendo ulteriore tensione a una sfida già incandescente.

Probabili formazioni

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte

Indisponibili: Lukaku (fuori rosa), Neres, Rrahmani, Vergara. In dubbio: Di Lorenzo. Ballottaggi: Milinkovic-Savic-Meret (51-49%), Beukema-Juan Jesus (55-45%), Anguissa-Gilmour (60-40%), Spinazzola-Gutierrez (51-49%), De Bruyne-Alisson Santos (51-49%)

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Füllkrug. All. Allegri

Indisponibili: Gabbia. In dubbio: Leao (fastidio adduttore). Diffidati: Fofana, Athekame, Modric, Saelemaekers (4 diffidati: un’ammonizione e saltano la prossima). Ballottaggi: Bartesaghi-Estupiñan (55-45%), Fofana-Ricci-Jashari (34-33-33%), Füllkrug-Nkunku-Leao (34-33-33%)

Precedenti storici

Napoli e Milan è uno dei classici del calcio italiano, una sfida che negli ultimi anni ha spesso deciso le sorti del campionato. All’andata i rossoneri si imposero a San Siro, e il Napoli cerca vendetta nel proprio stadio. Al Maradona l’atmosfera è sempre incandescente nelle grandi notti europee e nelle sfide scudetto, e Conte sa come sfruttare il fattore campo.

I precedenti recenti al Maradona vedono il Napoli spesso favorito, con i partenopei che hanno un rendimento casalingo tra i migliori del campionato. Il Milan, d’altra parte, è una delle poche squadre capaci di andare a vincere anche nei campi più caldi d’Italia.

Curiosità e statistiche

Il Napoli ha vinto 4 partite consecutive nonostante le numerose assenze: un dato che certifica la profondità della rosa costruita da Conte e dalla dirigenza. Il dato è ancora più impressionante considerando l’assenza di Lukaku, Neres e Rrahmani, tre titolari della formazione tipo.

Il Milan ha ben 4 diffidati: Fofana, Athekame, Modric e Saelemaekers. Un’ammonizione significherebbe saltare la partita successiva, e questo potrebbe condizionare l’approccio di Allegri alla gara.

Il duello De Bruyne-Modric sulla trequarti promette scintille: due dei più grandi centrocampisti della loro generazione, entrambi arrivati in Serie A nell’ultima fase della carriera, si affrontano in un contesto che può decidere il campionato.

Analisi tattica e pronostico

Partita da tripla. Il Napoli ha il vantaggio del fattore Maradona e del momento di forma, con 4 vittorie di fila che danno fiducia e solidità mentale. Conte è un maestro nella preparazione delle partite decisive e Buongiorno in difesa è una garanzia. Il Milan risponde con una rosa di altissimo livello internazionale e con il pragmatismo di Allegri, che cercherà di imbrigliare il gioco partenopeo e colpire in contropiede.

La chiave potrebbe essere la fascia sinistra del Napoli: con Spinazzola o Gutierrez, i partenopei cercheranno di creare superiorità sulla corsia occupata da Saelemaekers. Dall’altra parte, Pulisic è l’uomo in più del Milan, capace di inventare la giocata decisiva in qualsiasi momento.

Chi la spunterà, potrebbe decidere non solo la partita, ma le sorti della corsa allo scudetto 2025/26.