Il secondo pomeriggio di sabato della 33ª giornata va in scena allo stadio Diego Armando Maradona: il Napoli di Antonio Conte ospita la Lazio di Maurizio Sarri, in una sfida dal fortissimo sapore emotivo. Per Sarri è il ritorno da ex nella casa dove, tra il 2015 e il 2018, costruì il suo Napoli più spettacolare. Calcio d’inizio sabato 18 aprile 2026 alle ore 18:00, diretta DAZN in esclusiva.

Il pareggio esterno di Parma ha di fatto allontanato il Napoli dalle concrete possibilità scudetto, con l’Inter ora lontana nove punti a sei giornate dalla fine. Per Conte resta in ballo un obiettivo importante: blindare il secondo posto, valido per la qualificazione in Champions League senza preliminari.

Il momento delle due squadre

Il Napoli attraversa un momento di flessione dopo la lunga scia vincente della prima parte del 2026. Il pareggio 1-1 al Tardini contro il Parma di Cuesta ha rappresentato uno schiaffo pesante: i partenopei si sono visti raggiungere dopo un’ora di gioco (McTominay aveva risposto a Strefezza) e non sono riusciti a trovare il vantaggio. Il risultato, unito alla vittoria dell’Inter a Como, ha di fatto spento le ultime speranze tricolori.

Gli azzurri restano comunque saldamente secondi con 66 punti, +3 sul Milan terzo. Conte dovrà gestire una rosa con qualche assenza pesante: fuori Alex Neres per infortunio, out anche il capitano Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Romelu Lukaku e il giovane Vergara.

La Lazio di Sarri, invece, arriva dalla sconfitta interna pardon esterna al Franchi contro la Fiorentina, decisa dal colpo di testa di Gosens al 28’. Un ko che ha fatto ulteriormente scivolare i biancocelesti in classifica, ormai lontanissimi da qualsiasi discorso europeo. La squadra capitolina è nona con 44 punti, ma ha tanti obiettivi ancora in ballo, compresa la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta in programma la settimana successiva.

Sarri, oltre al carico emotivo del ritorno a Napoli, deve gestire un’infermeria complicata con Marusic, Rovella, Provedel, Gila e Maldini indisponibili. Le scelte tattiche peseranno anche in chiave Coppa Italia: il tecnico dovrà dosare le energie in vista di Bergamo.

I precedenti tra Napoli e Lazio

Il bilancio storico tra le due squadre è abbastanza equilibrato, con una leggera prevalenza di successi azzurri negli ultimi anni. Il Napoli ha vinto tre delle ultime cinque sfide contro la Lazio in Serie A, con una particolare regolarità in casa: al Maradona i partenopei non perdono contro i biancocelesti da diverse stagioni.

Il confronto di andata all’Olimpico, giocato nella prima parte della stagione, si era risolto con un equilibrio spezzato nel finale e un risultato che confermava il buon momento degli azzurri. Oggi le due squadre vivono situazioni di classifica molto diverse, con un Napoli ancora in quota Champions e una Lazio che deve solo pensare a chiudere dignitosamente la stagione.

Le probabili formazioni

Napoli, Conte conferma De Bruyne trequartista

Il tecnico leccese dovrebbe riproporre il 3-4-2-1 che ha caratterizzato le ultime uscite. Tra i pali torna titolare Milinkovic-Savic, favorito su Meret. Difesa a tre con Juan Jesus, Buongiorno e Olivera (Juan Jesus in ballottaggio con Beukema). Sulle corsie esterne Politano a destra e Spinazzola a sinistra (in concorrenza con Gutierrez).

In mediana la coppia titolare Lobotka–Anguissa, mentre sulla trequarti il binomio più atteso è quello formato da Scott McTominay e Kevin De Bruyne (quest’ultimo in ballottaggio con Alisson Santos). In attacco unico riferimento Rasmus Hojlund, che deve ritrovare la via del gol in campionato.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.

Lazio, Sarri tra assenze e dubbi di formazione

Il tecnico biancoceleste torna al Maradona e dovrebbe confermare il 4-3-3 di sempre. Tra i pali Motta al posto dell’infortunato Provedel. In difesa, con Marusic e Gila out, spazio a Lazzari e Tavares sulle corsie, al centro la coppia Provstgaard-Romagnoli.

Cabina di regia affidata a Danilo Cataldi, affiancato da Basic (in ballottaggio con Dele-Bashiru) e da Taylor. Nel tridente offensivo Isaksen a destra (concorrenza con Cancellieri), Zaccagni a sinistra e Boulaye Dia in attacco (ballottaggio con Ratkov).

Lazio (4-3-3): Motta; Lazzari, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Diffidati, squalificati e indisponibili

Il Napoli non ha squalificati ma registra una lunga lista di indisponibili: Neres (infortunio muscolare), Di Lorenzo (problema fisico), Rrahmani, Lukaku (stagione compromessa dal lungo infortunio al flessore) e Vergara. Conte deve quindi gestire una rosa accorciata ma con pedine sufficienti per affrontare questo sprint finale.

La Lazio ha un’infermeria altrettanto affollata: out Gigot, Rovella, Provedel, Gila, Marusic e Maldini. Sarri dovrà quindi adattare alcune scelte tattiche anche in base alle condizioni fisiche dei titolari disponibili, pensando già alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Dove vedere Napoli-Lazio in TV e in streaming

Napoli-Lazio sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, con collegamento a partire dalle 17:30. Il match è visibile su smart TV compatibili, app DAZN su decoder Sky Q e TimVision Box, oltre che in streaming tramite browser e app mobile.

Telecronaca affidata al team DAZN, con approfondimenti tattici nel pre e nel post-partita. Calcio d’inizio fissato per le ore 18:00 di sabato 18 aprile 2026.

Stadio, arbitro e curiosità

Si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, impianto da oltre 54.000 posti che ha visto il Napoli vincere gli ultimi due scudetti della sua storia. Arbitro designato Luca Zufferli della sezione di Udine, con Di Bello al VAR.

Tra le curiosità più affascinanti di questa sfida c’è ovviamente il ritorno di Maurizio Sarri al Maradona. Il tecnico toscano ha firmato in azzurro una delle pagine più spettacolari della storia recente del club, con il Napoli del celebre 91 punti nel 2017/18 che rischiò l’impresa scudetto contro la Juve di Allegri. Anche se i tifosi napoletani lo ricordano con affetto, il risultato sportivo dovrà necessariamente avere la priorità.

Dall’altra parte, Antonio Conte vuole confermare il secondo posto con un Napoli che ha saputo reagire sin da agosto all’addio dello scudetto, blindando una stagione europea di alto livello. Protagonista assoluto è Kevin De Bruyne, arrivato in estate e sempre più al centro del gioco azzurro.

Il pronostico

Il Napoli parte favorito nelle quote, forte del fattore campo e della qualità superiore dei propri interpreti. La vittoria azzurra è data tra 1,60 e 1,70, il pareggio oltre il 3,80, il colpo laziale oltre il 5,00. Ma la Lazio di Sarri, nonostante le assenze, ha la qualità per giocarsela: il tecnico conosce perfettamente l’ambiente Maradona e saprà preparare la gara con la consueta meticolosità.

La chiave tattica sarà il pressing alto azzurro contro il palleggio ragionato dei biancocelesti: se Cataldi riuscirà a trovare ritmo nella circolazione di palla, la Lazio potrà impostare la partita a modo suo. Dall’altra parte, Conte punta sulla coppia De Bruyne-McTominay alle spalle di Hojlund per creare superiorità tra le linee.

Una sfida ricca di significati, oltre il campo. Appuntamento per sabato 18 aprile alle 18:00, con diretta DAZN.