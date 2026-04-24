La 34ª giornata di Serie A si apre venerdì sera con l’anticipo del Maradona, dove il Napoli ospita la Cremonese in un confronto che sulla carta sembra sbilanciato, ma che nasconde più di un’insidia per gli azzurri. Calcio d’inizio alle 20:45, diretta DAZN.

Antonio Conte arriva dalla cocente sconfitta interna contro la Lazio e deve assolutamente rialzarsi per blindare il terzo posto e il piazzamento Champions, con Milan e Juventus pronte ad approfittare di ogni passo falso. Dall’altra parte, i grigiorossi di Marco Giampaolo — reduci da due sconfitte (Cagliari e Bologna) e un pareggio con il Torino — hanno bisogno di punti per allontanarsi definitivamente dalla zona calda.

Il momento delle due squadre

Il Napoli occupa la terza posizione con 66 punti, dopo una stagione complicata che ha visto sfumare ogni residua speranza scudetto con il ko contro la Lazio. Gli azzurri restano tuttavia la miglior difesa del campionato al Maradona, dove hanno perso una sola partita in tutto il campionato. Conte studia una mini-rivoluzione: dentro Rrahmani dopo oltre due mesi, possibile turno di riposo per uno tra Anguissa e De Bruyne, con Alisson Santos che scalpita per una maglia da titolare sulla trequarti.

La Cremonese si presenta al Maradona con 28 punti e la salvezza matematica ancora da conquistare. La squadra di Giampaolo ha vissuto un periodo complicato: due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre uscite confermano le difficoltà dei grigiorossi contro avversari di livello superiore. L’obiettivo è limitare i danni al Maradona e giocarsi tutto nello sprint finale con le dirette concorrenti.

I precedenti tra Napoli e Cremonese

Il bilancio storico tra le due squadre è nettamente a favore dei partenopei: negli ultimi 11 precedenti in Serie A la Cremonese non ha mai vinto (7 successi Napoli, 4 pareggi), perdendo tutte le ultime 4 sfide di campionato. Ancora più eloquente il dato sulle trasferte a Fuorigrotta: i grigiorossi non hanno mai vinto allo stadio Maradona in 17 visite ufficiali (13 vittorie Napoli, 4 pareggi, 0 sconfitte per gli azzurri).

Nella gara d’andata, disputata allo Zini nel dicembre 2025, gli azzurri si erano imposti 2-0. Nell’ultima visita al Maradona, invece, il Napoli aveva vinto 3-0. Un tabù che la Cremonese prova a spezzare in un momento della stagione in cui ogni punto pesa, ma il divario tecnico resta evidente.

Le probabili formazioni

Napoli, Antonio Conte conferma il 3-4-2-1

Conte torna al consueto 3-4-2-1 e recupera Amir Rrahmani, titolare dal 1′ dopo oltre due mesi di assenza: il kosovaro rileva uno tra Beukema e Juan Jesus al centro della difesa, con Buongiorno e Olivera confermati. In mezzo al campo possibile staffetta: Lobotka-Anguissa in vantaggio, ma Gilmour e Alisson Santos scalpitano. A sinistra ballottaggio aperto tra Spinazzola e Gutierrez. Davanti a Hojlund, unica punta, agiranno De Bruyne e McTominay. Ancora assenti Lukaku (in attesa di provvedimenti disciplinari), Neres (che rientra in gruppo ma non è ancora al 100%) e Di Lorenzo.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund.

Cremonese, Marco Giampaolo si affida al 4-4-2

Marco Giampaolo (Depositphotos)

Giampaolo conferma il 4-4-2 con una linea difensiva compatta davanti ad Audero: Terracciano e Pezzella terzini, Baschirotto-Luperto coppia centrale. In mezzo al campo Grassi e Maleh in cabina di regia, con Floriani Mussolini a destra e Vandeputte a sinistra. In attacco Sanabria è favorito su Okereke per affiancare Bonazzoli, mentre Djuric resta un’opzione a gara in corso. Vardy non ha recuperato, come confermato dallo stesso Giampaolo in conferenza.

Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Grassi, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria.

Squalificati, indisponibili e diffidati

Napoli — Squalificati: nessuno. Indisponibili: Di Lorenzo (trauma distorsivo al ginocchio sinistro), Neres (distorsione alla caviglia sinistra, in via di recupero), Lukaku (infiammazione al flessore dell’anca, in attesa di valutazioni disciplinari), Vergara (lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro).

Cremonese — Squalificati: nessuno. Indisponibili: Thorsby (problema fisico), Collocolo (elongazione del tendine del retto femorale), Moumbagna (noie fisiche), Vardy (noie muscolari, non recuperato).

Dove vedere Napoli-Cremonese in TV e streaming

Napoli-Cremonese sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, con calcio d’inizio alle 20:45. Per gli abbonati Sky con opzione Zona DAZN, la partita sarà disponibile anche sul canale 214 del decoder Sky Q. In streaming il match è visibile sull’app DAZN via smartphone, tablet, smart TV, PC e console di gioco, previa sottoscrizione dell’abbonamento. Telecronaca e commento tecnico come di consueto affidati alla redazione DAZN.

Stadio, dati e curiosità

Lo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, capienza circa 54.700 spettatori, sarà ancora una volta sold out nonostante la delusione scudetto. Il pubblico azzurro è chiamato a spingere la squadra nel rush finale verso il piazzamento Champions. Tra le curiosità statistiche, va segnalato che Hojlund nelle ultime settimane ha trovato finalmente continuità realizzativa, mentre De Bruyne è alla ricerca del gol che manca da qualche turno. Dall’altra parte Bonazzoli è il miglior realizzatore della Cremonese in questa Serie A.

Il pronostico

Sulla carta il pronostico sembra scritto: il Napoli è ampiamente favorito, tanto che i bookmaker quotano il segno “1” attorno a 1,33. Ma attenzione al momento psicologico degli azzurri, scottati dalla sconfitta con la Lazio e chiamati a dimostrare di essere ancora una squadra viva. La chiave tattica sta tutta nella gestione del possesso: se il Napoli riuscirà a imporre il proprio ritmo sin dai primi minuti, per la Cremonese sarà lunga. Se invece Giampaolo riuscirà a tenere le linee strette e ripartire con Bonazzoli e Sanabria, qualche opportunità potrebbe arrivare.

Noi ci aspettiamo un Napoli arrabbiato e deciso a chiudere in fretta la pratica, con Hojlund e De Bruyne protagonisti. Appuntamento venerdì 24 aprile 2026 alle ore 20:45 su DAZN.