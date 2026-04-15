Dalle sfilate di Milano e Firenze arriva un messaggio chiaro: l’estate 2026 è fatta di leggerezza, colori vibranti e silhouette fluide. Giacche destrutturate, lino protagonista, righe ovunque, il ritorno della polo con scollo a V e shorts sempre più corti. Ecco come costruire il guardaroba perfetto seguendo i brand italiani

Apri l’armadio, guardi dentro e ti sembra tutto troppo scuro, troppo pesante, troppo inverno. È la sensazione che arriva ogni anno con i primi caldi, e la primavera-estate 2026 va esattamente nella direzione opposta: leggerezza, colori più morbidi, capi facili da mescolare. Le Settimane della Moda Uomo di Firenze e Milano (dal 17 al 29 giugno scorso) hanno tracciato la rotta con un messaggio di ottimismo e semplicità: capi freschi, eleganti e raffinati grazie a texture artigianali, che si indossano senza pensarci troppo, arrotolando le maniche di giacche e camicie per un look rilassato. Non serve rifare il guardaroba da capo, ma qualche pezzo giusto sì.

Il colore è tornato: la palette dell’estate 2026

Dopo stagioni dominate dal total black e dal minimalismo monocromatico, l’uomo del 2026 riscopre il colore. Ma non il colore urlato: la tavolozza è fatta di toni polverosi e naturali come il beige sabbia, il grigio ghiaccio, l’azzurro spento, il verde salvia e il rosa sale dell’Himalaya. A questi si affiancano improvvise esplosioni di tonalità vibranti – il giallo oro, il rosso, il turchese, il verde bosco – che servono a ravvivare un look altrimenti austero. Eleventy ha costruito la sua palette ispirandosi all’alba sul mare, tra giallo coriandolo, blu di Prussia e rosa sale. Dolce & Gabbana ha puntato su interpretazioni mediterranee con tessuti leggeri e palette luminose. La regola d’oro: il colore si usa a blocchi o come accento, mai distribuito a caso. Il blu abbinato al bianco resta la combinazione evergreen che non tramonta mai.

Il lino è il re dell’estate: tessuti e materiali protagonisti

Il lino è senza dubbio il materiale dominante della stagione. Leggero, traspirante e naturalmente elegante, lo trovi in pantaloni, giacche, camicie e persino t-shirt. Ma la vera novità del 2026 sono le mescole intelligenti: Zegna e Loro Piana propongono tessuti lino-lana-seta che mantengono la freschezza del lino riducendo la tendenza a stropicciarsi, con una vestibilità più stabile e raffinata. Loro Piana, nella sua collezione PE 2026, abbina il lino al cashmere e alla lana Merino per silhouette essenziali e slanciate con drappeggi morbidi. Accanto al lino, il fresco di lana torna protagonista nei capi pensati per il viaggio, mentre il cotone Giza (come quello delle camicie di Finamore) garantisce morbidezza e durata. Per i più audaci, MSGM di Massimo Giorgetti esplora materiali tecnici come mesh traforati, nylon leggero e Cordura, in un mix tra funzionalità sportiva e sartoria decostruita.

La giacca destrutturata: il capo chiave della stagione

Se c’è un pezzo che definisce l’estate 2026 è la giacca destrutturata e sfoderata. Non è la giacca della cerimonia: è quella che butti sopra una t-shirt o una polo, con le maniche arrotolate, e ti porta dal bar sulla spiaggia alla cena senza farti sentire fuori posto. Brioni rinnova la sua storica artigianalità con giacche che uniscono leggerezza e comfort. Altea, brand milanese dal taglio sartoriale e contemporaneo, propone un’estetica rilassata dove la qualità dei tessuti incontra una visione essenziale dello stile. Eleventy porta giacche leggere con collo alla Mao e maglieria tridimensionale. Il completo non è morto: si è ammorbidito. Un abito chiaro – beige, ghiaccio, blu polveroso – è uno dei capi più intelligenti da avere, da spezzare con disinvoltura tra giacca e pantalone.

Le righe: il pattern che domina le passerelle

Le passerelle maschili PE 2026 hanno sancito un dato inequivocabile: le righe sono ovunque. Non più solo elemento decorativo, ma struttura portante del look. Righe sottili e sartoriali, bande larghe in stile “cabana”, pattern irregolari e accostamenti cromatici audaci. Prada le interpreta con righe sottili e intellettuali integrate in silhouette fluide. Dolce & Gabbana punta su interpretazioni mediterranee. Fiorucci propone righe multicolor e giocose. Il seersucker torna protagonista, con il classico rigato bianco e azzurro rivisitato da più brand con volumi più ampi e costruzioni destrutturate, ideali per un’eleganza da vacanza che non rinuncia al decoro. In pratica: se quest’estate non hai almeno una camicia a righe nel guardaroba, ti manca qualcosa.

Lo scollo a V e il cardigan preppy: il ritorno del vintage

Con il suo lato vintage, lo scollo a V è tornato di moda in grande stile, spesso con una scollatura profonda e audace. Lo trovi ovunque: dal cardigan in lana a rombi di Ami Paris alla polo con scollo profondo di Officine Générale, dai pullover ripresi da Prada alle maglie all’uncinetto. In perfetta sintonia con lo scollo a V, un’atmosfera preppy pervade le collezioni grazie a polo e cardigan corti, spesso reinterpretati in versione ristretta e aderente. Il bello di questa tendenza è che si adatta a tutti: un cardigan con scollo a V sopra una t-shirt bianca, con un paio di chino e dei mocassini, è uno dei look più facili e riusciti della stagione.

Gli shorts si accorciano: la grande tendenza dell’estate

Già di gran moda da diverse stagioni, gli shorts si impongono nel guardaroba estivo 2026 con proporzioni sempre più mini. Prada propone un modello un po’ retrò, con shorts in tela leggermente a sbuffo. Diversi brand hanno spinto verso il costume da bagno vintage, cortissimo e attillato, con righe e stampe anni Settanta. Non serve osare a tutti i costi: anche un bermuda sopra il ginocchio in tessuto leggero, portato con una polo o una camicia di lino aperta, è perfettamente in linea con lo spirito della stagione. La chiave è la lunghezza: più corta dell’estate scorsa, ma senza esagerare se il contesto non lo richiede.

Le camicie tornano al centro: leggere, morbide, indossate diversamente

La primavera-estate 2026 rimette al centro le camicie: leggere, morbide, meno rigide di quelle da cerimonia, più adatte alle giornate normali. I classici bianco e azzurro funzionano sempre, poi arrivano le righe sottili, i quadretti quasi invisibili, le tinte pastello che non urlano. Il modo di portarle cambia: spesso fuori dai pantaloni, con il primo bottone aperto, oppure infilate solo davanti per spezzare la linea. Le camicie di Finamore in cotone Giza rappresentano il top di gamma; quelle di Eleventy in mescole lino-cotone sono perfette per il travel. Con un pantalone pulito e una sneaker essenziale sei già vestito, senza sembrare scappato di casa.

L’office core si fa estivo

L’office core – la tendenza che intreccia elementi della classica moda da ufficio con look quotidiani – nella PE 2026 assume un aspetto più fresco e vacanziero. Camicie ariose in tessuti naturali, pantaloni chino dal taglio morbido e mocassini classici compongono outfit che funzionano dalla riunione al bar in terrazza. Si rinuncia agli strati pesanti in favore della semplicità e della funzionalità, senza perdere il carattere elegante. I mocassini restano la scarpa dell’estate elegante: pelle morbida, magari camoscio, colori dal cuoio chiaro al testa di moro. Con il pantalone alla giusta lunghezza e la caviglia appena accennata, fanno subito “uomo messo bene”.

I brand italiani da tenere d’occhio

Le collezioni PE 2026 hanno confermato la centralità dei brand italiani nella ricerca di materiali e nell’artigianalità. Loro Piana con le sue mescole cashmere-seta-lino e le silhouette essenziali. Zegna con i tessuti esclusivi lino-lana-seta. Brioni con la sartorialità romana alleggerita per l’estate. Eleventy con la sua estetica tra heritage e modernità, incluso il lancio del servizio Made to Order in cashmere. Altea con la raffinatezza delle texture, dalla polo in maglia a punto costa al pantalone in drill tinto in capo. Prada con le silhouette fluide e le righe intellettuali. Giorgio Armani che per la campagna PE 2026 ha aperto per la prima volta la sua residenza milanese di via Borgonuovo alle fotografie di Oliver Hadlee Pearch. Bottega Veneta che torna alle origini veneziane con gli scatti di Juergen Teller. MSGM che trasforma il ciclismo in manifesto estetico. È l’Italia che sa fare moda come nessun altro.

Come costruire il guardaroba estivo 2026: i pezzi essenziali

Non serve svuotare il conto in banca. Il guardaroba estivo 2026 si costruisce intorno a pochi capi chiave che si combinano tra loro. Un abito chiaro destrutturato (beige, ghiaccio o blu polveroso) da spezzare tra giacca e pantalone. Due o tre camicie leggere in lino o cotone, bianche e azzurre, più una a righe. Un paio di pantaloni chino dal taglio morbido in toni naturali. Una polo con scollo a V o un cardigan leggero per le serate più fresche. Un paio di shorts sopra il ginocchio in tessuto leggero. Mocassini in camoscio per l’eleganza e sneaker essenziali per il quotidiano. Pochi accessori ma messi bene: una cintura in pelle in tono con le scarpe, occhiali da sole con montatura classica, e basta. L’obiettivo è sembrare curato, non “accessoriato”. Il resto è un gioco di combinazioni, di giornate, di umore. L’importante è che ogni pezzo ti aiuti a sentirti bene dove sei, non a recitare una parte che non ti assomiglia.