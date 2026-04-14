Mauro Repetto non si ferma mai. L’autore e performer pavese, che una generazione intera ricorda come l’anima danzante degli 883 al fianco di Max Pezzali, ha pubblicato il suo nuovo singolo “Quel niente che è tutto”, disponibile dallo scorso 10 aprile su tutte le piattaforme digitali (etichetta Lungomare srl, distribuzione Believe) e accompagnato da un videoclip su YouTube. Un brano che segna un’evoluzione importante nel percorso artistico di Repetto e che anticipa un’estate ricca di appuntamenti live e un nuovo spettacolo teatrale.

Una ballad che guarda al New Jersey: il brano e le sue ispirazioni

“Quel niente che è tutto” è una ballad di ampio respiro, lontana dai ritmi travolgenti a cui Repetto ci ha abituati, che racconta l’importanza dell’attenzione quotidiana nel rapporto di coppia. Non grandi gesti romantici, ma lo sforzo della normalità, la cura dei dettagli, la presenza costante anche nei momenti più prosaici della vita insieme.

Lo stesso Repetto ha raccontato la genesi del brano con la sua consueta ironia: “In questa voglia di interpretare io stesso le canzoni che scrivo, ho tracciato un diagonalone fino al New Jersey per attingere alle ballate scritte e cantate da Bon Jovi, da Springsteen e da Tom Waits”. Un’ispirazione che si sente nel respiro del brano, nella melodia che cresce senza fretta e in un’interpretazione vocale più matura e personale rispetto ai lavori precedenti. Poi, fedele a se stesso, Repetto chiude con un tocco di leggerezza: il brano parla anche di “quanto conta lo sforzo, la normalità, anche quando si è sequestrati all’Ikea dalla propria compagna”.

“Ho trovato Spider Woman”: il nuovo spettacolo teatrale in anteprima a Milano

Il singolo è solo il primo tassello di un progetto più ampio. Mauro Repetto debuttarà il 25 maggio al Teatro Manzoni di Milano con “Ho trovato Spider Woman”, uno spettacolo scritto, prodotto e interpretato insieme a Monica De Bonis. Un’anteprima nazionale che promette di essere uno degli eventi più originali della stagione teatrale milanese.

Lo spettacolo celebra la donna attraverso la storia di una coppia, raccontando i superpoteri femminili in un confronto tragicomico tra i due sessi. Repetto offre al pubblico maschile un ironico manuale di sopravvivenza, una serie di regole per essere all’altezza della supereroina quotidiana, alternando gag e momenti di comicità alle canzoni scritte e interpretate da Mauro per lo spettacolo — da “In riva a te” a “Quel niente che è tutto”, insieme ad altri inediti.

Il filo rosso con il passato è evidente: se in “Alla ricerca dell’uomo ragno” Repetto aveva ripercorso la storia degli 883 e dell’eroe degli anni ’80 e ’90 che rappresentava i sogni e le paure di un’intera generazione, con il nuovo spettacolo il palco diventa il luogo dove celebrare la vera supereroina della società attuale. Dall’Uomo Ragno alla Spider Woman: il viaggio di Repetto continua, tra nostalgia e ironia, con quella capacità unica di raccontare la vita di tutti i giorni trasformandola in spettacolo.

Il tour estivo 2026: Repetto torna dal vivo con band al completo

“Quel niente che è tutto” anticipa anche il tour estivo che vedrà Repetto in giro per l’Italia insieme ai suoi musicisti. Un viaggio tra brani inediti e le vecchie canzoni scritte da lui che continuano a far sognare intere generazioni — quelle stesse canzoni che, anche se portano la voce di qualcun altro, nascono dalla penna di Mauro e dalla sua capacità di fotografare la vita quotidiana degli italiani. Le date del tour saranno annunciate nelle prossime settimane.

Chi è Mauro Repetto oggi: da cofondatore degli 883 a performer a 360 gradi

Per chi lo ricorda solo come la metà danzante degli 883, Mauro Repetto degli ultimi anni è una sorpresa continua. L’autore pavese ha saputo reinventarsi come performer completo, passando dal palco dei concerti a quello del teatro, dalla scrittura di canzoni a quella di spettacoli, senza mai perdere quella leggerezza e quell’energia che lo hanno reso un personaggio unico nel panorama italiano. La poliedricità è la sua cifra: le canzoni sono una parte importantissima del suo mondo artistico, ma non l’unica.

Il successo dello spettacolo “Alla ricerca dell’uomo ragno” ha dimostrato che il pubblico italiano ha voglia di ritrovare Repetto sul palco, non solo per la nostalgia degli 883 ma per quello che Mauro è diventato: un narratore della quotidianità che sa far ridere e commuovere nella stessa serata. Con “Ho trovato Spider Woman” e il nuovo singolo, il 2026 si annuncia come l’anno della consacrazione definitiva di Repetto come artista a tutto tondo.

Dove ascoltare il singolo e vedere il videoclip

“Quel niente che è tutto” è disponibile su tutte le piattaforme digitali (Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer e altre) al link bfan.link/quelniente-che-e-tutto. Il videoclip ufficiale è online su YouTube. Lo spettacolo “Ho trovato Spider Woman” debutta il 25 maggio 2026 al Teatro Manzoni di Milano.