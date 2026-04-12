Malen fenomeno Roma: 10 gol in 12 partite e terzo nella classifica marcatori

Donyell Malen ha segnato 10 gol in 12 presenze di Serie A con la Roma, arrivato in prestito dall’Aston Villa il 16 gennaio. Il dato è clamoroso: una media realizzativa di un centro ogni 97 minuti, che lo colloca in terzo posto nella classifica cannonieri insieme a Nico Paz, Davis, Hojlund e Yildiz. Ma il dettaglio che rende tutto ancora più straordinario? Solo Douvikas (11) e Lautaro (16) hanno fatto meglio dell’olandese: tutti loro, però, sono in Italia da inizio stagione, mentre Malen è arrivato solo a metà gennaio.

Un acquisto che ha cambiato il volto della Roma

L’impatto dell’olandese sui giallorossi è stato immediato e devastante. Contro il Pisa ha firmato il 3-0 con una tripletta, la prima della stagione in Serie A e il suo primo pallone portato a casa in carriera. 3 tiri, 3 tiri in porta, 3 gol in 50 minuti di gioco: numeri che certificano una precisione chirurgica sotto porta.

Ma c’è un dato che fa riflettere sulla portata di questo fenomeno. Secondo il confronto statistico, l’unico a fare meglio nella storia della Roma per velocità nel raggiungere la doppia cifra è stato Batistuta, arrivato in doppia cifra in 9 gare; Malen ci è riuscito in 12, meglio di nomi come Paulo Dybala, Romelu Lukaku e altri grandi attaccanti della storia romanista. Non è retorica: siamo davanti a qualcosa di eccezionale.

La corsa al titolo di capocannoniere

A guidare la classifica marcatori è Lautaro Martinez con sei gol in più di Malen, ma considerando anche l’infortunio dell’argentino, il numero quattordici giallorosso può pensare seriamente al titolo di capocannoniere. Del resto, Allo stato attuale Martinez guida con 16 reti, appena 6 in più rispetto a un Malen che sulle ali dell’entusiasmo proverà l’impossibile. L’unico giocatore che sembra poter realmente superare Lautaro è proprio l’olandese.

Zlatan Ibrahimovic al Milan si fermò a 10, esattamente dove oggi si trova Malen con ancora sei partite da giocare. Il margine c’è ed è concreto. Sopra i 10 gol si entra in una fascia rarissima, quasi irripetibile. Malen oggi è già lì dentro, con il tempo per salire ancora.

La formula dell’acquisto e le prospettive Champions

La Roma ha preso Malen in prestito con diritto di riscatto dall’Aston Villa per una cifra complessiva di 25 milioni di euro necessari per riscattare Malen, da aggiungere ai 2 già spesi come onere del prestito. Una delle due condizioni previste per l’acquisto obbligato è già scattata: quella che richiede il 50% delle presenze possibili. La seconda condizione è legata al piazzamento finale della Roma in Serie A, e prevede la qualificazione dei giallorossi in Champions League.

Ed è proprio qui che la storia di Malen si intreccia con le ambizioni europee della Roma. I capitolini agganciano infatti momentaneamente la Juventus a quota 57 punti, in attesa dello scontro diretto dei bianconeri contro l’Atalanta. Il suo contributo alla corsa Champions è già decisivo: I prossimi incontri della Roma saranno fondamentali anche in chiave qualificazione Champions, ragion per cui una nuova scarica realizzativa da parte dell’olandese potrebbe aiutare la squadra di Gasperini a raggiungere il suo massimo obiettivo.

Il cambio di ruolo che ha fatto la differenza

Gasperini aveva spiegato già a febbraio di vedere in Malen un attaccante più centrale che esterno, convinto che quella fosse la zona in cui potesse essere davvero decisivo. I numeri gli stanno dando ragione. Il ruolo è stato un fattore determinante per convincere Malen nel venire a Roma, voleva giocare lì e faticava a trovare squadre dove lo impiegavano in quel modo.

Una trasformazione tattica che ha liberato il potenziale dell’olandese classe 1999. In un campionato in cui la Roma ha spesso faticato a trovare continuità offensiva, l’olandese è diventato in poche settimane il terminale più feroce e il volto più concreto della rimonta giallorossa. Non è solo questione di gol: è diventato il riferimento offensivo attorno al quale ruota tutto il sistema di gioco.

Record storici alla portata

Malen potrebbe diventare l’acquisto di gennaio più impattante di sempre. Adesso mancano 6 partite e Malen ha tutto il tempo di completare l’opera, trascinando la Roma in Champions a suon di gol. La storia racconta di Mohamed Salah alla Fiorentina, Adriano all’Inter, Krzysztof Piatek al Milan, Alessandro Matri alla Juventus e Alexandre Pato sempre al Milan fermatisi a 9 gol dopo un arrivo a gennaio.

Se continua così, il tema non sarà più capire se sia un grande acquisto, ma quanto lontano possa portare questa squadra. E guardando i numeri, la risposta sembra essere: molto lontano.