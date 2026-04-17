Il posticipo del lunedì chiude la 33ª giornata di Serie A. Al Via del Mare di Lecce, la squadra di Eusebio Di Francesco ospita la Fiorentina di Paolo Vanoli in una sfida dagli obiettivi diversi ma dal valore simile. Calcio d’inizio lunedì 20 aprile 2026 alle ore 20:45, diretta DAZN in esclusiva.

Per il Lecce è una delle ultime chiamate: con 27 punti, i salentini sono appaiati alla Cremonese nella lotta salvezza e non possono permettersi di perdere altre occasioni. La Fiorentina, invece, arriva dalla vittoria 1-0 contro la Lazio e cerca di consolidare la posizione a metà classifica in una stagione sin qui complicata.

Il momento delle due squadre

Il Lecce di Di Francesco vive un momento molto complicato. Dopo quattro sconfitte consecutive, i giallorossi hanno bisogno di invertire la tendenza in fretta per non essere risucchiati dalla zona retrocessione. Con 27 punti, il Lecce è in piena bagarre salvezza insieme a Cremonese e con Cagliari leggermente più in alto dopo la vittoria interna sulla stessa Cremonese.

Il tecnico abruzzese sta lavorando per ritrovare identità alla squadra, puntando ancora su Nikola Stulic come riferimento offensivo. Il Lecce, storicamente, ha sempre giocato con grande aggressività al Via del Mare, e il sostegno dei tifosi rappresenta un valore aggiunto cruciale in questo momento della stagione.

La Fiorentina di Vanoli, invece, arriva con il morale alto dopo il successo 1-0 sulla Lazio al Franchi, deciso dal colpo di testa di Gosens al 28’. La squadra viola ha cambiato passo da febbraio: quattro vittorie nelle ultime otto giornate rappresentano una media molto più alta rispetto al disastroso inizio di stagione, con una 1,88 punti a partita contro il precedente 0,74. Vanoli, subentrato in corso d’anno, ha dato a una squadra in crisi di risultati una nuova organizzazione tattica e una mentalità più solida.

Con 35 punti, la Fiorentina è ora più lontana dalla zona retrocessione ma ancora a rischio matematico. Il tecnico viola recupera due pedine importanti come Nicolò Fagioli e Albert Gudmundsson dalla squalifica, mentre restano in dubbio le condizioni di Moise Kean e Fabiano Parisi.

I precedenti tra Lecce e Fiorentina

Il bilancio storico tra Lecce e Fiorentina in Serie A vede un leggero vantaggio dei viola, ma con molti incroci combattuti. Nelle ultime stagioni, la Fiorentina ha quasi sempre avuto la meglio, con una serie di risultati positivi nella loro sfide dirette recenti.

Il confronto di andata al Franchi, giocato nella prima parte della stagione, si era risolto con un successo dei toscani. Al Via del Mare, però, il Lecce è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei trasferte recenti della Fiorentina a Lecce: un dato che potrebbe dare fiducia ai salentini alla vigilia di questo posticipo.

Le probabili formazioni

Lecce, Di Francesco si affida a Stulic

Il tecnico abruzzese dovrebbe confermare il 4-2-3-1 che è il suo scheletro tattico. Tra i pali Wladimiro Falcone, difesa a quattro con Danilo Veiga terzino destro, la coppia centrale Siebert-Tiago Gabriel e Antonino Gallo a sinistra.

A centrocampo il centrale Lassana Coulibaly affiancato da Ramadani. Sulla trequarti il terzetto formato da Pierotti a destra, Gandelman centrale e Lameck Banda a sinistra, con Stulic punto di riferimento offensivo. Il macedone è in cerca di continuità realizzativa in questo finale di stagione.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Fiorentina, Vanoli recupera Fagioli e Gudmundsson

Il tecnico viola dovrebbe schierare il 4-3-3 di riferimento. Tra i pali David De Gea, difesa a quattro con Dodo e Gosens terzini, la coppia centrale Rugani-Ranieri. A centrocampo il rientro di Nicolò Fagioli dalla squalifica è fondamentale: il regista ex Juventus affiancherà Rolando Mandragora e Cher Ndour.

Nel tridente offensivo Jack Harrison a destra, al centro il ballottaggio tra Roberto Piccoli e Moise Kean (a seconda delle condizioni dell’attaccante ex Juventus), e Albert Gudmundsson a sinistra, anche lui tornato dalla squalifica. Fabiano Parisi resta in dubbio per alcuni problemi fisici.

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Kean, Gudmundsson. Allenatore: Paolo Vanoli.

Diffidati, squalificati e indisponibili

Il Lecce non dovrebbe avere squalificati di rilievo. Di Francesco può contare sulla rosa piena, con la possibilità di scegliere tra diverse opzioni in attacco: il ballottaggio tra Stulic e Camarda è aperto, così come la gestione dei minutaggi in mediana.

La Fiorentina recupera dalla squalifica Nicolò Fagioli e Albert Gudmundsson. Restano in dubbio le condizioni di Moise Kean e Fabiano Parisi, mentre la rosa resta comunque sufficientemente ampia per affrontare il posticipo del lunedì. Vanoli deve sciogliere il ballottaggio tra Kean e Piccoli in attacco.

Dove vedere Lecce-Fiorentina in TV e in streaming

Lecce-Fiorentina sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, con collegamento a partire dalle 20:15. Il match è visibile su smart TV compatibili, app DAZN su decoder Sky Q, TimVision Box, oltre che in streaming su computer, smartphone e tablet tramite app o browser.

Telecronaca affidata al team DAZN. Calcio d’inizio fissato per le ore 20:45 di lunedì 20 aprile 2026, con la gara che chiuderà l’intero turno di campionato.

Stadio, arbitro e curiosità

Si gioca allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare di Lecce, impianto storico della città salentina con oltre 31.000 posti a sedere. Il Via del Mare è uno degli stadi con il pubblico più caloroso della Serie A, e nei momenti difficili si trasforma in un vero settimo uomo per la squadra giallorossa.

Tra le curiosità statistiche più interessanti, c’è l’andamento recente della Fiorentina: da inizio febbraio la Viola ha cambiato marcia, con quattro vittorie in otto giornate (ne aveva collezionate appena tre nelle precedenti 23 partite di questo torneo) e una media punti di 1.88 contro quella di 0.74 registrata nella precedente parte del campionato. Un cambiamento radicale che conferma il lavoro di Vanoli sulla squadra. Dall’altra parte, il Lecce non trova il gol da tre partite di fila, un digiuno pericoloso che Di Francesco deve assolutamente interrompere.

Il pronostico

Il pronostico è abbastanza aperto, con la Fiorentina leggermente favorita per la forma attuale e la qualità individuale superiore. Ma il Lecce gioca in casa, in un ambiente che può fare la differenza, e la pressione salvezza potrebbe tradursi in una prestazione di grande spirito. Il segno 1 è quotato intorno al 3,10, l’X al 3,30 e il segno 2 al 2,20 circa.

La chiave tattica sarà la gestione della fase difensiva leccese: se Di Francesco riuscirà a tenere ordinata la squadra e a contenere gli attaccanti viola, il Lecce può sperare in un risultato positivo. Dall’altra parte, la Fiorentina dovrà sfruttare la qualità di Fagioli e Gudmundsson per sbloccare la partita ed evitare di farsi risucchiare dall’agonismo salentino.

Il posticipo che chiude la 33ª giornata di Serie A: una sfida che vale molto per entrambe le squadre. Appuntamento per lunedì 20 aprile alle 20:45, con diretta DAZN.