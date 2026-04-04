Lecce-Atalanta: dove vederla, formazioni e precedenti

Al Via del Mare di Lecce si gioca un match dal peso specifico enorme: il Lecce di Eusebio Di Francesco ospita l’Atalanta di Raffaele Palladino. Calcio d’inizio alle 15:00 di lunedì 6 aprile 2026, giorno di Pasquetta.

Dove vedere Lecce-Atalanta in tv e streaming

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Come arrivano le due squadre

Il Lecce è diciottesimo con 27 punti (appaiato alla Cremonese), a soli 9 lunghezze dal fondo della classifica. I salentini sono reduci da due sconfitte consecutive: 2-1 a Napoli e 0-1 in casa contro la Roma. L’attacco è uno dei peggiori del campionato con soli 21 gol segnati (peggior attacco della Serie A a pari merito con il Parma), e la situazione degli infortunati è critica: fuori Camarda, Gaspar, Berisha, Sottil e Coulibaly. Da verificare le condizioni di Banda, fermatosi nell’ultima gara. Con 8 giornate rimaste, ogni punto vale doppio.

L’Atalanta di Palladino è settima con 50 punti e insegue il sesto posto di Roma e Juventus (54). La Dea viene dall’1-1 a San Siro contro l’Inter (che ha interrotto la corsa nerazzurra) e dalla successiva vittoria per 1-0 sul Verona. La squadra bergamasca ha una delle difese più solide della Serie A e un attacco di altissimo livello, con De Ketelaere e Krstovic come armi principali. L’Atalanta è stata eliminata agli ottavi di Champions League dal Bayern Monaco, quindi il campionato resta l’unico obiettivo stagionale.

Probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Ngom, Ramadani, Gandelman; Pierotti, Stulic, N’Dri. All. Di Francesco

Indisponibili: Camarda, Gaspar, Berisha, Sottil, Coulibaly. In dubbio: Banda. Ballottaggi: Ngom-Fofana (55-45%), Stulic-Cheddira (55-45%), Banda-N’Dri (55-45%)

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino

Da monitorare: Hien (affaticato dagli impegni in nazionale)

Precedenti e curiosità

Lecce e Cremonese sono le due squadre che hanno giocato meno palloni nell’area avversaria in questa Serie A: rispettivamente 416 e 380 tocchi. Un dato che racconta le difficoltà offensive di entrambe le formazioni della parte bassa della classifica. L’Atalanta, al contrario, è una delle squadre più prolifiche del campionato, con il terzo miglior attacco della Serie A.

Il Verona in trasferta ha conquistato appena 8 punti in 14 gare, record negativo condiviso con il Pisa. Anche il Lecce in casa ha faticato enormemente in questa stagione.

Analisi tattica e pronostico

L’Atalanta è nettamente favorita. La qualità di De Ketelaere, Ederson e Krstovic è di un livello diverso rispetto alla rosa salentina, e la solidità del 3-4-2-1 di Palladino rende la Dea una squadra difficilissima da battere. Il Lecce deve aggrapparsi alla disperazione e alla spinta del Via del Mare per provare a strappare un risultato positivo. Di Francesco cercherà compattezza difensiva e ripartenze veloci sugli esterni, ma le numerose assenze rendono l’impresa ai limiti del proibitivo.