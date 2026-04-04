Lazio-Parma 1-1: Noslin risponde a Delprato all’Olimpico

La Lazio non riesce a superare il Parma nella sfida dell’Olimpico e pareggia per 1-1 nella 31esima giornata di Serie A. I biancocelesti di Sarri falliscono il forcing finale e non vanno oltre l’1-1 con il Parma, interrompendo così una striscia di tre vittorie consecutive che aveva rilanciato le ambizioni europee della squadra capitolina.

Il match si sblocca già al 15′ quando Delprato con il destro scaraventa in rete il pallone dopo un rimpallo in area. Il capitano del Parma è lestissimo a raccogliere una punizione calciata da Valeri, con la difesa della Lazio che balbetta sul cross morbido. Secondo gol in campionato per il difensore, secondo in carriera ai biancocelesti, vittima preferita del capitano crociato.

Il primo tempo: Parma compatto, Lazio sterile

La squadra di Cuesta gestisce bene il vantaggio mostrando grande compattezza e organizzazione tattica. Il Parma con due linee compatte e strette tiene senza affanni, mentre la Lazio non riesce a cambiare ritmo. I crociati sfiorano addirittura il raddoppio nel finale di primo tempo quando Valeri tutto solo in area colpisce di piatto sinistro, ma trova una bella parata di Motta.

Per i biancocelesti, la Lazio fa tanta fatica a trovare spazi negli ultimi 20/25 metri di campo, mentre il Parma si difende bene con tanti uomini. Un Parma molto concentrato va all’intervallo in vantaggio 1-0 contro una Lazio poco incisiva, con maggiore possesso palla dei biancocelesti, ma sterile.

La ripresa: i cambi di Sarri e il pareggio di Noslin

Nella ripresa Sarri prova a cambiare l’inerzia con una serie di sostituzioni decisive. Al 58′ triplo cambio per la Lazio: fuori Marusic, Isaksen e Pedro, dentro Lazzari, Cancellieri e Noslin. La mossa del tecnico toscano si rivela azzeccata perché proprio Noslin pareggia la Lazio portandosi la palla sul destro, dopo il triangolo con Taylor che fa assist, e beffa Suzuki grazie alla deviazione, decisiva, di Circati.

Il gol arriva al 77′ e viene assegnato a Noslin su assist di Taylor. Un episodio fortunoso ma che premia la maggiore spinta offensiva dei padroni di casa nella seconda frazione di gioco. Noslin non segnava dal 13 dicembre 2025, dal gol all’andata contro il Parma (1-0 Lazio al Tardini), rendendo questa rete ancora più significativa per l’attaccante olandese.

Il finale e il punto prezioso per il Parma

Nel finale la Lazio spinge per il vantaggio ma non riesce a trovare il gol della vittoria. I biancocelesti chiedono una deviazione di Carboni su un cross di Nuno Tavares, ma non c’è per l’arbitro. Il Parma riesce a portare a casa un punto prezioso per la corsa salvezza, mentre la Lazio vede rallentare la propria rimonta verso l’Europa.

La partita si conclude con Delprato che apre le marcature e Noslin che riprende con deviazione, un punto importante per i crociati che tornano a muovere la classifica dopo le recenti difficoltà. Per Sarri e i suoi, invece, è l’occasione mancata di mantenere il ritmo delle ultime settimane e accorciare ancora di più in classifica.