La volta buona 13-17 aprile: ospiti Iva Zanicchi e Zorzi

Caterina Balivo torna con una settimana ricca di ospiti d’eccezione per La Volta Buona. Dal 13 al 17 aprile, il programma pomeridiano di Rai 1 propone il consueto mix di attualità, costume e spettacolo, sempre dalle 14 alle 16.

Gli ospiti della settimana

Sul celebre divano arancione si alterneranno volti noti del panorama italiano. Tra questi Iva Zanicchi, icona della musica nostrana, e Francesca Barra, giornalista e scrittrice sempre presente nel dibattito pubblico. Non mancherà Tommaso Zorzi, ormai presenza fissa della televisione italiana.

Dal mondo della fiction arrivano Simone Montedoro, che quest’anno è entrato nel cast della decima stagione de Il Paradiso delle Signore, e Giulia Bevilacqua. L’attrice romana, attualmente al cinema, ha costruito la sua notorietà grazie a serie televisive di successo come Un medico in famiglia e Distretto di Polizia.

Storie personali e verità nascoste

La programmazione riserverà ampio spazio ai sentimenti, tra storie d’amore autentiche e truffe affettive. Un tema sempre attuale che verrà affrontato attraverso testimonianze dirette e analisi approfondite.

Particolarmente interessante sarà il ritorno di Segreti di famiglia, la rubrica che porta alla luce vicende personali spesso sorprendenti. Ospite dell’appuntamento Nadia Bengala, attrice ed ex Miss Italia. Tornerà anche Cristiana Calone, che proprio negli studi di La Volta Buona aveva raccontato di essere stata riconosciuta dal padre Massimo Ranieri quando aveva già compiuto vent’anni.

Benessere e lifestyle

Non mancheranno gli appuntamenti fissi dedicati alla salute e all’alimentazione. Il professor Giorgio Calabrese offrirà i suoi consigli nutrizionali, mentre Flora Canto e Anna Moroni si occuperanno degli aspetti più pratici del benessere quotidiano.

Spazio anche a temi più delicati come la chirurgia estetica, che verrà discussa con il supporto di specialisti del settore. A portare la sua esperienza personale sarà Valentina Persia, attrice comica che non ha mai nascosto i propri interventi estetici.

Chiude il quadro della settimana l’approfondimento sulla longevità, con esperti pronti a fornire consigli pratici per invecchiare bene e mantenere uno stile di vita sano anche negli anni più maturi.