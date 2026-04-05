Comincia dal Lunedì in Albis la nuova settimana di “La Volta Buona”, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo in onda tutti i giorni su Rai 1 dalle 14.00 alle 16.00, da lunedì 6 a venerdì 10 aprile. La settimana si apre con una puntata speciale dedicata a Sanremo e prosegue con il mix di costume, benessere, sentimenti e spettacolo che ha reso il salotto della Balivo un appuntamento fisso del pomeriggio Rai.

Pasquetta con Sanremo: la puntata speciale di lunedì 6 aprile

La puntata di Pasquetta sarà interamente dedicata all’ultima edizione del Festival di Sanremo: musica, curiosità e retroscena per rivivere i momenti più commentati e amati dal pubblico. Un’occasione per tornare su tutto ciò che ha fatto parlare il Festival – dalle esibizioni alle polemiche, dai duetti ai momenti iconici – con il racconto leggero e coinvolgente che caratterizza il programma della Balivo. Un appuntamento perfetto per il clima di Pasquetta, tra divano e convivialità.

Benessere e longevità: i consigli dei professori Calabrese e Vestita

Nel corso della settimana tornano le rubriche dedicate al benessere e alla qualità della vita. Il professor Giorgio Calabrese proporrà i suoi consigli su diete e sana alimentazione – particolarmente utili dopo le abbuffate pasquali – mentre il professor Ciro Vestita, docente di Fitoterapia e Nutrizione umana all’Università di Pisa, approfondirà i temi legati alla longevità. Due voci autorevoli che aiutano il pubblico a orientarsi nel mondo spesso confuso delle diete e degli stili di vita.

Storie d’amore, relazioni e tradimenti: lo spazio ai sentimenti

Non mancheranno i racconti dedicati ai sentimenti: storie d’amore, relazioni e tradimenti attraverso le testimonianze di ospiti pronti a condividere esperienze personali e percorsi di vita. Un filone narrativo che il pubblico di La Volta Buona ha imparato ad apprezzare per la schiettezza e l’empatia con cui Caterina Balivo affronta questi temi, senza giudizio ma con la curiosità di chi vuole capire.

Quando e dove vedere La Volta Buona

La Volta Buona va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle 16.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. La settimana dal 6 al 10 aprile parte con lo speciale Sanremo di Pasquetta.