Cosa succede nelle prossime puntate de La Promessa? La settimana dal 26 aprile al 2 maggio 2026 si preannuncia tra le più dense della stagione: un braccialetto al cianuro diventa il centro di un’indagine che coinvolge Curro, Pía e Lope, Ángela sfida apertamente la madre Leocadia piantando una tenda nei giardini della tenuta, e Rómulo annuncia di voler lasciare per sempre La Promessa. La soap spagnola va in onda tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alle 19:45 circa su Rete 4.

Il mistero del cianuro: Curro, Pía e Lope tornano alla gioielleria

Il filo narrativo più cupo della settimana ruota attorno a una scoperta agghiacciante: la custodia del braccialetto al centro dei recenti avvenimenti contiene cianuro. Curro, Pía e Lope non hanno dubbi e organizzano un nuovo piano per tornare alla gioielleria Llop e capire chi abbia manomesso l’oggetto e con quale scopo.

Curro sente su di sé un peso enorme, quello della responsabilità per essere stato la pedina inconsapevole di un piano molto più grande. Fortunatamente trova in Lope un alleato sincero, pronto ad accompagnarlo in questa indagine pericolosa. La presenza di Esmeralda resta un nodo da sciogliere: il contatto con lei ha aperto interrogativi sul passato di Curro che potrebbero rivoluzionare gli equilibri della tenuta.

Ángela contro Leocadia: guerra aperta nei giardini della tenuta

Uno degli scontri più forti della settimana è quello tra madre e figlia. Ángela, rifiutando di tornare a Zurigo come vorrebbe Leocadia, prende una decisione drastica: si accampa nei giardini de La Promessa e si dichiara pronta a resistere a ogni costo, persino al freddo e alla fame, pur di non arrendersi. Un atto di ribellione che racconta la sua fragilità ma anche una forza inaspettata.

Leocadia non intende cedere di un millimetro. Minaccia apertamente Curro di licenziarlo se oserà aiutare la ragazza, e impone alla famiglia Luján di non darle alcuna assistenza. Martina, però, disobbedisce: visita di nascosto Ángela portandole qualcosa di caldo e si rende conto che le sue condizioni di salute sono sempre più fragili. Anche Lope e le cuoche sono in ansia per lei. Lorenzo tenta di mediare chiedendo a Leocadia di riammettere la figlia a palazzo, ma si scontra con un rifiuto netto.

Il titolo nobiliare per Adriano e Catalina: un dono che diventa un peso

Lisandro annuncia con entusiasmo una notizia che agita la tenuta: il re ha conferito ad Adriano e Catalina il titolo di conti de Campos y Luján. Un riconoscimento prestigioso, che però non viene accolto come previsto. Adriano resta deluso dal cambio di nome e si sente inadeguato al ruolo: pensa addirittura di rinunciare. Don Alonso e Jacobo sono contrari a questa prospettiva, mentre Simona e Candela osservano con preoccupazione i dubbi della coppia.

Jacobo, dal canto suo, vive una tensione personale: la sua gelosia nei confronti di Adriano cresce, e Martina lo rimprovera duramente per un atteggiamento che rischia di rompere gli equilibri familiari.

Rómulo lascia La Promessa: l’addio più doloroso della stagione

Una delle notizie più laceranti della settimana è quella di Rómulo. Il maggiordomo, dopo anni di fedeltà alla tenuta, annuncia a Catalina la sua decisione di andarsene insieme a Emilia. Le chiede aiuto per comunicare la scelta a Don Alonso, consapevole del contraccolpo emotivo che questo provocherà.

Pía, venuta a sapere della partenza, tenta in ogni modo di convincere Rómulo a restare. Il loro legame è profondo, costruito negli anni attraverso confidenze, scontri e riconciliazioni. Emilia accoglie con gioia la decisione di Rómulo, anche se lui le chiede la massima discrezione fino al momento dell’annuncio ufficiale.

Samuel, la scomunica e il pressing di María

Sul fronte religioso, María Fernández spinge padre Samuel a confessare pubblicamente di essere lui l’autore della lettera che ha portato alla scomunica. Candela, Simona e Teresa fanno fatica a credere che Samuel si sia autodenunciato al vescovato, ma finiscono per accettare la verità e capiscono che il sacerdote vuole riabilitare Petra al più presto. Leocadia, intanto, impone a Samuel di restare alla tenuta nascondendo al duca la propria scomunica: un’altra carta tenuta nel mazzo della contessa per controllare tutto quello che succede intorno a lei.

Quando va in onda La Promessa e dove rivederla

La Promessa va in onda tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle 19:45 circa su Rete 4. Le repliche mattutine sono disponibili intorno alle 7:00 su Rete 4 dal lunedì al sabato e alle 7:35 la domenica. Tutte le puntate sono accessibili in streaming gratuito su Mediaset Infinity.

Domande frequenti

A che ora va in onda La Promessa?

La Promessa va in onda alle 19:45 circa su Rete 4, tutti i giorni dal lunedì alla domenica.

La Promessa va in onda anche nel weekend?

Sì, a differenza di molte altre soap, La Promessa va in onda sette giorni su sette, sabato e domenica compresi.

Cosa contiene il braccialetto al centro dell’indagine di Curro?

Nelle puntate dal 26 aprile al 2 maggio 2026, Curro, Pía e Lope scoprono che la custodia del braccialetto contiene cianuro e decidono di tornare alla gioielleria Llop per indagare.

Rómulo lascia davvero La Promessa?

Sì, nelle puntate di questa settimana Rómulo comunica a Catalina la sua decisione di lasciare la tenuta insieme a Emilia. Pía tenta di convincerlo a restare, ma la sua scelta sembra irrevocabile.

Dove vedere La Promessa in streaming?

Tutte le puntate de La Promessa sono disponibili in streaming gratuito su Mediaset Infinity, sia in diretta sia on demand.