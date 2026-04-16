La settimana dal 20 al 26 aprile 2026 porta alla tenuta de La Promessa una serie di eventi che ne stravolgono definitivamente gli equilibri. La telenovela spagnola, in onda su Rete 4 dal lunedì alla domenica alle 19:45 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, entra in una fase particolarmente drammatica della sua narrazione. Accuse che esplodono, licenziamenti inaspettati, confessioni tardive, partenze dolorose e un momento al battesimo destinato a restare tra i più sconvolgenti della stagione: questa settimana La Promessa non risparmia nessuno.

La scena-choc al battesimo: Eugenia sull’orlo del baratro

Il momento più drammatico e atteso della settimana si consuma durante il battesimo dei gemelli Andres e Rafaela, i figli di Adriano e Catalina. Quello che avrebbe dovuto essere uno dei momenti più gioiosi e simbolici della tenuta si trasforma in un incubo a occhi aperti. Eugenia, in un gesto estremo e devastante, dichiara davanti a tutti i presenti di volersi togliere la vita. La scena gela i presenti, sconvolge i protagonisti e lascia un segno profondo nelle dinamiche della settimana.

La crisi mentale di Eugenia era stata annunciata nelle settimane precedenti, con segnali sempre più preoccupanti: le tensioni accumulate, la pressione insostenibile, i conflitti irrisolti. Ma nessuno si aspettava una rottura così clamorosa e pubblica. Adriano, già in convalescenza e fragile, si trova improvvisamente a fare i conti con una situazione che supera le sue forze. Le conseguenze del gesto di Eugenia si riverberano su tutti i personaggi nel corso degli episodi successivi.

Curro, nel frattempo, è ancora devastato dalla perdita della madre. Il giovane si è chiuso in se stesso, incapace di trovare pace, lontano da tutti. Solo la vicinanza di Angela riesce a dargli un minimo di conforto. Ma anche questo legame è minacciato da forze esterne che non intendono lasciare spazio ai sentimenti.

Donna Petra accusata e licenziata: la tenuta si divide

La diffidenza verso donna Petra raggiunge il punto di rottura definitivo in questa settimana. Maria Fernandez non riesce a credere alla sua presunta trasformazione e decide di indagare autonomamente sulla donna, convinta che ci sia qualcosa di oscuro dietro il suo comportamento. Le sue perplessità trovano conferma nelle azioni di Catalina, che arriva alla conclusione che Petra sia coinvolta nella scomunica di padre Samuel.

La decisione è rapida e senza appello: Catalina licenzia donna Petra. Ricardo si incarica di informare Samuel del provvedimento preso. La notizia si propaga nella tenuta come un incendio e infiamma ulteriormente gli animi. Petra si ritrova sola contro tutti, in una posizione sempre più fragile e con pochissimi alleati disposti a difenderla apertamente.

Lo scontro tra Maria Fernandez e Samuel riguardo alla lettera di ammonizione non si placa: la donna insiste affinché Samuel confessi pubblicamente la verità sulla lettera che ha causato la sua scomunica. Samuel cerca di rassicurarla, sostenendo che si tratta solo di un richiamo per il matrimonio celebrato fuori da un luogo consacrato. Ma Maria non sembra convinta.

Catalina lascia La Promessa: una decisione drastica

Tra le notizie più sorprendenti della settimana c’è la decisione di Catalina di abbandonare La Promessa. Stanca delle pressioni continue, delle difficoltà che sembrano non finire mai, di un ambiente che sente ormai ostile, la giovane sceglie di allontanarsi dalla tenuta. Una decisione drastica, dolorosa, che lascia un vuoto difficile da colmare nei cuori di chi la vuole bene.

Il continuo pianto dei gemelli, nel frattempo, impedisce ad Adriano di riposare durante la sua convalescenza. La proposta di Emilia di far dormire i bambini nella sua stanza diventa una necessità pratica, ma anche un modo per alleggerire il peso che grava su Catalina in questo momento così delicato.

La partenza di Catalina apre una serie di interrogativi sul futuro della tenuta e sulle responsabilità che ricadranno su chi rimane. Una trama che promette sviluppi importanti nelle prossime settimane.

Leocadia, Manuel e le quote della società

Sul fronte economico e strategico, Leocadia continua a muoversi con una determinazione che non lascia spazio ai sentimenti. In questa settimana consegna altro denaro a Manuel, spiegandogli chiaramente che in questo modo la sua quota nella società diventerà maggioritaria. Manuel è combattuto: capisce che accettare significa cedere ulteriore controllo, ma rifiutare potrebbe compromettere il futuro dell’intera azienda di famiglia.

Alla fine, Manuel cede. Accetta il denaro e la clausola che viene con esso. Una scelta che lo allontana ulteriormente dall’autonomia che cerca e che rafforza la posizione dominante di Leocadia. Nel frattempo, Leocadia mette in atto anche un altro piano: vuole allontanare Angela da La Promessa, e in particolare dalla vita di Curro. Contatta direttamente l’ex baronetto per accelerare la partenza della giovane verso Zurigo. Angela, però, non sembra intenzionata a subire passivamente questa decisione.

Rómulo ed Emilia: un segreto che cambia tutto

Uno dei fili narrativi più delicati e sorprendenti della settimana riguarda Rómulo ed Emilia. I due hanno costruito nel tempo un rapporto di amicizia profonda, fatto di confidenze e rispetto reciproco. In questa settimana Emilia fa una confessione che non aveva mai fatto a nessuno: non è sposata. La rivelazione sorprende Rómulo in modo inaspettato, e la sua reazione è destinata a cambiare le cose tra loro.

I due arrivano infine a una decisione importante e coraggiosa: lasciare insieme La Promessa. Emilia accoglie la proposta con entusiasmo, anche se Rómulo le chiede la massima discrezione. Nessuno deve sapere, almeno per ora. Una storia d’amore tardiva che sboccia tra le tensioni della tenuta, portando un momento di calore umano in una settimana dominata da conflitti e dolori.

Curro, Pia e Lope: il cianuro e le indagini proseguono

Sul fronte investigativo, Curro, Pia e Lope non si fermano. Dopo aver confermato la presenza di cianuro nel bracciale, il gruppo organizza un piano per tornare alla gioielleria e proseguire le indagini. Un’operazione rischiosa, che si intreccia con le vicende sentimentali e familiari della tenuta, aggiungendo un ulteriore strato di suspense a una settimana già ricchissima di colpi di scena. L’appuntamento con La Promessa è ogni sera su Rete 4 alle 19:45.