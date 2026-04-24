Cosa succede nelle prossime puntate de La forza di una donna? La settimana dal 26 aprile al 2 maggio 2026 porta la soap turca di Canale 5 verso un punto di svolta decisivo: Sirin confessa senza volerlo l’omicidio del cognato Sarp, Arif assiste a tutto e comincia a mettere insieme i pezzi, Raif regala a Ceyda un anello di fidanzamento, e Bahar trova il coraggio di esprimere ad Arif sentimenti che teneva nascosti. La serie va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime di Canale 5.

La notte di Capodanno: un ladro e una confessione agghiacciante

La settimana si apre con una notte di Capodanno che doveva essere di festa e si trasforma in un incubo. Mentre a casa di Bahar tutti preparano la cena per salutare il nuovo anno, Sirin resta sola nel suo appartamento. I familiari, preoccupati che trascorra la serata in solitudine, la invitano a unirsi e Arif sale al piano di sopra per bussare alla sua porta.

È in quel momento che accade l’impensabile. Arif sente rumori sospetti provenire dall’appartamento: Sirin sta fronteggiando un ladro entrato in casa. Per intimidirlo, la donna pronuncia una confessione gelida: ammette di aver già ucciso in passato il marito della sorella e lascia intendere, con freddezza, che non esiterebbe a farlo di nuovo. Un colpo di pistola, il ladro ferito fugge, ma Arif ha sentito tutto.

Quando Bahar ed Enver accorrono temendo il peggio, scoprono che Sirin e Arif stanno bene. La serata continua con un tentativo di normalità, anche se i bambini, spaventati, chiedono ad Arif di restare a dormire con loro.

Bahar e Arif: una confessione d’amore lunga mesi

Il mattino dopo Capodanno segna un punto di svolta anche sul fronte sentimentale. Bahar, ancora turbata dagli eventi della notte, trova il coraggio di aprirsi con Arif. Gli confessa che non sopporterebbe l’idea di perderlo e gli esprime il desiderio che torni all’università per riprendere la sua strada.

È una scena densa di significato: Bahar, donna che ha sempre messo i figli davanti a ogni cosa, ammette per la prima volta di aver paura di perdere l’uomo che le sta accanto. Un gesto che ribalta gli equilibri della loro relazione e apre la strada a sviluppi più profondi nei prossimi episodi.

Raif e Ceyda: un anello di fidanzamento carico di dubbi

Per le feste, Raif si mostra particolarmente generoso. Porta regali ai bambini — Nisan, Doruk, Arda e persino il piccolo Satilmis — e fa a Ceyda un dono che cambia tutto: un anello di fidanzamento. Un gesto che dovrebbe segnare l’inizio di un capitolo nuovo, ma che si scontra con la complessità emotiva di Ceyda, ancora combattuta tra il passato e un futuro che fatica a immaginare.

La diffidenza di Fazilet nei confronti di Raif resta una spina nel fianco, e il legame tra Raif e Ceyda continua a generare gelosie e rancori all’interno del loro cerchio.

Arif mette in dubbio Sirin: il sospetto sull’omicidio di Sarp

Dopo la notte di Capodanno, Arif non riesce a dimenticare le parole di Sirin. Ne parla con Ceyda e le racconta tutto: quella confessione, apparentemente buttata lì per spaventare un ladro, nasconde forse una verità terribile. Sirin potrebbe aver avuto un ruolo nella morte di Sarp in ospedale.

Ceyda viene sconvolta dal sospetto. La donna si rende conto che se fosse vero, Sirin non sarebbe soltanto una cognata scomoda ma una vera e propria assassina. Una possibilità che mette in crisi tutti gli equilibri familiari costruiti in questi mesi.

Kismet e Cem, il dolore di un amore interrotto

Parallelamente a queste storyline, la serie continua a scavare nel passato di Kismet. La donna trova Cem distrutto per la fine della loro storia e lo sente dichiararle di amarla ancora. Un confronto carico di emozioni che riapre ferite mai davvero rimarginate e chiama in causa la perdita della figlia, tema che Kismet continua a portarsi addosso come un peso insopportabile.

Raif, sempre più attratto da Ceyda, cerca informazioni sul suo passato sentimentale chiedendole direttamente a Bahar. Una mossa che dice molto sul suo desiderio di capire davvero chi sia la donna che sta per sposare.

Bahar scrive il suo memoriale con Fazilet

Sul fronte più intimo, Bahar continua a lavorare al suo memoriale con Fazilet. Scrivere diventa per lei un modo per rimettere ordine nei pensieri, per dare un senso a un dolore che l’ha accompagnata per anni. Attraverso le parole, Bahar mette a nudo la propria anima, il passato, i sentimenti che fatica a dire ad alta voce. Un viaggio di guarigione che promette di essere centrale anche nei prossimi episodi.

Quando va in onda La forza di una donna e dove rivederla

La forza di una donna va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime di Canale 5, intorno alle 16:10. Tutte le puntate sono disponibili gratuitamente in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Domande frequenti

A che ora va in onda La forza di una donna?

La forza di una donna va in onda dal lunedì alla domenica alle 16:10 circa su Canale 5.

Sirin ha davvero ucciso Sarp ne La forza di una donna?

Nelle puntate dal 26 aprile al 2 maggio 2026, Sirin confessa — credendo di parlare soltanto al ladro entrato in casa — di aver ucciso in passato il marito della sorella. Arif ascolta tutto e comincia a sospettare di lei.

Bahar e Arif finiscono insieme?

Nelle puntate di questa settimana, Bahar dichiara ad Arif di non voler perdere il legame tra loro e lo invita a tornare all’università. Un’apertura importante che segna una svolta nel loro rapporto.

Raif chiede a Ceyda di sposarlo?

Sì, durante le feste Raif regala a Ceyda un anello di fidanzamento. La risposta di Ceyda e lo sviluppo della loro storia saranno al centro delle prossime puntate.

Dove vedere La forza di una donna in streaming?

Tutte le puntate de La forza di una donna sono disponibili gratuitamente su Mediaset Infinity, in diretta e on demand.