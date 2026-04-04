Juventus-Genoa: dove vederla, formazioni e precedenti

L’Allianz Stadium di Torino ospita Juventus-Genoa, match delle 18:00 di lunedì 6 aprile 2026 (Pasquetta), valido per la 31ª giornata di Serie A. Punti pesanti in palio sia per la corsa Champions che per la lotta salvezza.

Dove vedere Juventus-Genoa in tv e streaming

La partita sarà visibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e su DAZN. Streaming disponibile su DAZN, Sky Go, NOW e tramite VPN per chi si trova all’estero.

Come arrivano le due squadre

La Juventus di Luciano Spalletti è quinta con 54 punti, appaiata alla Roma e a 3 lunghezze dal quarto posto del Como. I bianconeri vengono dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Sassuolo e dalla precedente vittoria a Udine per 1-0. La squadra ha alternato buone prestazioni difensive a difficoltà nella finalizzazione. L’obiettivo minimo è il quarto posto che vale la Champions League, e ogni passo falso potrebbe essere fatale con sole 8 giornate rimaste. Il possibile rientro di Vlahovic dal primo minuto darebbe un’arma in più all’attacco bianconero.

Il Genoa di Daniele De Rossi è tredicesimo con 33 punti e non è ancora al sicuro dalla retrocessione (6 punti sopra la zona rossa). Il Grifone arriva dalla sconfitta interna contro l’Udinese, un ko che ha complicato ulteriormente la corsa alla salvezza. In trasferta i rossoblù hanno un rendimento insufficiente e la sfida all’Allianz Stadium è storicamente proibitiva. Indisponibili Norton-Cuffy (problema muscolare con l’Under 21 inglese), Siegrist e Cornet.

Probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram K., Locatelli; Conceicao, McKennie, Boga; Yildiz. All. Spalletti

Indisponibili: Holm (recupero parziale, potrebbe essere convocato). Ballottaggi: Yildiz-Vlahovic (se Vlahovic gioca, Boga scala a sinistra)

Genoa (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Martin; Messias; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

Indisponibili: Norton-Cuffy, Siegrist, Cornet. Ballottaggi: Vitinha-Ekuban (55-45%), Messias-Baldanzi (55-45%), Colombo-Ekhator (55-45%)

Precedenti storici

La Juventus ha un dominio storico nei confronti del Genoa, soprattutto in casa. I bianconeri hanno vinto tutte e 7 le sfide casalinghe contro il Pisa in Serie A (dato rilevante solo per contesto comparativo), e anche contro il Grifone l’Allianz Stadium è stato quasi sempre inespugnabile. All’andata il Genoa vinse a Marassi, e ora i bianconeri cercano il riscatto per il double stagionale.

Curiosità e statistiche

La Juventus ha la quinta miglior difesa del campionato e Bremer è uno dei centrali più solidi della Serie A. Conceicao sulla fascia destra è una delle armi più pericolose dei bianconeri, con la sua velocità e capacità di saltare l’uomo. Nel Genoa, Malinovskyi è il giocatore di maggiore qualità tecnica, capace di cambiare la partita con una giocata dal nulla. Frendrup a centrocampo garantisce fisicità e recuperi.

Analisi tattica e pronostico

La Juventus è nettamente favorita. La qualità della rosa bianconera, guidata da Conceicao, Yildiz e Thuram, è superiore. Il Genoa, però, sotto la guida di De Rossi ha sempre mostrato carattere e organizzazione. Il 3-4-1-2 rossoblù cercherà compattezza e ripartenze veloci con Vitinha e Colombo. La chiave per i bianconeri sarà sbloccare la partita nel primo tempo, evitando di concedere al Genoa la possibilità di difendersi in vantaggio o sul pareggio. Se Vlahovic gioca dal primo minuto, l’attacco della Juve acquisisce una dimensione diversa.