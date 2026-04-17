L’Allianz Stadium di Torino ospita il big match serale della 33ª giornata di Serie A. La Juventus di Luciano Spalletti, reduce dall’impresa corsara 2-1 a Bergamo contro l’Atalanta, ospita il Bologna di Vincenzo Italiano, impegnato giovedì sera in Europa League contro l’Aston Villa. Calcio d’inizio domenica 19 aprile 2026 alle ore 20:45, diretta DAZN in esclusiva.

Una sfida che vale tantissimo in ottica Europa: i bianconeri sono quarti a 60 punti, ultimo posto utile per la Champions League, mentre i felsinei inseguono a 45 ma con una partita in più di recupero dopo gli impegni continentali. Per entrambi gli allenatori, scelte delicate da fare tra necessità di risultato e gestione delle energie.

Il momento delle due squadre

La Juventus di Spalletti ha trovato finalmente una svolta nella parte più calda della stagione. La vittoria corsara alla New Balance Arena di Bergamo contro l’Atalanta (2-1) è stata preziosissima: tre punti conquistati con un’Atalanta competitiva, che hanno consolidato il quarto posto e confermato il rilancio bianconero nel rush finale. Spalletti, subentrato in corso d’anno, sta gradualmente costruendo un’identità tattica più riconoscibile, pur con le difficoltà legate a una rosa non completamente plasmata sulle sue idee.

Con 60 punti, la Juve è quarta, a due lunghezze dal Como quinto e con Roma e Atalanta a tre punti di distanza rispettivamente. Il calendario ancora da giocare è impegnativo ma alla portata: per blindare la Champions, Spalletti può fare affidamento sul ritorno di Weston McKennie dopo la squalifica, mentre restano fuori Adzic, Cabal, Arkadiusz Milik, Wojciech Perin e Dusan Vlahovic. Il grande dubbio è sulla presenza di Kenan Yildiz, alle prese con un problema al ginocchio: il turco dovrebbe stringere i denti per esserci.

Il Bologna di Italiano, dall’altra parte, arriva all’Allianz Stadium dopo una settimana intensissima. Giovedì sera i felsinei giocavano a Birmingham il ritorno dei quarti di Europa League contro l’Aston Villa, gara partita in salita dopo il pesante 1-3 subito nell’andata. A prescindere dal risultato europeo, Italiano dovrà necessariamente gestire le energie della rosa in vista di Torino.

Il tecnico felsineo ritrova dalla squalifica Lewis Ferguson, anche se potrebbe inizialmente mantenerlo in panchina per dosare il minutaggio. Indisponibili il portiere Skorupski, Dominguez, Lykogiannis e Thijs Dallinga. La squadra rossoblù, pur a -6 dal quarto posto, ha una partita in meno e sta provando ad agganciare l’Europa League attraverso il campionato, con Bologna ormai in alternativa tra Conference League e, se rimane in corsa, Europa League.

I precedenti tra Juventus e Bologna

Il bilancio storico tra le due squadre in Serie A è nettamente favorevole ai bianconeri. La Juventus domina gli scontri diretti con decine di vittorie nelle storiche sfide. Nelle ultime cinque sfide di Serie A, le due squadre avevano pareggiato tutte le volte (tre 1-1 nel parziale), ma la striscia si è interrotta nel girone di andata.

Il confronto di andata, giocato al Dall’Ara il 14 dicembre 2025 in occasione della 15ª giornata, si era risolto con una vittoria per 1-0 della Juventus, firmata dal colombiano Juan Cabal in un match combattuto. Un successo importante per i bianconeri all’inizio della parentesi Spalletti, che aveva dato fiducia alla squadra in un momento delicato.

Le probabili formazioni

Juventus, Spalletti con il suo 4-2-3-1

Il tecnico toscano dovrebbe confermare il 4-2-3-1 che ha portato ai tre punti a Bergamo. Tra i pali Michele Di Gregorio, difesa a quattro con Kalulu e Cambiaso terzini, la coppia centrale Bremer-Kelly (Kelly in ballottaggio con Federico Gatti).

In mediana Khéphren Thuram e Manuel Locatelli, con Weston McKennie tornato dalla squalifica nella posizione di trequartista centrale. Sugli esterni della trequarti Conceicao a destra e Boga (in ballottaggio con Jonathan David) a sinistra. In attacco unico riferimento Kenan Yildiz, che stringerà i denti nonostante un problema al ginocchio.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Boga; Yildiz. Allenatore: Luciano Spalletti.

Bologna, Italiano riparte dal 4-3-3

Castro del Bologna (Depositphotos)

Il tecnico toscano dovrebbe ripartire dal 4-3-3 di riferimento, pur con rotazioni obbligate dopo l’impegno di Europa League. Tra i pali Ravaglia (con Skorupski infortunato), difesa a quattro con Joao Mario e Miranda terzini, la coppia centrale Heggem-Lucumí (Lucumí in ballottaggio con Vitik).

A centrocampo Remo Freuler in regia, affiancato da Nikola Moro (che potrebbe lasciare spazio a Ferguson al rientro dalla squalifica) e Simon Sohm. Nel tridente offensivo Riccardo Orsolini a destra, Castro punta centrale e Nicolò Cambiaghi a sinistra (concorrenza con Rowe).

Bologna (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumí, Miranda; Freuler, Moro, Sohm; Orsolini, Castro, Cambiaghi. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Diffidati, squalificati e indisponibili

La Juventus non ha squalificati e recupera Weston McKennie dopo il turno di stop. Indisponibili Nemanja Adzic, Juan Cabal, Arkadiusz Milik, Wojciech Perin e Dusan Vlahovic. Il problema maggiore rimane quello di Yildiz, che dovrebbe comunque stringere i denti per esserci dal primo minuto.

Il Bologna non ha squalificati e recupera Lewis Ferguson dopo il turno di stop, anche se potrebbe inizialmente partire dalla panchina dopo lo sforzo di Birmingham. Indisponibili Lukasz Skorupski, Nicolas Dominguez, Charalampos Lykogiannis e Thijs Dallinga.

Dove vedere Juventus-Bologna in TV e in streaming

Juventus-Bologna sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, con collegamento a partire dalle 20:15. Il match è visibile su smart TV compatibili, app DAZN su decoder Sky Q, TimVision Box, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick, oltre che in streaming su computer, smartphone e tablet via app o browser.

Telecronaca affidata al team DAZN, con analisi pre e post partita. Calcio d’inizio fissato per le ore 20:45 di domenica 19 aprile 2026.

Stadio, arbitro e curiosità

Si gioca all’Allianz Stadium di Torino, impianto di proprietà della Juventus da oltre 41.000 posti che dal 2011 è la casa dei bianconeri. È uno degli stadi più moderni d’Europa e, in occasione delle partite serali di grande richiamo, si trasforma in una vera arena europea.

Tra le curiosità statistiche, il Bologna è rimasto imbattuto in 19 delle ultime 20 sfide contro il Lecce ma contro la Juventus il bilancio è nettamente diverso: la Vecchia Signora è storicamente una delle squadre che rispondenzialmente dà più problemi al Bologna. Italiano, che l’anno scorso aveva portato i rossoblù in Champions League, cerca la riconferma del livello europeo attraverso il campionato. Sotto il cielo di Torino, le certezze incrociano i sogni.

Il pronostico

La Juventus parte favorita nelle quote, forte del fattore campo e della condizione migliore rispetto al Bologna reduce da novanta minuti in Inghilterra. Ma il Bologna ha qualità per giocarsela: la squadra di Italiano ha un’identità chiara e ha spesso messo in difficoltà le grandi in stagione, pur subendo diverse sconfitte pesanti.

La chiave tattica sarà la gestione del possesso: se la Juventus riuscirà a palleggiare con Locatelli e Thuram senza subire il pressing alto del Bologna, avrà modo di colpire con Conceicao e Yildiz. Dall’altra parte, Italiano ha costruito una squadra che pressa alta e aggredisce: se il Bologna riuscirà a far perdere palla ai bianconeri nella propria trequarti, potrà ribaltare il pronostico.

Una partita da non perdere per tutti gli appassionati di calcio italiano. Appuntamento per domenica 19 aprile alle 20:45, con diretta DAZN.