Italia fuori dal Mondiale: demeriti, sfortuna e gol sbagliati a Zenica

La notte di Zenica non si presta a letture semplici. L’Italia è uscita dal Mondiale in un modo che mescola colpe proprie, sfortuna arbitrale e occasioni sprecate in un cocktail velenoso impossibile da scomporre in un’unica causa. Sarebbe disonesto scaricare tutto su Turpin, così come sarebbe ingiusto ignorare che gli azzurri hanno giocato 80 minuti in dieci per decisioni quantomeno discutibili. La verità, come spesso accade nel calcio, sta nel mezzo. Proviamo a separare i tre piani: cosa l’Italia ha sbagliato, cosa non dipendeva da lei, e cosa avrebbe potuto fare per evitare di arrivare ai rigori.

Turpin (Depositphotos)

I demeriti: gli errori che l’Italia si porta a casa

Il primo e più evidente è il fallo di Bastoni al 42′. L’espulsione ha condizionato l’intera partita, ma il fallo in sé è un errore del giocatore. Memic era lanciato in profondità e Bastoni ha scelto l’intervento in scivolata da ultimo uomo, una decisione istintiva che in una partita di questo peso non puoi permetterti. Un difensore della sua esperienza — titolare all’Inter in Champions League, oltre 30 presenze in Nazionale — sa che in quella situazione deve accompagnare la corsa dell’avversario, temporeggiare, costringerlo a rallentare o allargarsi, non buttarsi in scivolata rischiando il rosso. Turpin ha applicato il regolamento: fallo da ultimo uomo che nega una chiara occasione da gol. Il VAR ha confermato. Il problema non è l’arbitro, è la scelta del giocatore.

Il secondo demerito riguarda le occasioni sprecate. L’Italia ha avuto almeno quattro palle-gol nitide per chiudere la partita e non ne ha sfruttata nessuna. Kean al 60′ ha avuto la più clamorosa: intercetto a centrocampo, corsa solitaria verso la porta con il solo Vasilj davanti, destro che finisce alto sopra la traversa. Un attaccante che gioca in Serie A e che aveva già segnato il gol del vantaggio non può sbagliare quel tiro. Se quel pallone entra, l’Italia va al Mondiale con mezz’ora di anticipo.

Poi c’è Dimarco, che si è divorato un gol a porta praticamente vuota nella ripresa. E Pio Esposito, che appena entrato al 71′ ha sparato alto da buona posizione al 74′. Sono errori che in una partita normale si dimenticano in fretta. In una partita che vale il Mondiale, restano impressi per sempre. L’Italia ha prodotto gioco sufficiente anche in dieci, ha avuto le occasioni per il 2-0, e le ha sprecate tutte. Questo è un demerito che non può essere attribuito a nessun arbitro.

C’è poi una questione tattica. Gattuso ha gestito bene l’emergenza dopo il rosso, togliendo Retegui per Gatti e passando a un assetto più difensivo. Ma la domanda è se la squadra, una volta ritrovato il pallone nella ripresa, abbia fatto abbastanza per cercare il raddoppio nei momenti in cui la Bosnia si scopriva. Le ripartenze c’erano, lo spazio pure: è mancata la cattiveria nell’ultimo passaggio, la lucidità nel momento decisivo. Un problema che l’Italia si porta dietro da anni.

La sfortuna: cosa non dipendeva dagli azzurri

Il capitolo sfortuna, in questa partita, si intreccia pesantemente con quello dell’arbitraggio. Parliamo di episodi concreti, non di sensazioni.

Il gol del pareggio al 79′ è il primo elemento. Il replay trasmesso dalla Rai mostra un tocco di braccio di Dzeko sulla spizzata di testa prima che Tabakovic segni da due passi. Se il VAR avesse rilevato l’irregolarità e annullato il gol, l’Italia avrebbe mantenuto il vantaggio dell’1-0 in un momento in cui la Bosnia stava esaurendo la spinta. Con ogni probabilità, gli azzurri avrebbero portato a casa il risultato nei restanti 11 minuti più recupero. Un episodio che da solo avrebbe potuto cambiare l’esito della serata.

Il secondo episodio è il mancato rosso a Muharemović al 102′. Tonali aveva lanciato Palestra in verticale, il difensore bosniaco lo ha steso al limite dell’area in una dinamica sovrapponibile a quella del fallo di Bastoni su Memic. Ma Turpin ha estratto solo il giallo, sostenendo, dopo il silent check del VAR, che Burnic poteva coprire. Una valutazione opinabile che ha negato all’Italia la possibilità di giocare alla pari negli ultimi minuti dei supplementari. Se Muharemović fosse stato espulso, la Bosnia sarebbe rimasta in dieci e l’inerzia della partita sarebbe cambiata radicalmente.

Il terzo episodio è il tocco di mano dello stesso Muharemović nel secondo tempo supplementare, quando ha respinto con il braccio da terra un tiro di Esposito. Nessun fischio, nessun check VAR. Se fosse stato assegnato il rigore, l’Italia avrebbe avuto la possibilità di segnare il 2-1 a pochi minuti dalla fine dei supplementari.

Tre episodi, tre potenziali svolte ignorate. Non si può parlare di complotto, ma è legittimo parlare di una serata in cui ogni decisione dubbia è andata nella stessa direzione. E in una partita da dentro o fuori, basta un singolo episodio per cambiare la storia. Qui ce ne sono stati tre.

Cosa si sarebbe potuto fare per chiudere prima la partita

La domanda più dolorosa è anche la più utile: poteva l’Italia evitare di arrivare ai supplementari e ai rigori? La risposta è sì, e i momenti in cui poteva farlo sono identificabili con precisione.

Il primo tempo, prima dell’espulsione. Dal gol di Kean al 15′ fino al rosso a Bastoni al 42′, l’Italia ha avuto 27 minuti per raddoppiare giocando in undici contro una Bosnia che accusava il colpo del gol subito. Il possesso palla azzurro era al 61%, la Bosnia faticava a costruire. In quella finestra temporale, l’Italia doveva spingere con più convinzione per cercare il 2-0 che avrebbe reso l’espulsione molto meno determinante. Retegui ha avuto un tiro centrale parato da Vasilj, ma nel complesso la manovra offensiva è stata troppo prudente. Gattuso avrebbe potuto chiedere di più in quei minuti, alzando il baricentro e sfruttando la superiorità tecnica.

Il contropiede di Kean al 60′. È il momento chiave della partita. L’attaccante si ritrova palla al piede lanciato verso la porta avversaria con ampi spazi. In quella situazione, un attaccante di livello internazionale deve segnare. Non c’è scusa tattica, non c’è alibi di stanchezza: è una palla-gol limpida, creata dal nulla in una fase in cui la Bosnia stava spingendo. Il 2-0 in quel momento avrebbe chiuso la partita. Kean ha sparato alto, e quel pallone diventa il simbolo di una serata in cui la qualità tecnica nei momenti decisivi è mancata.

Il gol divorato da Dimarco. Nella confusione del secondo tempo, con la Bosnia sbilanciata in avanti, si è creato uno spazio enorme sulla sinistra. Dimarco si è ritrovato solo in area di rigore con la possibilità di chiudere la partita, ma non è riuscito a finalizzare. Un altro momento in cui il 2-0 era alla portata e non è arrivato.

I supplementari e le occasioni di Esposito. Anche in inferiorità numerica, l’Italia ha creato almeno due occasioni importanti. La testata di Esposito al 106′ respinta da Vasilj e il tiro in caduta al 107′ deviato in angolo. Due situazioni in cui, con un pizzico di fortuna o di precisione in più, il gol sarebbe arrivato. E poi il tiro respinto con il braccio da Muharemović: se l’arbitro avesse fischiato il rigore, quella sarebbe stata l’ultima occasione per chiudere la partita prima della lotteria.

In totale, l’Italia ha avuto almeno cinque occasioni nitide per segnare il secondo gol. Nessuna è stata convertita. Quando sprechi così tanto, ti esponi alla legge del calcio: chi non segna, prima o poi subisce. E al 79′ l’Italia ha subito, su un gol che probabilmente non avrebbe dovuto essere convalidato.

Il peso dei rigori: la preparazione e il fattore psicologico

Arrivati ai rigori dopo 120 minuti di fatica fisica e mentale, con 80 minuti giocati in inferiorità numerica, l’Italia partiva già svantaggiata. La stanchezza non è solo nelle gambe: è nella testa, nella capacità di concentrazione, nella lucidità di calciare un pallone che vale un Mondiale.

La scelta dei rigoristi è un altro punto su cui riflettere. Pio Esposito, ventenne con pochissima esperienza internazionale, si è ritrovato a calciare un rigore che valeva la qualificazione. Un ragazzo che fino a pochi mesi fa giocava in prestito e che stasera ha dovuto sopportare il peso di un Mondiale sulle spalle. La domanda è se non ci fossero alternative più esperte in campo in quel momento: Cristante, Frattesi, Spinazzola erano tutti disponibili. La preparazione ai rigori è un aspetto che Gattuso dovrà analizzare con la massima onestà.

Tonali, l’unico azzurro a segnare dal dischetto con la freddezza di chi ha i nervi saldi, ha mostrato cosa significa avere personalità in quei momenti. Ma non può bastare un solo rigorista freddo quando dall’altra parte la Bosnia, che ai rigori aveva già eliminato il Galles cinque giorni prima, si presentava con la sicurezza di chi sa cosa significa vincere dagli undici metri.

Il verdetto finale: un mix letale

L’Italia è uscita dal Mondiale per una combinazione di fattori che, presi singolarmente, sarebbero stati superabili: un’espulsione evitabile, un arbitraggio a senso unico, occasioni da gol sprecate, e una lotteria dei rigori persa. Ma quando tutti questi elementi si sommano nella stessa partita, il risultato diventa inevitabile.

La responsabilità maggiore è dell’Italia stessa, per le occasioni non sfruttate quando il 2-0 era alla portata. La sfortuna arbitrale ha inciso in maniera pesante, rendendo un compito già difficile quasi impossibile. E la mancanza di freddezza nei momenti chiave — dal tiro di Kean al 60′ fino al rigore di Esposito — racconta di una Nazionale che, nei momenti che contano davvero, non riesce ancora a trovare la sicurezza necessaria.

Dodici anni senza Mondiale. E stasera, per la prima volta, la sensazione netta che il Mondiale era davvero alla portata. Il che rende la sconfitta, se possibile, ancora più amara.