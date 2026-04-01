Italia eliminata dal Mondiale: Gattuso resta? Ripescaggio? Gli scenari

L’Italia è fuori dal Mondiale per la terza volta consecutiva. La sconfitta ai rigori contro la Bosnia a Zenica chiude nel modo più doloroso possibile il percorso degli azzurri verso la Coppa del Mondo 2026. E adesso? Le domande si accumulano: Gattuso resta? Esiste una possibilità di ripescaggio? Cosa succede al calcio italiano? La notte di Zenica apre scenari che vanno ben oltre una singola partita.

Gattuso: dimissioni o conferma?

Alla vigilia il ct era stato chiaro: “Se le cose andranno male, mi assumo le mie responsabilità”. Non ha parlato esplicitamente di dimissioni, ma la storia recente della Nazionale insegna che dopo ogni eliminazione dai playoff è cambiato il commissario tecnico. Ventura fu esonerato dopo la Svezia nel 2017. Mancini resistette dopo la Macedonia del Nord ma si dimise un anno dopo. Spalletti lasciò la panchina dopo il deludente Europeo 2024 e la mancata qualificazione diretta al Mondiale.

Il bilancio di Gattuso, numeri alla mano, è il migliore tra tutti i ct post-2014: sei vittorie in sette partite prima di Zenica, un record nella storia della Nazionale. L’eliminazione è arrivata per una combinazione di un’espulsione, decisioni arbitrali discutibili e una lotteria dei rigori. Ma i numeri, nel calcio, contano fino a un certo punto: il risultato è che l’Italia non va al Mondiale, e la FIGC dovrà decidere se ripartire da Gattuso o voltare ancora pagina.

L’ipotesi ripescaggio: l’Iran e la porta socchiusa

Nelle settimane precedenti alla finale si era parlato di una possibilità, per quanto remota, di ripescaggio legata alla situazione dell’Iran. La nazionale iraniana, qualificata al Mondiale, avrebbe potuto ritirarsi per questioni geopolitiche legate alla sede del torneo negli Stati Uniti. In caso di rinuncia, la FIFA avrebbe avuto la facoltà discrezionale di ripescare una delle squadre eliminate.

Alla vigilia di Bosnia-Italia, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha però chiuso la porta: “L’Iran sarà al Mondiale, nelle sedi previste”, ha dichiarato a margine di un’amichevole in Turchia. La strada del ripescaggio, già di per sé estremamente improbabile, appare ora sostanzialmente chiusa. L’Italia dovrà accettare l’eliminazione e guardare avanti.

Il futuro della Nazionale: quali prospettive?

Il prossimo appuntamento ufficiale per l’Italia sarà la Nations League 2026-2027, che inizierà in autunno. Poi il lungo cammino verso i Mondiali 2030, che si disputeranno tra Spagna, Portogallo e Marocco (con tre partite inaugurali in Sudamerica). L’Italia dovrà affrontare un nuovo ciclo di qualificazione con la consapevolezza che il format a 48 squadre, già in vigore per il 2026, rende paradossalmente ancora più clamorosa l’esclusione: con 16 posti europei disponibili, non riuscire a entrare tra le prime 16 del continente è un fallimento difficile da giustificare.

La generazione attuale — Barella (29 anni), Tonali (26), Donnarumma (27), Bastoni (27), Calafiori (24), Kean (26) — sarà ancora nel pieno della carriera per il 2030. Ma la domanda è se questi giocatori, che non hanno mai disputato un Mondiale, riusciranno a portare il peso psicologico di tre eliminazioni consecutive. Il trauma si accumula, e a Zenica si è visto: l’Italia ha giocato con la paura addosso per larghi tratti della partita, incapace di gestire la pressione nei momenti decisivi.

La FIGC e le responsabilità del sistema

L’eliminazione rilancia il dibattito sulla governance del calcio italiano. I settori giovanili, la formazione dei talenti, il rapporto tra club e Nazionale, la competitività della Serie A a livello europeo: sono tutti temi che tornano ciclicamente dopo ogni fallimento e che altrettanto ciclicamente vengono dimenticati quando l’emergenza passa. Questa volta, però, la dimensione del fallimento — tre Mondiali di fila — rende impossibile rimandare ancora una riflessione seria.

Il calcio italiano vale 18 milioni di euro solo in premi FIFA per la partecipazione al Mondiale, senza contare i ricavi da sponsor, diritti tv e merchandising. Restare fuori per la terza volta significa rinunciare a una vetrina globale che ogni altra grande nazione calcistica considera scontata. Francia, Germania, Spagna, Inghilterra, Brasile, Argentina: nessuna di queste nazionali ha mai saltato tre Mondiali consecutivi. L’Italia, quattro volte campione del mondo, sì.