A San Siro va in scena il secondo anticipo della 33ª giornata di Serie A, con due squadre separate da oltre quaranta punti in classifica ma con in palio obiettivi di pari intensità, ciascuno nel proprio universo. L’Inter di Cristian Chivu, reduce dalla rimonta folle di Como (4-3), arriva al Meazza con un vantaggio di nove punti sul Napoli secondo e l’occasione di avvicinare ulteriormente la ventunesima stella. Il Cagliari di Fabio Pisacane, dall’altra parte, si presenta con i tre punti appena conquistati contro la Cremonese e la consapevolezza che la salvezza matematica è ancora da sigillare. Calcio d’inizio venerdì 17 aprile 2026 alle ore 20:45, diretta DAZN in esclusiva.

Sulla carta il pronostico sembra chiuso, ma il Cagliari a San Siro ha spesso fatto prestazioni di sostanza, e le assenze nerazzurre non sono affatto trascurabili: Chivu dovrà fare a meno di Lautaro Martínez, di Bisseck e dello squalificato Sučić, oltre a dover gestire le energie in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia.

Il momento delle due squadre

L’Inter arriva all’appuntamento nel miglior momento stagionale. La vittoria 4-3 in rimonta al Sinigaglia, nella sfida col Como di domenica scorsa, vale molto più dei tre punti: doppio vantaggio lariano con Valle e Nico Paz, poi la reazione d’orgoglio con le doppiette di Thuram e Dumfries, capaci di ribaltare la partita tra il 45’ e il 77’. Inutile il rigore finale di Da Cunha: l’Inter porta a casa un successo pesantissimo e si conferma squadra con una capacità di reazione fuori dal comune.

I nerazzurri, con 78 punti e sei giornate ancora da giocare, hanno un margine di nove punti sul Napoli (69) e di dodici sul Milan, con la matematica del 21° scudetto ormai alla portata di uno scontro favorevole. Ma Chivu, nel post-partita di Como, ha ribadito la massima cautela: “Finché non è matematica, non si canta vittoria”, ha sintetizzato Thuram, autore del decimo gol in campionato. Il francese in stagione ha toccato quota 14 reti complessive tra campionato e coppe, mentre Dumfries con la sua prima doppietta in Serie A è salito a venti gol dall’arrivo a Milano, secondo solo a Dimarco tra i difensori del torneo nel periodo.

Il Cagliari di Pisacane, invece, ha vissuto un momento molto complicato prima della scossa contro la Cremonese. I sardi, reduci da quattro sconfitte consecutive, nell’ultimo turno si sono imposti 1-0 all’Unipol Domus grazie al colpo di testa decisivo di Sebastiano Esposito, ritornando a respirare in classifica. Il successo ha portato i rossoblù a 33 punti, con un margine di sei lunghezze sulla zona retrocessione, ma la matematica salvezza è ancora tutta da scrivere.

L’ex difensore del Cagliari, oggi allenatore dei rossoblù, ha trasmesso alla squadra una fisionomia pragmatica e organizzata, puntando su blocchi di gioco compatti e ripartenze veloci. A disposizione un attacco che ha trovato in Sebastiano Esposito (fratello del nerazzurro Pio) un terminale in grande forma, con tre gol e un assist nelle ultime cinque presenze.

I precedenti tra Inter e Cagliari

Il bilancio storico tra le due squadre è nettamente favorevole ai nerazzurri. L’Inter è rimasta imbattuta in 14 delle ultime 15 sfide contro il Cagliari in Serie A, con 12 vittorie e 2 pareggi. L’unico successo dei sardi nel parziale risale al 1° marzo 2019, quando un Cagliari allenato da Rolando Maran si impose 2-1 all’Unipol Domus: da quel giorno, solo amarezze per gli isolani.

Il confronto di andata di questa stagione si è giocato all’Unipol Domus il 27 settembre 2025, in occasione della 5ª giornata. Finì Cagliari-Inter 0-2, con i nerazzurri che sbloccarono la partita al 9’ grazie a Lautaro Martínez e chiusero i conti all’82’ con il primo gol in Serie A di Francesco Pio Esposito, servito magistralmente da Dimarco. Proprio il Toro, che questa volta non sarà della partita per infortunio, resta la bestia nera del Cagliari: 11 gol in 11 sfide di Serie A, con marcatura in tutte le ultime cinque apparizioni contro i sardi, un record personale assoluto contro un singolo avversario nel torneo.

Le statistiche dicono anche che l’Inter ha vinto otto delle ultime nove trasferte contro il Cagliari e ha conquistato le ultime cinque di fila, mantenendo la porta inviolata in due occasioni. In casa, al Meazza, il trend è ancora più marcato: i nerazzurri non perdono contro i rossoblù da oltre sei anni. Lo scorso 12 aprile 2025, al termine della precedente stagione, finì 3-1 per i milanesi con gol di Arnautović, Lautaro e Bisseck.

Le probabili formazioni

Inter, Chivu conferma il blocco di Como

Il tecnico nerazzurro deve gestire tre assenze pesanti. Petar Sučić è squalificato e salterà la gara; Yann Bisseck è fermo per una lesione alla coscia e non dovrebbe recuperare prima di fine aprile; Lautaro Martínez, il capitano, salterà l’appuntamento per una lesione muscolare che ne complica il rientro fino all’inizio di maggio. Chivu dovrebbe confermare in blocco l’undici che ha ribaltato il Como, anche in vista delle rotazioni necessarie per il ritorno della semifinale di Coppa Italia.

Davanti a Sommer, difesa a tre con Akanji, Acerbi e Bastoni: il ballottaggio Acerbi-De Vrij verrà sciolto solo nelle ultime ore, ma la fiducia del tecnico pende verso il veterano. A centrocampo, il quintetto classico con Dumfries e Dimarco sulle corsie esterne e il trio Barella-Çalhanoglu-Zielinski in mezzo, con il turco in cabina di regia. In attacco confermata la coppia Thuram-Pio Esposito, dopo le prove maiuscole delle ultime uscite.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

Cagliari, Pisacane si affida a Sebastiano Esposito

Il Cagliari si presenta a San Siro senza squalificati, ma con una lista indisponibili che pesa in mediana e in attacco: Felici, Idrissi, Pavoletti e soprattutto Luca Mazzitelli, uscito per un problema al polpaccio nel match con la Cremonese e atteso di rientro non prima di fine aprile.

Pisacane dovrebbe confermare un 4-3-3 con qualche opzione tattica sul 4-4-2. Tra i pali Elia Caprile, in difesa la linea a quattro con Palestra a destra, la coppia centrale Mina-Rodríguez e Adam Obert a sinistra, con Zé Pedro che si gioca una maglia da titolare. A centrocampo Deiola, Gianluca Gaetano e il ballottaggio Adopo-Folorunsho. Nel tridente offensivo spazio a Sebastiano Esposito, in grande condizione, con Borrelli (in ballottaggio con Kiliçsoy) come riferimento centrale e l’ex Atalanta Palestra che può agire anche da esterno alto.

Cagliari (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Folorunsho, Gaetano, Deiola; Palestra, Borrelli, S. Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane.

Diffidati, squalificati e indisponibili

Sul fronte Inter, come anticipato, lo squalificato è Petar Sučić, fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Indisponibili per infortunio Yann Aurel Bisseck (lesione alla coscia, rientro previsto per fine aprile) e Lautaro Martínez (lesione muscolare, rientro atteso per inizio maggio). Chivu dovrà inoltre gestire con attenzione le energie degli elementi impegnati sia in campionato sia nel doppio turno europeo e di Coppa Italia.

Il Cagliari non ha squalificati, ma presenta una lista di indisponibili che pesa. Oltre al già citato Mazzitelli, out anche Andrea Felici, Idrissi e Leonardo Pavoletti, tutti alle prese con problemi fisici di varia natura. Da monitorare nelle ultime 24 ore le condizioni di Adopo e la gestione dei minutaggi dei più utilizzati, visto il tour de force delle ultime giornate.

Dove vedere Inter-Cagliari in TV e in streaming

Inter-Cagliari sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, piattaforma detentrice dei diritti sull’intera stagione di Serie A Enilive 2025/2026. La gara è visibile su smart TV compatibili, app DAZN sul decoder Sky Q, su TimVision Box e su console come PlayStation e Xbox. Possibile anche lo streaming via browser su computer e tramite app per smartphone e tablet.

Gli abbonati Sky possono attivare l’app DAZN direttamente dal decoder Sky Q: la configurazione va effettuata dalla sezione “Il mio account” dell’applicazione. In questo caso il match non sarà disponibile su Sky Sport o NOW, diversamente da altre partite di giornata per cui è prevista la doppia distribuzione. Il collegamento pre-partita inizierà intorno alle 20:15, con analisi, formazioni ufficiali e interviste a bordocampo.

Calcio d’inizio fissato per le ore 20:45 di venerdì 17 aprile 2026, con telecronaca affidata al team DAZN.

Stadio, arbitro e curiosità

Si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza – San Siro di Milano, impianto da oltre 75.000 posti che ospita sia l’Inter sia il Milan. Il Meazza sta vivendo un periodo storico particolare: a pochi mesi dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, alcune giornate di campionato sono state riprogrammate proprio per consentire le operazioni tecniche legate all’evento a cinque cerchi. Il venerdì di Inter-Cagliari è uno di questi anticipi disposti al venerdì per via delle modifiche al calendario del CIO.

Tra le curiosità statistiche più significative, c’è la serie aperta dell’Inter contro il Cagliari: come anticipato, 14 risultati utili nelle ultime 15 sfide, con l’imbattibilità al Meazza che dura da oltre sei anni. Altro dato da tenere d’occhio: Francesco Pio Esposito, che proprio contro il Cagliari aveva realizzato il suo primo gol in Serie A al ritorno dell’andata, è uno dei più giovani italiani a raggiungere quota cinque reti in campionato, preceduto solo da Cesare Casadei, gol simbolo di una generazione in crescita dentro il campionato italiano.

Sul fronte rossoblù, da segnalare il momento positivo di Sebastiano Esposito, autore di quattro partecipazioni al gol nelle ultime cinque giornate, e di Marco Palestra, esterno classe 2005 prelevato in estate dall’Atalanta che sta trovando spazio anche da titolare nel tridente offensivo.

Il pronostico

L’Inter è favoritissima nelle quote dei principali bookmaker: la vittoria dei nerazzurri si assesta tra 1,20 e 1,25, con il pareggio oltre il 6,00 e il successo del Cagliari ben al di sopra del 10,00. Ma i numeri, si sa, non raccontano mai tutta la storia: il Cagliari visto contro la Cremonese ha recuperato fiducia e compattezza, e a San Siro ha spesso fornito prestazioni superiori al ruolino di marcia atteso.

La chiave tattica sarà la gestione del palleggio nerazzurro tra le linee: se Barella e Çalhanoglu troveranno spazi per imbucare verso la coppia Thuram-Pio Esposito, sarà difficile contenere la qualità meneghina. Dall’altra parte, il Cagliari dovrà sfruttare le proprie armi sulle ripartenze, con Palestra e Sebastiano Esposito a cercare la profondità contro una difesa, quella nerazzurra, che in questo campionato ha concesso qualcosa più del previsto, soprattutto nelle ripartenze avversarie.

Per Chivu l’occasione è troppo ghiotta per essere sprecata: un’altra vittoria significherebbe avvicinare ulteriormente il traguardo del 21° scudetto e prepararsi al meglio al ritorno di Coppa Italia della prossima settimana. Per Pisacane, invece, ogni punto rubato al Meazza avrebbe il sapore dell’impresa e potrebbe valere la salvezza anticipata. L’appuntamento è per venerdì 17 aprile alle 20:45, con diretta DAZN.