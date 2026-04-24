Cosa succede nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 10? La settimana dal 27 al 30 aprile 2026 è una delle più intense della stagione, con una Odile destinata a scoprire la verità sul suo promesso sposo e una Greta sempre più pericolosa per i Guarnieri. La soap di Rai 1 va in onda dal lunedì al giovedì alle 16:10, mentre venerdì 1° maggio non è previsto alcun episodio per via della Festa dei Lavoratori.

Caterina ottiene giustizia al concorso ALMAT

La settimana si apre con una notizia positiva: Caterina riesce finalmente a dimostrare di essere stata truffata al concorso ALMAT. Grazie al sostegno di Fulvio e Valeria, la verità viene a galla e il bozzetto vincitore viene riconosciuto come suo. Una vittoria che non è solo personale ma anche un punto di svolta negli equilibri interni del Paradiso, perché mostra quanto la determinazione possa ribaltare situazioni che sembravano compromesse.

Delia tra Hollywood e Gianlorenzo: la scelta del cuore

Un altro dilemma centrale della settimana è quello di Delia. La giovane stilista è combattuta tra un’offerta professionale che potrebbe trasformare la sua carriera — un’opportunità a Hollywood — e il sentimento che la lega a Gianlorenzo Botteri. A darle la chiave di lettura è il piccolo Teo, che con uno sguardo innocente la aiuta a riconoscere dove stia davvero il suo cuore. Nel finale di settimana, Delia sembra aver fatto la sua scelta: Botteri.

Le Veneri e il regalo di nozze per Irene: Johnny è perplesso

Sul fronte più leggero, le Veneri sono alla ricerca del regalo di nozze perfetto per Irene. Johnny propone un’idea fuori dagli schemi, ma inizialmente non vuole nemmeno prendere parte all’organizzazione. Quando finalmente la sorpresa viene svelata, Irene resta profondamente commossa dal gesto delle colleghe. Un momento che ricorda quanto, nonostante le gelosie e le rivalità, Il Paradiso sia prima di tutto una grande famiglia.

Marta rivela la verità a Odile: le nozze con Ettore saltano

Il momento più forte della settimana è segnato da Marta, che decide di raccontare tutta la verità a Odile sul passato di Ettore. Odile, sconvolta, affronta il promesso sposo senza lasciargli spazio per giustificazioni. Lo scontro è diretto, carico di dolore e di rabbia. La giovane contessa prende una decisione drastica: annullare le nozze prima che sia troppo tardi.

Ettore, senza più nulla da difendere, parte per Londra promettendo di non cercarla mai più. Un addio definitivo che lascia Odile libera di guardare al futuro, ma segnata da una ferita profonda.

Il ritorno di Marcello verso Rosa e la guerra Adelaide-Greta

Mentre Odile chiude un capitolo, Marcello compie un gesto romantico nei confronti di Rosa, cercando di riavvicinarsi a lei dopo un periodo complicato. La giornalista, pur colpita, deve gestire anche un’altra novità importante: l’incontro con Colette Bernard, critica letteraria francese che, dopo aver letto alcuni capitoli inediti del suo libro, la incoraggia a continuare a scrivere. Tancredi, nel frattempo, capisce definitivamente che Rosa non ricambia i suoi sentimenti.

Il vero terremoto narrativo resta però quello tra Adelaide, Umberto e Greta. Adelaide e Umberto, convinti di essersi liberati dei Marchesi dopo la partenza di Ettore, si accorgono che la situazione è molto più complessa. Greta è tornata a Milano ed è determinata a tendere una trappola a Odile: contatta Villa Guarnieri per organizzare un incontro con la contessa. Nel frattempo, la giovane Marchesi riesce a mettere le mani sul testamento di Umberto, arma letale che cambia tutti gli equilibri. Adelaide, messa alle strette, decide di rivelare una verità importante ai suoi fratelli.

Quando va in onda Il Paradiso delle Signore e dove rivederlo

Il Paradiso delle Signore 10 va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Rai 1. Nella settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026 la soap si ferma venerdì 1° maggio per la Festa dei Lavoratori. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming gratuito su RaiPlay, in diretta e on demand.

Domande frequenti

A che ora va in onda Il Paradiso delle Signore?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Rai 1.

Il Paradiso delle Signore va in onda il 1° maggio 2026?

No, venerdì 1° maggio la soap non va in onda a causa della Festa dei Lavoratori. La programmazione riprende regolarmente lunedì 4 maggio.

Odile sposerà Ettore?

No, nelle puntate dal 27 al 30 aprile 2026 Odile scopre la verità sul passato di Ettore grazie a Marta e annulla le nozze prima del matrimonio.

Cosa fa Greta nelle puntate di questa settimana?

Greta Marchesi torna a Milano, riesce a mettere le mani sul testamento di Umberto e tenta di attirare Odile in una trappola contattando Villa Guarnieri.

Dove vedere Il Paradiso delle Signore in streaming?

Tutte le puntate de Il Paradiso delle Signore sono disponibili gratuitamente su RaiPlay, sia in diretta sia on demand dopo la messa in onda.