La decima stagione de Il Paradiso delle Signore si avvicina al suo finale di stagione con una settimana ad alta tensione, ricca di rivelazioni e scontri che coinvolgono praticamente tutti i protagonisti. Dal 20 al 24 aprile 2026 su Rai 1, alle 16:10, la soap italiana ambientata nella Milano degli anni Sessanta offre colpi di scena legati a segreti di famiglia sepolti da decenni, rivalità aziendali sempre più feroci, amori che fanno male e un concorso di moda che potrebbe cambiare le sorti di una giovane talentuosa. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su RaiPlay.

Matteo smaschera i Marchesi: sono i figli di Arturo

La rivelazione più esplosiva della settimana riguarda l’identità dei fratelli Marchesi. Matteo, nel tentativo di raccogliere prove contro di loro, si è introdotto nella loro abitazione — un gesto che gli è costato una notte in carcere. Ma ne è valsa la pena: l’informazione che porta con sé al momento del rilascio è agghiacciante. I Marchesi sono i figli di Arturo.

Appena liberato, Matteo corre ad Adelaide e Umberto per riferire tutto quello che ha scoperto. Adelaide rimane senza parole: la rivelazione cambia completamente le coordinate della battaglia in corso tra le famiglie e apre scenari che nessuno aveva previsto. Umberto, a sua volta, racconta tutto a Marta. La rete di alleanze e nemicizie all’interno del grande magazzino milanese si ridisegna di colpo.

Nel frattempo, Greta fa la sua mossa più audace: minaccia direttamente Adelaide. Un’escalation improvvisa e pericolosa che aggiunge un nuovo elemento di tensione alla già complicata situazione familiare e aziendale. Adelaide non è tipo da lasciarsi intimidire facilmente, ma la minaccia di Greta sembra avere una solidità che non si può ignorare.

Johnny e il dolore silenzioso per Irene

Sul fronte sentimentale, il cuore di Johnny continua a sanguinare in silenzio. Irene, ormai prossima alle nozze con Cesare, scopre i progetti di vita del ragazzo: vuole una vita libera, piena di avventure, lontana da ogni convenzione. La notizia la turba più di quanto voglia ammettere. Qualcosa in lei si muove, anche se la scelta di sposare Cesare sembra ormai definitiva e il percorso verso le nozze è già tracciato.

Le amiche di Irene sono in fermento per i preparativi del matrimonio, ma tra Cesare e Rebecca emerge una discussione accesa sulla gestione della vita di coppia dopo le nozze: chi decide cosa, come si organizza la quotidianità, dove si abiterà. Una disputa banale in apparenza, ma sintomatica di fragilità più profonde nel rapporto.

Johnny ascolta e osserva, soffrendo. Non riesce ad accettare l’idea delle nozze imminenti, non riesce a smettere di sperare in qualcosa che forse non arriverà mai. Il personaggio è uno dei più empatici della stagione, e il pubblico soffre con lui puntata dopo puntata.

Teo arriva a Milano: le nozze di Delia e Botteri rinviate

A complicare i piani di Delia e Botteri, già in procinto di annunciare ufficialmente le loro nozze, arriva a Milano Teo. La sua presenza inaspettata cambia le priorità della coppia e li costringe a rinviare l’annuncio tanto atteso. Una situazione che alimenta la curiosità del pubblico: chi è Teo e quale rapporto ha con Delia? La risposta potrebbe arrivare nelle prossime puntate.

Caterina e il concorso ALMAT: il sogno è vicino

Caterina vive giorni carichi di aspettative. La sua partecipazione al concorso dell’Accademia Lombarda Moda e Arti Tessili è ormai imminente, e nell’ambiente del Paradiso la sua vittoria viene data quasi per certa. La ragazza inizia a fantasticare di comparire sulla copertina del Paradiso Donna, un sogno che sembra finalmente a portata di mano.

Il percorso non è stato facile: i consigli di Valeria, non sempre condivisi da Fulvio, hanno alimentato discussioni e incomprensioni. Il padre di Caterina ha invece sostenuto la figlia con convinzione, scegliendo di fidarsi del suo istinto. Adesso la parola passa ai giudici del concorso.

Mimmo e Agata: il telegramma che rimette tutto in discussione

Il riavvicinamento tra Mimmo e Agata sembrava finalmente una realtà. Ma un telegramma inatteso dalla scuola di restauro di Firenze rimette tutto in discussione. La scelta che Agata ha fatto di restare al Paradiso rinunciando a Firenze non sembra ancora del tutto metabolizzata, né da lei né da Mimmo, che vede in quel telegramma il segno di un’incertezza che forse non si è mai risolta davvero.

Il futuro della loro storia rimane in bilico tra il cuore e la ragione, tra il desiderio di stare insieme e la consapevolezza che alcune scelte lasciano sempre qualcosa indietro. Il Paradiso delle Signore vi aspetta dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:10.