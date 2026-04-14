Diciamolo subito: riportare in vita una serie che il pubblico ha amato per dieci anni, dopo dodici di silenzio, è un’operazione che ha molte più probabilità di fallire che di riuscire. Eppure I Cesaroni – Il ritorno, debuttato ieri sera su Canale 5, riesce a fare qualcosa di raro nella fiction italiana: usare la nostalgia come punto di partenza senza rimanerci prigioniero. La settima stagione della saga della Garbatella non è un’operazione-revival fine a sé stessa, ma un tentativo — non sempre perfetto, ma sincero — di raccontare come cambiano le famiglie italiane quando il tempo passa davvero.

Amendola regista: una scommessa vinta a metà

Claudio Amendola firma per la prima volta la regia oltre a interpretare il suo Giulio Cesaroni. È una doppia scommessa che nei primi due episodi mostra luci e qualche ombra. Da una parte, la regia ha il pregio di non strafare: le inquadrature restano al servizio del racconto, i ritmi sono quelli della sit-com all’italiana senza cedere alla tentazione del cinema. Amendola conosce questi personaggi meglio di chiunque altro e si vede nella naturalezza con cui gestisce le scene corali, il vero marchio di fabbrica della serie.

Dall’altra, si nota una certa prudenza nella costruzione delle scene più drammatiche — come se la paura di tradire il tono leggero della serie impedisse di affondare il colpo quando la storia lo richiederebbe. Il risultato è un equilibrio fragile ma funzionante: ride e commuove, anche se non sempre con la stessa intensità.

L’ombra di Cesare: come la serie affronta la perdita di Antonello Fassari

Il vero convitato di pietra di questa settima stagione è Antonello Fassari, il Cesare Cesaroni che per sei stagioni ha tenuto insieme la famiglia con il suo carisma burbero e tenero allo stesso tempo. Fassari è scomparso nell’aprile 2025, a pochi giorni dall’inizio delle riprese, e la sua assenza pesa enormemente. La scelta degli sceneggiatori di non nasconderla ma di integrarla nella trama è rispettosa e coraggiosa: il vuoto di Cesare è presente in ogni scena familiare, nei silenzi di Giulio, nel modo in cui i personaggi evitano certe stanze della casa.

Amendola ha dichiarato che l’intero progetto è dedicato a Fassari e che il primo ciak porta il suo nome. Non è retorica: è una dichiarazione d’intenti che si percepisce nel tessuto della narrazione. I Cesaroni sono sempre stati una famiglia dove le assenze pesano quanto le presenze, e questa volta la metafora è diventata tragicamente reale.

Il cast tra ritorni e new entry: chi funziona e chi deve ancora convincere

Il nucleo storico tiene. Matteo Branciamore (Marco) è cresciuto col suo personaggio: non è più il ragazzo che sognava di fare il cantante, ma un produttore musicale e padre che porta sulle spalle il peso della famiglia allargata con una credibilità che sorprende. Niccolò Centioni (Rudi) conferma di essere il motore comico della serie, capace di strappare una risata con un’alzata di sopracciglia. Federico Russo (Mimmo), oggi insegnante di sostegno, ha forse il filone narrativo più interessante della stagione: il rapporto con Olmo, ragazzo neurodivergente, e con sua madre Ines promette sviluppi che vanno oltre la commedia.

Tra le new entry, Ricky Memphis (Carlo, padre di Virginia e consuocero di Giulio) è una scelta azzeccata: porta il giusto caos senza rubare la scena, con quella capacità tutta sua di essere fuori dagli schemi restando credibile. Lucia Ocone (Livia) è l’elemento più imprevedibile e potenzialmente il più divisivo: il suo personaggio eccentrico funziona a dosi calibrate, ma rischia di diventare macchiettistico se non ben gestito nelle prossime puntate. Marta Filippi (Virginia), che nella vita reale è compagna di Branciamore, convince come figura femminile nuova che cerca il suo spazio in una famiglia ingombrante.

Pesano le assenze. Elena Sofia Ricci e Max Tortora non tornano, e il vuoto si sente: la prima aveva dato alla serie una profondità emotiva che manca, il secondo un registro comico difficile da sostituire. Maurizio Mattioli (Augusto) è confermato e nelle prime puntate si intuisce che il suo personaggio avrà un ruolo chiave nella crisi della bottiglieria, anche se per ora resta in secondo piano.

La bottiglieria rischia di chiudere: metafora dell’Italia che cambia?

Il motore narrativo della stagione è chiaro fin dai primi minuti: la storica bottiglieria dei Cesaroni è in crisi economica e rischia di essere venduta all’asta, anche a causa delle manovre poco trasparenti di Augusto. È una scelta narrativa intelligente perché la bottiglieria non è solo un locale: è il luogo dell’identità di questa famiglia e, in senso più ampio, di un’idea di Roma popolare e autentica che sta scomparendo. La lotta per salvarla diventa la metafora di una generazione che cerca di tenere insieme le radici in un mondo che corre in un’altra direzione.

Il tono: tra risata e commozione, con qualche scivolone

I Cesaroni sono sempre stati questo: una commedia familiare italiana che ogni tanto ti sorprende con un momento di verità che ti stringe il cuore. La settima stagione mantiene questa formula ma la aggiorna, inserendo temi contemporanei — la neurodiversità, la famiglia allargata, la crisi economica dei piccoli esercenti — senza trasformarsi in un manifesto. Il ritorno della sigla storica è un colpo al cuore per chi è cresciuto con la serie, e funziona come dichiarazione: siamo noi, siamo tornati, siamo cambiati ma non troppo.

Qualche scivolone c’è: certi dialoghi suonano un po’ forzati nel tentativo di aggiornare il linguaggio, e alcune situazioni comiche ricalcano modelli già visti nelle stagioni precedenti. Ma sono peccati veniali per una serie che, nella sua essenza, continua a fare quello che sa fare meglio: raccontare l’Italia delle famiglie normali con affetto e senza cinismo.

I camei che non ti aspetti: Bonolis e Rovazzi alla Garbatella

Tra le sorprese annunciate dalla produzione, i camei di Paolo Bonolis (accompagnato dalle figlie Silvia e Adele) e Fabio Rovazzi nel corso della stagione. Se usati con intelligenza, le guest star possono essere un valore aggiunto senza diventare un espediente. Conoscendo il tono dei Cesaroni, c’è da scommettere che Bonolis alla Garbatella sarà una delle scene più divertenti dell’intera stagione.

Il verdetto: una serie che meritava di tornare, anche se non è perfetta

I Cesaroni – Il ritorno non è la serie perfetta e non pretende di esserlo. È però una serie onesta, che rispetta il suo pubblico storico senza inseguirlo con ammiccamenti, e che prova ad allargare il racconto a una nuova generazione di spettatori. Amendola regista tiene le redini con la sicurezza di chi conosce la materia, anche se ogni tanto la prudenza gli impedisce di osare. Il cast funziona, la trama della bottiglieria dà un centro gravitazionale solido, e l’ombra di Fassari aggiunge una profondità emotiva che le vecchie stagioni non avevano.

Se le prossime cinque puntate sapranno sviluppare i filoni aperti — Mimmo e la neurodiversità, il mistero di Augusto, il rapporto tra Giulio e Stefania — questa settima stagione potrebbe essere ricordata non come un’operazione nostalgia, ma come un vero secondo atto. E nella fiction italiana, dove i revival si contano a decine e i successi si contano sulle dita, questo è già un mezzo miracolo.

Voto: 7/10 — Un ritorno dignitoso e sentito, che ha il coraggio di guardare avanti anche quando il cuore tira indietro.

I Cesaroni – Il ritorno: quando vederlo e quante puntate sono

La serie va in onda ogni lunedì alle 21.20 su Canale 5, dal 13 aprile al 18 maggio 2026. Sono previste 6 puntate da 2 episodi ciascuna (12 episodi totali). È una coproduzione RTI-Publispei, prodotta da Verdiana Bixio, scritta da Giulio Calvani, Federico Favot e Francesca Primavera, diretta e interpretata da Claudio Amendola. Disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Amendola ha già dichiarato che è in fase di scrittura l’ottava stagione.

Domande frequenti

Quando va in onda I Cesaroni – Il ritorno?

Ogni lunedì alle 21.20 su Canale 5, dal 13 aprile al 18 maggio 2026.

Quante puntate ha la settima stagione?

6 puntate da 2 episodi ciascuna, per un totale di 12 episodi.

Elena Sofia Ricci torna nei Cesaroni?

No. Elena Sofia Ricci e Max Tortora non fanno parte del cast della settima stagione.

Chi sono le new entry del cast?

Ricky Memphis (Carlo), Lucia Ocone (Livia), Marta Filippi (Virginia) e Valentina Bivona (Marta, figlia di Marco tornata da New York).

Ci sarà un’ottava stagione?

Sì, Claudio Amendola ha confermato che la sceneggiatura dell’ottava stagione è già in fase di scrittura.