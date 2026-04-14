Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip stasera, martedì 14 aprile 2026, in prima serata su Canale 5. La Casa più spiata d’Italia è ormai un campo di battaglia: alleanze che si spezzano, rivalità che esplodono e un televoto eliminatorio che tiene con il fiato sospeso quattro concorrenti. Ilary Blasi guiderà la diretta affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare senza filtri gli scontri che hanno infiammato gli ultimi giorni.

Chi è al televoto: quattro donne in bilico, i sondaggi

Il televoto eliminatorio vede protagoniste quattro concorrenti: Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini e Blu Barbara Prezia. La meno votata dal pubblico dovrà lasciare definitivamente la Casa. Secondo i sondaggi online delle ultime ore, la situazione appare piuttosto chiara nelle prime posizioni ma apertissima in coda.

I dati di GF Forum Free (887 votanti) assegnano ad Adriana il ruolo di favorita con il 43,63% delle preferenze. Alessandra segue con il 23,11%, in una posizione di relativa sicurezza. La vera sfida per l’eliminazione si gioca tra Lucia (17,25%) e Blu (16,01%): un distacco minimo che rende impossibile fare previsioni certe. Numeri simili arrivano da Reality House (717 votanti): Adriana al 44%, Lucia al 20%, Alessandra e Blu appaiate al 18%. Tutto può ancora succedere fino all’ultimo voto.

Cosa è successo nell’ultima puntata: Mussolini-Volpe-Elia, un triangolo esplosivo

L’ottava puntata del 10 aprile ha offerto uno degli scontri più accesi di questa edizione. Il faccia a faccia tra Antonella Elia, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini ha raggiunto toni durissimi, con accuse reciproche che hanno portato Adriana alle lacrime in diretta. La Volpe ha rivelato di essere stanca delle dinamiche della Casa e si è lasciata andare a un lungo sfogo che ha diviso il pubblico. Il rapporto tra le tre appare ormai irrecuperabile, e stasera Ilary Blasi potrebbe riaprire il capitolo con nuovi sviluppi.

Il caso Renato e Lucia: dal bacio alla rottura, passando per il “tanga gate”

Uno dei temi più caldi della settimana è la rottura tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo. Dopo momenti di grande complicità e baci che avevano fatto sognare i fan, i due si sono allontanati definitivamente. A scatenare la crisi, il cosiddetto “tanga gate”: Blu Barbara Prezia ha regalato a Renato un suo slip, un gesto che ha mandato su tutte le furie Lucia e ha creato un putiferio nella Casa. Renato ha preso le distanze, esprimendo dubbi e critiche verso Lucia, che però appare ancora coinvolta emotivamente e intenzionata a recuperare il rapporto. Stasera il confronto potrebbe essere inevitabile.

L’amicizia speciale tra Antonella Elia e Marco Berry: attrazione o strategia?

Un altro filone narrativo che tiene banco nella Casa è il legame sempre più stretto tra Antonella Elia e Marco Berry. Quella che sembrava una semplice amicizia sta assumendo contorni più ambigui, al punto che diversi concorrenti hanno iniziato a parlare apertamente di un possibile interesse sentimentale. A complicare il quadro, una lite recente tra i due durante la quale Antonella avrebbe rivolto a Marco un commento offensivo sulla sua altezza, scatenando la reazione indignata del mago e illusionista. Stasera la Blasi potrebbe approfondire la questione, mettendo i due di fronte alla verità.

Nuovi ingressi in vista? I rumors su Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi

Nelle ultime ore si sono intensificate le voci su possibili nuovi ingressi nella Casa. I nomi che circolano con maggiore insistenza sono quelli di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, coppia storica dello spettacolo italiano già protagonista di una precedente edizione del reality. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma l’arrivo di nuovi concorrenti a metà percorso è una mossa classica del programma per riaccendere le dinamiche. Stasera potrebbe arrivare l’annuncio.

Dove vedere il Grande Fratello Vip stasera e come seguirlo

La puntata del GF Vip va in onda stasera alle 21.35 su Canale 5. È possibile seguirla anche in streaming su Mediaset Infinity. La diretta 24 ore su 24 dalla Casa è disponibile su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre), su La5 in alcune fasce orarie e in streaming su Mediaset Infinity. Le strisce quotidiane del daytime vanno in onda su Canale 5 (dal lunedì al sabato) e Italia 1 (dal lunedì al venerdì).

Domande frequenti

Chi è al televoto del GF Vip stasera 14 aprile?

Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini e Blu Barbara Prezia. La meno votata sarà eliminata.

Chi rischia di uscire dal GF Vip?

Secondo i sondaggi, Blu Barbara Prezia (16%) e Lucia Ilardo (17%) sono le più a rischio. Adriana Volpe appare la favorita del pubblico con oltre il 43%.

Chi conduce il Grande Fratello Vip 2026?

Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Quanti concorrenti sono rimasti nella Casa?

Dopo le eliminazioni di Dario, Giovanni, GionnyScandal (ritirato) e Ibiza Altea, nella Casa restano: Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Blu Barbara Prezia, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry, Paola Caruso, Raimondo Todaro, Raul Dumitras e Renato Biancardi.

Dove rivedere le puntate del GF Vip?

Tutte le puntate sono disponibili gratuitamente in replica su Mediaset Infinity.