La sesta puntata del Grande Fratello Vip 2026, andata in onda venerdì 3 aprile in prima serata su Canale 5, ha regalato al pubblico una delle serate più dense e turbolente dall’intera edizione. Condotta da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, la diretta ha messo insieme verdetti del televoto, liti furibonde tra concorrenti, un esperimento inedito con il monolocale e nuove nomination che promettono già scintille per la prossima puntata di martedì 7 aprile. Il reality prodotto da Endemol Shine Italy, partito il 17 marzo con un cast di volti noti del mondo dello spettacolo, continua a generare discussione dentro e fuori dalla Casa, anche se gli ascolti restano sotto osservazione da parte di Mediaset.

La serata si è aperta con il collegamento al monolocale, la nuova area della Casa dove Raimondo Todaro e Ibiza Altea avevano trascorso l’intera settimana in isolamento dopo essere finiti al televoto nella quinta puntata del 30 marzo. Un’esperienza che ha messo a dura prova entrambi i concorrenti, costretti a convivere in uno spazio ristretto e lontano dal gruppo.

Il verdetto del televoto: Todaro stravince, Ibiza va in nomination

Il momento più atteso della serata è arrivato quando Ilary Blasi ha comunicato l’esito del televoto ai due concorrenti, che non sapevano quale sarebbe stata la conseguenza del voto. Con un colpo di scena, la conduttrice ha svelato che il meno votato non sarebbe stato eliminato, ma sarebbe finito direttamente in nomination per la puntata successiva.

I numeri non hanno lasciato spazio a dubbi: Raimondo Todaro ha ottenuto il 76,34% delle preferenze, contro il 23,66% raccolto da Ibiza Altea. Un distacco nettissimo, superiore anche alle previsioni dei sondaggi online che nei giorni precedenti davano il ballerino in vantaggio con percentuali tra il 58% e il 62%.

Il verdetto ha portato con sé una decisione importante: Todaro, in qualità di vincitore, poteva scegliere se garantire l’immunità a tutti i concorrenti maschi della Casa oppure concederla a una sola donna. Ha optato per la seconda possibilità, puntando senza esitazioni su Francesca Manzini. “La mia immunità chiaramente va a Francesca perché mi è dispiaciuto che sta passando un periodo così. Siamo solo amici”, ha dichiarato il ballerino, ribadendo la natura del loro rapporto nonostante le continue voci su una possibile attrazione reciproca.

Guerra tra le donne: Caruso contro Manzini, Elia esplode

Il tema centrale della sesta puntata è stato senza dubbio il clima incandescente tra le concorrenti femminili. Il rapporto tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro continua a dividere la Casa: secondo Paola Caruso e Alessandra Mussolini, la loro amicizia sarebbe eccessiva e calcolata, con atteggiamenti studiati a tavolino prima ancora di entrare nella Casa.

Il confronto tra la Caruso e la Manzini è esploso nella prima parte della diretta. Paola ha lanciato un’accusa pesantissima: “Questa si venderebbe la madre per vincere”, sostenendo che il legame con Todaro fosse una strategia di gioco. Francesca ha reagito con forza: “Non vivo un gioco, io vivo qui”, ha detto rivolgendosi prima alla conduttrice e poi direttamente alla Caruso. La Mussolini ha rincarato la dose: “A noi piace parlare, lei arriva come un gufo ed è drammatica”.

La tensione non si è placata nemmeno durante le nomination. Antonella Elia si è ritrovata in minoranza nelle votazioni ed è esplosa in uno sfogo durissimo contro Paola Caruso: “Mi ha detto viscida schifosa… ti do un ceffone, non ti permettere”, ha gridato la showgirl, visibilmente provata. “Non ne posso più”, ha aggiunto con tono avvilito. Dallo studio, Ilary Blasi ha cercato di riportare la calma invitando le concorrenti ad abbassare i toni.

Dal canto suo, Selvaggia Lucarelli non ha risparmiato stoccate, accusando le donne della Casa di fare “una pessima figura” nel modo in cui trattano Ibiza. L’opinionista ha poi preso di mira Blu Prezia: “Come mai esisti solo nel ruolo della vittima?”. Buonamici ha aggiunto: “Blu, se sei uscita dal grigio lo devi a Ibiza”.

L’esperimento del monolocale e la vendetta di Raimondo e Ibiza

La puntata ha introdotto un meccanismo inedito. Raimondo Todaro e Ibiza Altea, reduci dalla settimana nel monolocale, hanno avuto la possibilità di vendicarsi dei concorrenti che li avevano nominati. Dalla Mystery Room, i due hanno scritto ciascuno un nome in una busta, scegliendo chi mandare in isolamento al loro posto.

Ibiza ha indicato Blu Prezia, mentre Raimondo ha scelto Paola Caruso. Le due concorrenti si sono così ritrovate confinate nel monolocale, lontane dal resto del gruppo, in un’esperienza che potrebbe cambiare gli equilibri delle prossime dinamiche.

Durante la settimana nel monolocale, Todaro e Ibiza si erano dati da fare per montare i mobili, lasciandosi andare a qualche confidenza. Il momento clou della loro convivenza è stato un tango eseguito al “Localino”, il piccolo locale della Casa, che ha suscitato il commento di Ilary Blasi: “Wow! Ho visto tanta chimica”. “Aridaie con ’sta chimica”, ha replicato ironicamente Todaro. L’esibizione ha vinto il voto social contro la performance delle donne in versione Spice Girls, e il premio per i vincitori sarà annunciato nei prossimi giorni.

La sorpresa per Raul Dumitras e il triangolo sentimentale

Tra gli altri momenti della serata, spazio all’emotività. Raul Dumitras ha ricevuto una sorpresa inaspettata che lo ha visibilmente commosso. Ma il concorrente si è ritrovato anche al centro di un intrigo sentimentale: secondo quanto emerso in puntata, una donna della Casa avrebbe attirato l’attenzione sia di Raul che di Renato Biancardi, il preferito della Casa, creando un triangolo che potrebbe riservare sviluppi nelle prossime settimane.

Momento di leggerezza è arrivato con il ritorno di Adriana Volpe, che nei giorni precedenti aveva dovuto lasciare temporaneamente la Casa per motivi personali. La conduttrice è rientrata con un dito fasciato a causa di una microfrattura, nulla di grave. In puntata ha contribuito a stemperare il clima, stuzzicando bonariamente Renato e Raul su suggerimento della stessa Ilary Blasi.

Le nuove nomination: chi rischia l’eliminazione martedì 7 aprile

Le nomination della sesta puntata hanno prodotto un televoto a tre per la prossima diretta di martedì 7 aprile. Le donne hanno votato tra di loro, e gli uomini hanno fatto altrettanto. Ibiza Altea, già reduce dalla sconfitta nel televoto della serata, è finita nuovamente a rischio. Con lei al televoto anche Antonella Elia e Marco Berry. Il pubblico è chiamato a votare chi vuole salvare: il concorrente meno votato sarà eliminato definitivamente dalla Casa.

Francesca Manzini, come detto, è salva grazie all’immunità concessa da Todaro. Renato Biancardiha votato contro Raimondo durante le nomination maschili, confermando una certa distanza tra i due. Le scelte di questa sera disegnano una settimana potenzialmente decisiva per il futuro dell’edizione.

Il nodo ascolti: Mediaset tiene sotto osservazione il reality

La sesta puntata arriva in un momento delicato per il Grande Fratello Vip 2026. Gli ascolti non hanno mai raggiunto le aspettative di Mediaset dopo la prima puntata, che aveva toccato il 18,4% di share. Le puntate successive sono scese fino al 14,41%, con una media delle prime cinque serate intorno al 15,88% — un dato sostanzialmente allineato ai numeri del Grande Fratello Nip condotto da Simona Ventura e chiuso a dicembre.

Secondo le indiscrezioni, Mediaset avrebbe convocato una riunione interna per valutare il futuro del programma. La chiusura anticipata non è stata decretata, ma resterebbe concreta l’ipotesi di un taglio di una settimana se i dati non dovessero risalire. Il doppio appuntamento settimanale, martedì e venerdì, è un altro elemento sotto valutazione. Le prossime puntate rappresentano di fatto un esame per Ilary Blasi e per gli autori del programma.

Domande frequenti

Chi ha vinto il televoto del Grande Fratello Vip del 3 aprile 2026?

Raimondo Todaro ha vinto il televoto con il 76,34% delle preferenze, battendo nettamente Ibiza Altea che si è fermata al 23,66%. La concorrente meno votata non è stata eliminata ma è finita direttamente in nomination.

Chi sono i nominati della sesta puntata del GF Vip?

Al televoto per la puntata di martedì 7 aprile ci sono Ibiza Altea, Antonella Elia e Marco Berry. Il meno votato dal pubblico sarà eliminato.

Perché Francesca Manzini è immune dalle nomination?

Raimondo Todaro, dopo aver vinto il televoto, ha scelto di concedere l’immunità a Francesca Manzini anziché estenderla a tutti i concorrenti maschi. Ha motivato la scelta con il desiderio di proteggerla dopo il periodo difficile che stava attraversando nella Casa.

Chi è finito nel monolocale dopo la sesta puntata?

Paola Caruso e Blu Prezia sono state mandate nel monolocale per scelta di Raimondo Todaro e Ibiza Altea, che hanno potuto indicare ciascuno un nome tra i concorrenti che li avevano nominati.

Il Grande Fratello Vip 2026 rischia la chiusura anticipata?

Mediaset tiene sotto osservazione gli ascolti, che dopo il 18,4% della prima puntata sono scesi fino al 14,41%. Non è stata decretata una chiusura immediata, ma le prossime settimane saranno decisive per il futuro del programma.