Il reality di Ilary Blasi su Canale 5 regala colpi di scena: l’alleanza a sorpresa tra Mussolini, Elia e Volpe, lo scontro Volpe-Lucarelli, lo scherzo a Francesca Manzini con Salvo Todaro e la catena di salvataggio. Al televoto per il primo finalista: Antonella Elia, Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe

Martedì 14 aprile 2026 è andata in onda su Canale 5 la nona puntata del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Una serata ricchissima di colpi di scena che ha visto l’eliminazione di Blu Barbara Prezia e l’apertura del televoto per decretare il primo finalista dell’edizione. Il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, è stato prolungato di una settimana: la finale è ora fissata per martedì 5 maggio.

L’alleanza a sorpresa: Mussolini, Elia e Volpe unite

Il colpo di scena più grande della serata è arrivato prima ancora delle sfide. Dopo settimane di scontri furiosi, le tre protagoniste assolute di questa edizione – Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe – hanno deciso di unire le forze e allearsi. Le tre regine della Casa hanno capito che i loro litigi continui stavano favorendo gli altri concorrenti, definiti da loro stesse “comodini”. “Da te, Adriana, non me lo aspettavo”, ha commentato Raimondo Todaro visibilmente deluso dalla svolta strategica.

Volpe contro Lucarelli: il faccia a faccia

La puntata si è aperta con un confronto infuocato tra Adriana Volpe e Selvaggia Lucarelli. L’opinionista ha attaccato senza mezzi termini: “Non risulti simpatica, Adriana, ti sei fatta una domanda?”. La Volpe ha ribattuto di non considerare simpatica la Lucarelli in molti frangenti. Anche Cesara Buonamici è intervenuta: “Il vittimismo non porta da nessuna parte”. La Volpe, reduce dal crollo emotivo della scorsa puntata, è apparsa però rinata e combattiva.

Elia contro Caruso: tensioni sempre più alte

Non si placano le tensioni tra Antonella Elia e Paola Caruso. La showgirl ha attaccato la bonas di Avanti un altro definendola isterica, mentre la Caruso ha risposto con parole durissime: “Viscida, schifosa”. Anche il rapporto tra la Elia e Francesca Manzini si è incrinato dopo la catena di salvataggio, quando Manzini ha scelto di salvare Marco Berry anziché lei. “Ti cancello, una donna da due lire”, ha sbottato la Elia.

Blu Barbara Prezia eliminata: il verdetto di Ibiza Altea

Al televoto erano in quattro: Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Lucia Ilardo e Blu Barbara Prezia. La prima a salvarsi è stata Adriana Volpe, seguita da Alessandra Mussolini. A leggere il verdetto finale nella Mystery Room non è stata Ilary Blasi ma Ibiza Altea, l’eliminata della scorsa puntata, rientrata in Casa per un confronto diretto con Blu. Dopo averla definita nuovamente “gattamorta”, Ibiza ha aperto la busta nera: Blu Barbara Prezia è l’eliminata della nona puntata.

La catena di salvataggio e il televoto per la finale

Dopo l’eliminazione, i concorrenti sono stati chiamati nella stanza della Nuvola per una catena di salvataggio: chi si posizionava nella casella rossa andava direttamente al televoto. Lucia Ilardo è finita sulla casella rossa e ha dato il via alla catena, salvando nell’ordine Mussolini, Raul, Renato, Nicolò, Raimondo, Manzini, Berry, Paola Caruso e Adriana Volpe. Al televoto sono finite Antonella Elia e Lucia Ilardo. Ma la vera sorpresa è un’altra: all’insaputa dei concorrenti, il televoto della prossima puntata non sarà eliminatorio ma servirà a decretare il primo finalista del GF Vip 2026. In nomination per la finale: Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Adriana Volpe e Lucia Ilardo.

Lo scherzo a Francesca Manzini con Salvo Todaro

Momento di leggerezza con lo scherzo organizzato ai danni di Francesca Manzini. Ilary Blasi le ha fatto credere di aver trovato l’uomo perfetto per lei, facendola incontrare con un misterioso corteggiatore. Mentre i due ballavano insieme, Raimondo Todaro ha riconosciuto il fratello Salvo e è corso ad abbracciarlo. Il ballerino ha raccontato che fu proprio Salvo a iscriverlo al primo casting da ballerino: “Mi ha iscritto lui per disperazione. Da quel momento è cambiata la nostra vita”.

Marco Berry riabbraccia la figlia Carlotta

Momento toccante per Marco Berry, che ha potuto riabbracciare la figlia più piccola Carlotta. L’illusionista, che nei giorni scorsi aveva raccontato il suo rapporto turbolento con il padre spesso assente per lavoro, è scoppiato in lacrime nel rivedere la bambina. Un regalo di compleanno “a scoppio ritardato” che ha emozionato tutta la Casa.

Prossimo appuntamento: venerdì 17 aprile

Il prossimo appuntamento con il Grande Fratello Vip è per venerdì 17 aprile in prima serata su Canale 5. In quella occasione verrà svelato il nome del primo finalista dell’edizione. Il GF Vip va in onda il martedì e il venerdì, la finale è fissata per il 5 maggio.