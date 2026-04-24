Dodicesima puntata del reality di Ilary Blasi su Canale 5 dalle 21:20. I concorrenti credono che Paola sia stata eliminata, ma la ex Bonas è nascosta nel Monolocale pronta a rientrare. Al televoto non eliminatorio Alessandra Mussolini e Marco Berry: il meno votato raggiungerà la Caruso come candidato alla prossima eliminazione. Sondaggi: Mussolini al 70%, Berry rischia. E fuori dalla Casa esplode la segnalazione di Deianira Marzano sul fidanzato della Caruso

Appuntamento ravvicinato per il Grande Fratello Vip: dopo la puntata di mercoledì 22 aprile, stasera venerdì 24 aprile 2026 si torna già in onda con la dodicesima puntata del reality condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Appuntamento in prima serata su Canale 5 dalle 21:20, subito dopo La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. La puntata si preannuncia esplosiva: il ritorno a sorpresa di Paola Caruso, un televoto che potrebbe segnare il destino di Marco Berry e un gossip dall’esterno che rischia di far tremare la Casa.

Il colpo di scena: Paola Caruso torna dal Monolocale

Il momento più atteso della serata è il rientro di Paola Caruso nella Casa. Mercoledì sera, nella puntata precedente, la ex Bonas di Avanti un altro! era risultata la meno votata al televoto con appena il 9,21% (contro il 52,88% di Adriana Volpe e il 37,91% di Alessandra Mussolini). Ilary Blasi le aveva fatto credere di essere stata eliminata, e Paola se n’era andata con parole durissime: “Mi dispiace di non essere stata capita, ho solo il rimpianto di non aver fatto la falsa e la pazza”. Antonella Elia si era rifiutata di accompagnarla alla Porta Rossa: “Sei proprio un’illusa”.

Ma era tutto uno scherzo orchestrato dalla produzione. La Caruso non è mai uscita: è stata trasferita nel Monolocale, all’insaputa di tutti i concorrenti, con una missione precisa: preparare la sua vendetta. Nel frattempo, nella Casa, i VIP hanno commentato la sua uscita dando per certa l’eliminazione. Francesca Manzini: “Finalmente il cibo si potrà mangiare senza ansia. Si è giocata male tutto”. Marco Berry, più empatico, ha ammesso che gli dispiace. Stasera scopriranno che Paola è a pochi metri da loro e che è la prima candidata alla prossima eliminazione. La reazione dei concorrenti promette scintille.

Televoto: Mussolini contro Berry, chi si salva?

Il televoto di stasera non è eliminatorio ma sarà comunque decisivo. I telespettatori sono chiamati a scegliere chi salvare tra Alessandra Mussolini e Marco Berry. Il concorrente meno votato diventerà il secondo candidato alla prossima eliminazione, raggiungendo automaticamente Paola Caruso in nomination. In pratica: chi perde stasera si gioca la permanenza nella Casa alla prossima puntata.

I sondaggi online sono nettissimi. Su ForumFree, la Mussolini domina con il 70% delle preferenze contro il 30% di Marco Berry. Numeri confermati anche da altri portali. Per il mago e illusionista torinese, che nella Casa ha costruito un percorso discreto ma senza grandi colpi di scena, la serata potrebbe segnare l’inizio della fine. La Mussolini, invece, continua a essere la vera protagonista di questa edizione: amata e odiata in parti uguali, ma sempre al centro della scena.

Cosa è successo mercoledì 22 aprile: il recap della undicesima puntata

Per chi si fosse perso l’undicesima puntata, ecco i momenti chiave. La serata si è aperta con il confronto tra Antonella Elia e Paola Caruso: la prima finalista ha scatenato l’ira della Caruso, che l’ha definita “squilibrata” e paragonata a un “maiale che rotola nel fango” per l’approdo in finale. Parole pesantissime che Selvaggia Lucarelli ha commentato con perplessità: “Paola mi è sempre stata simpatica perché è stata la meno lecchina della Casa, ma mi chiedo se il suo lato cartoon sia solo una maschera”.

Poi la battle dei talenti, vinta da Adriana Volpe e Raimondo Todaro. Lo scontro tra Raimondo Todaro e Alessandra Mussolini si è consumato in diretta, coinvolgendo anche Renato Biancardi e Lucia Ilardo. Il verdetto del televoto ha visto Adriana Volpe immune (52,88%), Mussolini seconda (37,91%) e Paola Caruso finta eliminata (9,21%), trasferita nel Monolocale. Le nomination hanno mandato al televoto Alessandra Mussolini e Marco Berry: la modalità (palese e segreta) è stata scelta dalla prima finalista Antonella Elia.

Paola nel Monolocale: la mappa dei nemici e l’analisi dei concorrenti

Mentre i VIP la davano per eliminata, Paola Caruso nel Monolocale non è stata con le mani in mano. La produzione le ha organizzato un’attività speciale nel Localino: lavagna, foto dei concorrenti, gomitolo di lana rosso, tele e colori. “Mi sento Giotto”, ha scherzato la showgirl, che ha costruito una vera e propria mappa dei rapporti nella Casa. Partendo dalla sua “nemica principale”, Antonella Elia, e proseguendo con un’analisi concorrente per concorrente. Il tutto mentre nella Casa, ignari, i VIP parlavano male di lei: Francesca Manzini sosteneva che “ora il cibo si potrà mangiare senza ansia”, mentre la Mussolini la definiva un “formichiere” e una “pompa idrovora” a tavola. Paola ha sentito tutto. Stasera arriva la resa dei conti.

Renato si chiama fuori dal triangolo: Raul e Lucia sempre più vicini

Renato Biancardi ha preso una decisione netta: fuori dal triangolo amoroso con Lucia Ilardo e Raul Dumitras. “La verità è che in questo triangolo non ci sono mai voluto entrare. Non mi metto in mezzo perché a me non interessa quello che state facendo”, ha spiegato l’ex volto di Ex on the Beach. Intanto Lucia e Raul sono sempre più vicini: sui social volano gli striscioni per i “Raucia”, già incoronati come la royal couple di questa edizione. L’evoluzione della storia sarà sicuramente uno dei temi della puntata di stasera.

Il gossip: la segnalazione su Fabio Talin e Valeria Marini

Fuori dalla Casa è esploso un gossip che potrebbe avere conseguenze anche in diretta. Deianira Marzano, nota esperta di gossip, ha pubblicato una storia Instagram con una segnalazione sul fidanzato di Paola Caruso, Fabio Talin: “Il fidanzato della Caruso tra Milano, Forte dei Marmi, Sankt Moritz ne ha combinate di tutti i colori mentre lei era nella Casa. Fabio Talin si sta scrivendo anche con Valeria Marini. Fonte 100% vera, riferita da lui stesso”.

La notizia è diventata virale in poche ore, dividendo il pubblico tra chi ci crede e chi invita alla prudenza. Resta da capire se la produzione deciderà di portare questo gossip direttamente in puntata. Se la Blasi scegliesse di farlo, il rientro di Paola dal Monolocale potrebbe diventare non solo una sorpresa per i concorrenti ma anche per la diretta interessata, che potrebbe scoprire in diretta televisiva cosa è successo fuori mentre lei era rinchiusa nella Casa. Dinamite pura.

Dove e quando vedere il GF Vip stasera

La dodicesima puntata del Grande Fratello Vip va in onda stasera, venerdì 24 aprile 2026, in prima serata su Canale 5 dalle 21:20, subito dopo La Ruota della Fortuna. Diretta streaming su Mediaset Infinity (sito e app). Diretta 24 ore su Mediaset Extra (canale 55). Daytime su Canale 5 (13:35), Italia 1 (13:00 e 18:50) e La5 (12:00). Finale confermata il 19 maggio dopo il prolungamento ufficializzato da Mediaset.