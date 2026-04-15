Il documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, diretto da Simone Manetti, sarà presentato fuori concorso al Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, venerdì 8 maggio al The Space Cinema Moderno di Roma. Il film, che riaccende i riflettori sulla vicenda del giovane ricercatore italiano ucciso al Cairo nel 2016, riceverà un riconoscimento speciale e tornerà nelle sale di diverse città italiane. Un’opera che unisce qualità cinematografica e impegno civile, in un momento in cui il processo contro quattro agenti della National Security egiziana è ancora in corso.

Il documentario: la famiglia Regeni racconta per la prima volta la propria battaglia

Per la prima volta, i genitori Claudio Regeni e Paola Deffendi raccontano in prima persona la loro battaglia per ottenere giustizia, affrontando le complessità del contesto politico internazionale che ha reso questo caso una delle vicende più dolorose e irrisolte della storia italiana recente. Accanto a loro, la voce dell’avvocata Alessandra Ballerini accompagna l’iter giudiziario che ha portato all’apertura del processo nella primavera del 2024, attualmente in corso con sentenza prevista entro la fine del 2026.

Il film ricostruisce le tappe del sequestro, delle torture e dell’uccisione di Giulio Regeni, il cui corpo fu ritrovato nei pressi del Cairo il 3 febbraio 2016. Attraverso testimonianze inedite e materiali ricostruiti, fa emergere responsabilità, omissioni e verità negate, offrendo un racconto rigoroso e profondamente umano di una vicenda che rappresenta ancora oggi una ferita aperta per il Paese.

Il riconoscimento al Festival e il ritorno nelle sale

Al Festival, in programma dal 7 al 10 maggio al The Space Cinema Moderno di Roma, sarà conferito un riconoscimento al regista Simone Manetti – che presiederà anche la giuria della sezione documentari – agli autori Emanuele Cava e Matteo Billi e ai produttori Ganesh Produzioni e Fandango. Il direttore della sezione documentari Christian Carmosino Mereu consegnerà il premio sul palco, rendendo omaggio all’intero gruppo di lavoro e alla determinazione dei genitori di Giulio e dell’avvocata Ballerini.

Come ha sottolineato il presidente del Festival Diego Righini: “Non è solo una proiezione, ma una scelta consapevole. Questo riconoscimento esprime un valore culturale che va oltre l’ambito artistico. È il segno di una comunità che sceglie di non voltarsi dall’altra parte”.

Un documentario già premiato e tra i più visti degli ultimi anni

Il documentario ha già ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il Nastro della Legalità assegnato dai Giornalisti Cinematografici, e ha registrato numerose proiezioni sold out affermandosi tra i titoli più visti degli ultimi anni nel panorama documentaristico italiano, con successiva messa in onda su Sky e Rai. Scritto da Manetti con Emanuele Cava e Matteo Billi, è prodotto da Agnese Ricchi e Mario Mazzarotto per Ganesh Produzioni e da Domenico Procacci e Laura Paolucci per Fandango, in collaborazione con Sky, 5/6, Percettiva, Hop Film e Wider Studio.

Il Festival Tulipani di Seta Nera: cinema sociale e cultura dell’inclusione

Il Festival Tulipani di Seta Nera, presieduto da Diego Righini e realizzato dall’associazione “Università Cerca Lavoro” su idea di Paola Tassone, promuove una cultura dell’inclusione, della tutela dei diritti e della valorizzazione delle diversità. La proiezione del documentario su Regeni si inserisce in questa missione: mantenere vivo uno spazio condiviso di memoria, consapevolezza e informazione attorno a una vicenda ancora priva di piena verità.