Secondo appuntamento con GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, in onda lunedì 6 aprile alle 21.30 su TV8 (anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW). Dopo Jovanotti nella prima puntata, questa settimana a fare coppia con il Mago Forest c’è un ospite a sorpresa: Luca Argentero, che si cimenta nel ruolo inedito di co-conduttore tra le immancabili frecciate dei due Gialappi.

Le novità della puntata: Ema Stokholma e Spasmo il rapper

Tante le novità in scena. Giulia Vecchio porta per la prima volta il suo personaggio di Ema Stokholma, che accoglie con stupore le esternazioni del compagno di lavoro, un finto Gino Castaldo, come fossero verità rivelate. Giovanni Vernia aggiunge alla sua galleria di personaggi Spasmo, un rapper sfiduciato che se la prende con lo “Stato che ci opprime”.

Due nuove serie: A’ Vicepreside e Terapia di gruppo

Debuttano due nuove serie. Michela Giraud è protagonista di “A’ Vicepreside”, ambientata in una scuola serale dove deve gestire studenti decisamente particolari. In “Terapia di gruppo” tutti i membri del cast si sottopongono a una seduta di analisi con lo psicologo, interpretato da Alessandro Tiberi – lo stagista della serie “Boris” – ognuno con i propri problemi da risolvere. Due format che si aggiungono al già ricco repertorio di serie comiche del programma.

Le guest star: Pierpaolo Spollon e Giuseppe Scoditti

Tra le guest star della puntata, Pierpaolo Spollon sarà ospite di Silvia Toffanin (interpretata da Brenda Lodigiani) nel nuovo episodio di “Vererrimo”, il salotto surreale che parodia il programma di Canale 5. Giuseppe Scoditti comparirà invece in un nuovo episodio di “Ultimo appuntamento”.

Super ospite musicale: Jack Savoretti con i Neri per Caso

Super ospite musicale della serata è Jack Savoretti, il cantautore italo-britannico che insieme ai Neri per Caso e alla Bandakadabra si esibisce sulle note di “You Can Call Me Al” di Paul Simon. I Neri per Caso proporranno anche una versione inedita di “Tu mi piaci tanto”, il successo sanremese di Sayf.

Tutti i personaggi della serata

All’iconico citofono del programma troviamo Pif nell’ingrato compito di tenere testa alla scorbutica Miriam di Brenda Lodigiani, uno sketch che fa da prologo alla sigla ispirata al film “Avatar” con tutto il cast.

Toni Bonji si sdoppia: prima nei panni del Demotivatore, poi in quelli dell’Avvocato Enrico Maria D’Ufficio, che riesce puntualmente a peggiorare le sorti dei suoi assistiti. Gigi torna con Fabrizio Corona nel nuovo episodio di “Falserrimo”, mentre Ross è ancora Francesco Gabbani. Ubaldo Pantani appare sotto le spoglie di Pier Silvio Berlusconi, Valentina Barbieri è Sabrina Ferilli nei bloopers della sua serie tv, e Edoardo Ferrario chiude con il suo mindset.

Quando e dove vedere la seconda puntata

La seconda puntata di GialappaShow va in onda lunedì 6 aprile alle 21.30 su TV8 (canale 9 del Digitale Terrestre), in simulcast su Sky e in streaming su NOW.