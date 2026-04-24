Cosa succede nelle prossime puntate di Forbidden Fruit? La settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026 della terza stagione della soap turca di Canale 5 porta tensioni ai massimi livelli alla famiglia Argun: Yildiz esplode come fenomeno virale sui social, Yigit commette un gesto che distrugge il rapporto con Lila, e la relazione clandestina tra Halit e Leyla diventa sempre più pericolosa. La serie va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10 e il weekend alle 14:30 su Canale 5, con un appuntamento speciale in prima serata giovedì 30 aprile.

Yildiz diventa virale: il successo inatteso della meteorologa spontanea

Dopo l’improvvisazione della settimana precedente, Yildiz si ritrova al centro di un’ondata di popolarità che nessuno aveva previsto. I video delle sue previsioni del tempo diventano virali sui social, e un dirigente televisivo di nome Selim le offre un contratto per proseguire la sua avventura in TV. Spinta dall’entusiasmo, la giovane decide di fare un passo in più: lancia un proprio canale online, un progetto che potrebbe trasformarsi in una carriera a tutti gli effetti.

Durante una cena con Emir, Yildiz riesce persino a convincere l’attore Enis Arikan a essere il suo primo ospite. Un colpo messo a segno con astuzia e spontaneità, che dimostra quanto la moglie di Halit sappia muoversi negli ambienti giusti. Il suo successo, però, non fa felice tutti: Halit osserva con fastidio crescente la sua popolarità, mentre Leyla inizia a temere che la nuova visibilità di Yildiz possa complicare i suoi piani.

Yigit abbandona Lila in autostrada: la cena che rompe tutto

Il momento più drammatico della settimana è la cena organizzata da Yigit e Lila per far accettare alle rispettive famiglie la loro relazione. L’atmosfera, fin dall’inizio, è carica di tensione. Halit, suocero di Yigit, comincia ad attaccare il genero e lo umilia apertamente davanti a tutti, insinuando che non sarà mai all’altezza di sua figlia.

Ferito e accecato dalla rabbia, Yigit perde il controllo e lascia furioso il ristorante. Lila, preoccupata, lo segue e i due si allontanano in auto. Durante un confronto violentissimo, Yigit commette però un errore gravissimo: abbandona Lila in autostrada. Un gesto che non solo segna un punto di non ritorno nella loro relazione, ma che aggrava in modo irrimediabile la fragilità del loro matrimonio.

Halit e Leyla amanti: il tradimento si fa sempre più pericoloso

Sul fronte Argun, la relazione clandestina tra Halit e Leyla entra in una fase nuova. La coppia è ormai ufficialmente legata in segreto: Halit inventa impegni di lavoro per giustificare le sue assenze e, nella realtà, si reca nella casa che ha acquistato appositamente per incontrare la segretaria lontano da occhi indiscreti.

Il rapporto tra Yildiz e Halit, nel frattempo, continua a deteriorarsi. Non fidandosi più del marito, Yildiz sceglie l’indipendenza economica e conferma la sua carriera come presentatrice meteo. Halit interpreta questa scelta come un affronto alla famiglia e reagisce con critiche pungenti, allontanandosi sempre di più. Una frattura che rischia di diventare irreparabile.

Zerrin sospetta, Ender indaga: il piano per smascherare Halit

Dopo il suo ritorno a Istanbul, Zerrin inizia a notare dettagli che non le tornano. Il comportamento di Halit, il modo troppo vistoso in cui si veste la segretaria Leyla, un feeling strano tra i due: tutti elementi che fanno scattare l’allarme. Conoscendo bene l’ex marito ed essendo passata in prima persona da quella situazione, Zerrin teme che Halit stia tradendo Yildiz.

La donna decide di confidarsi con Ender, che non si tira indietro. La madre di Yildiz mette in moto una macchina investigativa: incarica Caner di pedinare prima Halit e poi la presunta amante. L’operazione, però, non darà i risultati sperati. Intanto le alleanze si moltiplicano, i piani si incrociano, e la famiglia Argun si avvicina sempre di più a un’esplosione che appare inevitabile.

Quando va in onda Forbidden Fruit e dove rivederlo

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10 e il weekend alle 14:30 su Canale 5. Nella settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026 è prevista anche una prima serata giovedì 30 aprile. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming e on demand gratuitamente su Mediaset Infinity.

Domande frequenti

A che ora va in onda Forbidden Fruit?

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10 e il weekend alle 14:30 su Canale 5. La settimana del 27 aprile – 3 maggio 2026 è previsto anche un appuntamento speciale in prima serata giovedì 30 aprile.

Yigit lascia davvero Lila in autostrada?

Sì, nelle puntate di questa settimana, dopo una cena disastrosa e un litigio violento, Yigit abbandona Lila in autostrada. Un gesto che segna un punto di non ritorno nel loro rapporto.

Halit e Leyla sono amanti?

Sì, nelle puntate dal 27 aprile al 3 maggio 2026 Halit e Leyla si incontrano in segreto nella casa che lui ha acquistato appositamente, confermando la relazione clandestina.

Yildiz diventa famosa ne Forbidden Fruit?

Sì, Yildiz diventa virale sui social grazie alle sue previsioni del tempo improvvisate e riceve un contratto televisivo. Lancia anche un canale online con Enis Arikan come primo ospite.

Dove vedere Forbidden Fruit in streaming?

Tutte le puntate di Forbidden Fruit sono disponibili gratuitamente su Mediaset Infinity, in diretta e on demand.