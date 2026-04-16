La settimana dal 20 al 26 aprile 2026 si preannuncia come una delle più movimentate per Forbidden Fruit, la serie turca ambientata a Istanbul con protagoniste le sorelle Yildiz e Zeynep. In onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:15, la soap prosegue la sua terza stagione con un ritmo serrato, personaggi sempre più determinati e alleanze che cambiano da un episodio all’altro. Una settimana dominata da gelosie, vendette e strategie sentimentali che non risparmiano nessuno.

Yildiz è convinta: Halit e Leyla sono amanti

Il punto di partenza della settimana è la certezza ormai incrollabile di Yildiz: Halit e Leyla hanno una relazione. La bionda non ha ancora le prove, ma non riesce a togliersi dalla testa questa convinzione. Il primo tentativo è quello di accedere al telefono del marito per trovare qualcosa di concreto, ma il dispositivo è bloccato e lei non riesce a superare la protezione.

Non si arrende. Il giorno dopo, Yildiz convoca una sorta di consiglio di guerra privato: incontra Ender, Caner ed Emir per elaborare una strategia comune che riesca ad allontanare Leyla dalla vita di Halit. Il piano che emerge è studiato nei dettagli e non è privo di una certa crudeltà. Ender, sempre fredda e calcolatrice, si dimostra una collaboratrice preziosa.

Il piano contro Leyla: la foto e la trappola

La prima mossa del piano coordinato da Yildiz e Ender è rivolta contro la reputazione di Leyla. Ender fa in modo che Kaya riceva una fantomatica foto di Leyla in reggiseno, una mossa pensata per screditare la donna e allontanarla dalla cerchia di Halit. Un atto di diffamazione studiato a tavolino, che però ha conseguenze imprevedibili.

Leyla non è il tipo da subire in silenzio. Quando scopre che era stata proprio Yildiz a organizzare la campagna denigratoria nei suoi confronti, le dichiara guerra senza tergiversare. Non si tratta di una semplice risposta difensiva: Leyla fa capire chiaramente che intende agire, e che non sembrava affatto scherzare. La guerra tra le due donne entra in una fase nuova, più pericolosa e meno prevedibile.

Yildiz diventa presentatrice del meteo: Halit perde le staffe

Uno degli sviluppi più sorprendenti — e al tempo stesso più divertenti — della settimana riguarda la svolta professionale di Yildiz. Arrivata alla conclusione che Halit non sia una persona affidabile e che fare affidamento su di lui sia rischioso, la giovane decide di costruirsi una propria indipendenza economica. Accetta quindi la proposta di lavoro che le era stata fatta: diventerà una presentatrice del meteo.

Non è un’esperta di meteorologia — e si vede — ma riesce a conquistare i telespettatori grazie alla sua simpatia naturale e alla sua presenza televisiva. Il pubblico la ama quasi subito. Quasi tutti: perché Halit perde letteralmente le staffe. Per l’uomo d’affari, abituato a controllare ogni aspetto della propria immagine pubblica, vedere sua moglie trasformarsi in una figura televisiva è un oltraggio al suo cognome e alla sua reputazione. La lite che ne consegue è esplosiva.

Kaya, la chiavetta USB e il video contro Yigit

Intanto, sul fronte familiare di Kaya, emerge un segreto pesante quanto un macigno. Kaya apre la cassetta di sicurezza della madre e trova al suo interno una chiavetta USB. Il contenuto del dispositivo lo lascia senza fiato: un video in cui si vede Yigit colpire Ender. Una prova documentata, inequivocabile, che rimescola completamente le sue certezze.

Sconvolto, Kaya affronta immediatamente la sorella Ender e le intima di lasciare la casa. Un confronto durissimo, in cui emergono rancori e verità che erano rimasti nascosti troppo a lungo. Il rapporto tra fratello e sorella entra in crisi aperta, con conseguenze che si riverberanno sulle dinamiche di tutta la famiglia.

Nadir, Sahika e le alleanze nell’ombra

Sullo sfondo, Sahika continua a muovere le sue pedine con la fredda precisione che la contraddistingue. Scopre che Nadir gestisce un casinò clandestino e lo comunica a Ender, sempre più collaborativa. Nel frattempo Nadir stringe i legami con chi può essergli utile, costruendo una rete di alleanze nell’ombra che minaccia di coinvolgere anche personaggi insospettabili.

Sahika informa Halit del matrimonio tra Ender e Kaya, scatenando una reazione immediata: Halit affronta Ender sulla questione, senza giri di parole. La situazione in casa è sempre più tesa, le alleanze si moltiplicano e i tradimenti sono all’ordine del giorno. Forbidden Fruit vi aspetta ogni giorno su Canale 5 alle 14:15.