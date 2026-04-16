Forbidden Fruit, anticipazioni dal 20 al 26 aprile 2026: Yildiz ed Ender unite contro Leyla, Halit perde le staffe
La settimana dal 20 al 26 aprile 2026 si preannuncia come una delle più movimentate per Forbidden Fruit, la serie turca ambientata a Istanbul con protagoniste le sorelle Yildiz e Zeynep. In onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:15, la soap prosegue la sua terza stagione con un ritmo serrato, personaggi sempre più determinati e alleanze che cambiano da un episodio all’altro. Una settimana dominata da gelosie, vendette e strategie sentimentali che non risparmiano nessuno.
Yildiz è convinta: Halit e Leyla sono amanti
Il punto di partenza della settimana è la certezza ormai incrollabile di Yildiz: Halit e Leyla hanno una relazione. La bionda non ha ancora le prove, ma non riesce a togliersi dalla testa questa convinzione. Il primo tentativo è quello di accedere al telefono del marito per trovare qualcosa di concreto, ma il dispositivo è bloccato e lei non riesce a superare la protezione.
Non si arrende. Il giorno dopo, Yildiz convoca una sorta di consiglio di guerra privato: incontra Ender, Caner ed Emir per elaborare una strategia comune che riesca ad allontanare Leyla dalla vita di Halit. Il piano che emerge è studiato nei dettagli e non è privo di una certa crudeltà. Ender, sempre fredda e calcolatrice, si dimostra una collaboratrice preziosa.
Il piano contro Leyla: la foto e la trappola
La prima mossa del piano coordinato da Yildiz e Ender è rivolta contro la reputazione di Leyla. Ender fa in modo che Kaya riceva una fantomatica foto di Leyla in reggiseno, una mossa pensata per screditare la donna e allontanarla dalla cerchia di Halit. Un atto di diffamazione studiato a tavolino, che però ha conseguenze imprevedibili.
Leyla non è il tipo da subire in silenzio. Quando scopre che era stata proprio Yildiz a organizzare la campagna denigratoria nei suoi confronti, le dichiara guerra senza tergiversare. Non si tratta di una semplice risposta difensiva: Leyla fa capire chiaramente che intende agire, e che non sembrava affatto scherzare. La guerra tra le due donne entra in una fase nuova, più pericolosa e meno prevedibile.
Yildiz diventa presentatrice del meteo: Halit perde le staffe
Uno degli sviluppi più sorprendenti — e al tempo stesso più divertenti — della settimana riguarda la svolta professionale di Yildiz. Arrivata alla conclusione che Halit non sia una persona affidabile e che fare affidamento su di lui sia rischioso, la giovane decide di costruirsi una propria indipendenza economica. Accetta quindi la proposta di lavoro che le era stata fatta: diventerà una presentatrice del meteo.
Non è un’esperta di meteorologia — e si vede — ma riesce a conquistare i telespettatori grazie alla sua simpatia naturale e alla sua presenza televisiva. Il pubblico la ama quasi subito. Quasi tutti: perché Halit perde letteralmente le staffe. Per l’uomo d’affari, abituato a controllare ogni aspetto della propria immagine pubblica, vedere sua moglie trasformarsi in una figura televisiva è un oltraggio al suo cognome e alla sua reputazione. La lite che ne consegue è esplosiva.
Kaya, la chiavetta USB e il video contro Yigit
Intanto, sul fronte familiare di Kaya, emerge un segreto pesante quanto un macigno. Kaya apre la cassetta di sicurezza della madre e trova al suo interno una chiavetta USB. Il contenuto del dispositivo lo lascia senza fiato: un video in cui si vede Yigit colpire Ender. Una prova documentata, inequivocabile, che rimescola completamente le sue certezze.
Sconvolto, Kaya affronta immediatamente la sorella Ender e le intima di lasciare la casa. Un confronto durissimo, in cui emergono rancori e verità che erano rimasti nascosti troppo a lungo. Il rapporto tra fratello e sorella entra in crisi aperta, con conseguenze che si riverberanno sulle dinamiche di tutta la famiglia.
Nadir, Sahika e le alleanze nell’ombra
Sullo sfondo, Sahika continua a muovere le sue pedine con la fredda precisione che la contraddistingue. Scopre che Nadir gestisce un casinò clandestino e lo comunica a Ender, sempre più collaborativa. Nel frattempo Nadir stringe i legami con chi può essergli utile, costruendo una rete di alleanze nell’ombra che minaccia di coinvolgere anche personaggi insospettabili.
Sahika informa Halit del matrimonio tra Ender e Kaya, scatenando una reazione immediata: Halit affronta Ender sulla questione, senza giri di parole. La situazione in casa è sempre più tesa, le alleanze si moltiplicano e i tradimenti sono all’ordine del giorno. Forbidden Fruit vi aspetta ogni giorno su Canale 5 alle 14:15.